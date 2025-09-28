2 साल के धुरु की क्या गलती थी? विजय की रैली में मासूम चढ़ा भगदड़ की भेंट, TVK के झंडे में लिपटकर छोड़ी दुनिया

Tamil Nadu Stampede: अब धुरु की आवाज नहीं सुनाई देगी, अब धुरु रोएगा भी नहीं, क्योंकि करूर की त्रासदी ने उसकी जिंदगी छीन ली, विजय की रैली में मरने वालों में 2 साल का धुरु भी था. उसके अलावा कई नाबालिगों की भी जान गई है.
Karur Stampede: कल का दिन तमिलनाडु के करूर के रहने वाले लोगों के लिए किसी त्रासदी से कम नहीं रहा, यहां पर कितनी माओं की गोंद सूनी हो गई तो कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितने परिवारों की खुशिया उजड़ गई. अभिनेता से नेता बने थलापति विजय की रैली में भगदड़ मचने से 40 लोगों की जान चली गई, जिसमें 10 नाबालिग भी शामिल हैं. इसमें 2 साल का बच्चा भी है जो अपने पिता के साथ रैली में गया था और टीवीके के रंगों में लिपटा हुआ था. वो तो इससे भी अनजान था कि मैं यहां क्यों आया हूं, उसमें इतनी भी समझ नहीं थी. पूरे देश को झकझोर देने वाले हादसे में शिकार हुए ज्यादातर लोग 20 से 30 साल के बीच हैं.
मरने वाले लोग
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कल के हादसे में शिकार हुए लोगों में हेमलता (8), शैलेत्सना (8), साई जीवा (4), धुरु विष्णु (2), सनुज (13), धरणिका (14), पझानियाम्मल (11), कोकिला (14), कृतिक (7) और किशोर (17) शामिल हैं. अन्य पीड़ितों में थमराईकन्नन (25), सुकन्या (33), आकाश (23), धनुषकुमार (24), वदिवाझगन (54), रेवती (52), चंद्रा (40), रमेश (32), रविकृष्णन (32), प्रियदर्शिनी (35), माहेश्वरी (45), मलाथी (36), सुमति (50), मणिकंदन (33), सतीशकुमार (34), आनंद (26), शंकर गणेश (45) शामिल हैं. विजयरानी (42), गोकुलप्रिया (28), फातिमा बानू (29), जया (55), अरुक्कनी (60) जयंती (43).
इन आँसुओं का हिसाब कौन देगा? भगदड़ बहुत आम हो गई है, पुख्ता इलाज की ज़रूरत है ।
दर्ज किया गया मामला
बता दें कि टीवीके के अध्यक्ष थलापति विजय अगले साल तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है कि जहां पर उनका कार्यक्रम हुआ था उसकी क्षमता केवल 10,000 लोगों की थी लेकिन यहां पर 27,000 लोग पहुंचे थे, इस कार्यक्रम में विजय करीब 7 घंटे की देरी से पहुंचे. इस हादसे के बाद टीवीके के महासचिव और विजय के सहयोगी एन आनंद सहित इसके दो शीर्ष नेताओं पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है.
विजय ने की मुआवजे की घोषणा
विजय ने भगदड़ में मारे गए 39 लोगों के परिवारों के लिए 20-20 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की है. अपनी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल X के ज़रिए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में, 51 वर्षीय अभिनेता-राजनेता ने कहा कि वह इस दुखद घटना से बेहद दुखी हैं. उन्होंने कहा कि मेरे दिल में जो दर्द है उसे बयां करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं. मेरी आंखें और मन दुःख से घिरे हुए हैं, आप सभी के चेहरे, जिनसे मैं मिला हूं, मेरे ज़ेहन में बार-बार घूम रहे हैं. जितना ज़्यादा मैं अपने प्रियजनों के बारे में सोचता हूँ, जो स्नेह और परवाह दिखाते हैं, उतना ही मेरा दिल अपनी जगह से भटक जाता है.
मैं परिवारों के साथ खड़ा हूं...
मैं अवर्णनीय पीड़ा के साथ आप सभी के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं, जो हमारे प्रियजनों के निधन पर शोक मना रहे हैं, साथ ही मैं आपके दिल के करीब खड़ा हूं और इस अपार दुःख को साझा करता हूं, यह वास्तव में हमारे लिए एक अपूरणीय क्षति है. चाहे कोई भी सांत्वना के शब्द कहे, हमारे प्रियजनों का नुकसान असहनीय है, फिर भी, आपके परिवार के एक सदस्य के रूप में, मैं उन सभी परिवारों को 20 लाख रुपये प्रदान करना चाहता हूं, जिन्होंने अपने प्रियजन को खोया है और उन लोगों को 2 लाख रुपये प्रदान करना चाहता हूं जो घायल हैं और इलाज करा रहे हैं, साथ ही कहा कि इतने बड़े नुकसान को देखते हुए यह राशि निश्चित रूप से कोई खास मायने नहीं रखती, फिर भी, इस समय, आपके परिवार का सदस्य होने के नाते, मेरे प्रियजनों, भारी मन से आपके साथ खड़ा रहना मेरा कर्तव्य है.
