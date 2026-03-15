तमिलनाडु में सुपर इनोवेशन; क्या है 'टर्बो स्टोव', जो रातोंरात बना रेस्तरां मालिकों की पहली पसंद? कैसे करता है काम

Turbo Stove: देशभर में चल रहे LPG संकट के बीच, तमिलनाडु में हुआ ये इनोवेशन लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है. यहां स्थानीय लोगों ने 'टर्बो स्टोव' नाम का एक प्रोडक्ट बनाया है, जिसे LPG के विकल्पों के रूप में देखा जा रहा है.
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Tamil Nadu Innovation: मिडिल ईस्ट में चल रहे LPG की कमी और गैस की बढ़ती कीमतों के बीच हैदराबाद ने खाना पकाने के लिए एक नई तकनीक का आविष्कार किया है. स्थानीय लोगों ने 'टर्बो स्टोव' नाम का एक प्रोडक्ट बनाया है, जिसे LPG गैस स्टोव के विकल्पों के रूप में देखा जा रहा है. तमिलनाडु में किए गए इस इनोवेशन के इस्तेमाल से कम से कम ईंधन की खपत करते हुए तीव्र गर्मी उत्पन्न होती है. जी मीडिया की इस खास रिपोर्ट में 'टर्बो स्टोव' के बारे में जानें..
दुनिया भर में जहां लोग LPG की कमी और गैस की बढ़ती कीमतों से परेशान हो रहे हैं, वहीं भारत में बना यह समाधान पूरे शहर में ध्यान आकर्षित कर रहा है. तमिलनाडु के इरोड शहर में टर्बो स्टोव ने काफी लोकप्रियता हासिल की है. यहां पहले से ही इसकी भारी मांग है. ऐसे में इसकी सफलता से प्रेरित होकर, हैदराबाद के कई रेस्तरां मालिकों ने इस तकनीक को अपनाना शुरू कर दिया है.
तमिलनाडु में बना टर्बो स्टोव एक मॉडर्न और स्मोकलेस चूल्हा है, जो लकड़ी या बायोमास से चलता है. इसमें एक छोटा इलेक्ट्रिक पंखा (ब्लोअर) लगा होता है, जो आग को तेज से हवा देता है. इसके इस्तेमाल से लकड़ी पूरी तरह जलती है, जिससे खाना जल्दी पकता है और धुआं नहीं निकलता. यह आम चूल्हों के तुलना में 50% लकड़ी बचाता है और इसे बिजली, पावर बैंक या सोलर प्लेट से चलाया जा सकता है.
हैदराबाद के मशहूर हरि डोसा रेस्टोरेंट के मालिक श्री संतोष ने इस खास इनोवेशन के बारे में बताया. देश में चल रहे गैस संकट के बीच, संतोष ने अपना बिजनेस चलाने के लिए इरोड जाकर एक टर्बो स्टोव खरीदा. ऐसे में इसका अनुभव साझा करते हुए संतोष ने बताया, "यह मेरे पिता की विरासत है. लगभग 40 साल पहले, मेरे पिता ने यह खाद्य व्यवसाय शुरू किया था और हम इसे खोना नहीं चाहते. गैस संकट ने हमें वैकल्पिक स्रोतों की तलाश करने पर मजबूर कर दिया. कोविड के दौरान हमने कई सबक सीखे और अब हम फिर से एक ही स्रोत पर निर्भर न रहने की सीख ले रहे हैं. इस लकड़ी के ईंधन वाले टर्बो स्टोव से हम रेस्टोरेंट को सफलतापूर्वक चला रहे हैं और भविष्य में आने वाले किसी भी संकट का सामना करने के लिए तैयार हैं."
इतनी चुनौतियों के बीच रेस्टोरेंट चलाते रहने के लिए रेस्टोरेंट में आने वाले ग्राहकों ने मालिक के प्रयासों की तारीफ की. एक ग्राहक ने कहा, "डोसा मेरा पसंदीदा है और हम हर रविवार अपने परिवार के साथ यहां आते हैं. एलपीजी संकट के कारण वे 10 रुपये अतिरिक्त ले रहे हैं, लेकिन हमें भुगतान करने में खुशी है क्योंकि मालिक ग्राहकों को निराश किए बिना अपनी सेवा जारी रखे हुए हैं.”
संतोष ने आगे बताया कि हैदराबाद के निर्माता अब तमिलनाडु के टर्बो स्टोव मॉडल की अध्ययन कर रहे हैं. फिलहाल, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह इसका स्टॉक तेजी से बिक रहा है. वहीं कई लोग इसे खरीदने के लिए इरोड जा रहे हैं. उन्होंने कहा, "मैंने इरोड से एक स्टोव मंगवाया, लेकिन दूसरे ब्रांच के लिए भारी मांग के कारण हम दूसरा स्टोव नहीं मंगवा पाए. अब हैदराबाद के विक्रेता स्थानीय बाजार में इसी तरह के मॉडल लाने की योजना बना रहे हैं." टर्बो स्टोव को कम से कम फ्यूल में, पर्यावरण के अनुकूल और बड़े पैमाने पर खाना पकाने के लिए बेस्ट बताया जा रहा है.
भारत जहां आत्मनिर्भरता और टिकाऊ विकल्पों की ओर बढ़ रहा है, वहीं टर्बो स्टोव जैसे इनोवेशन रोजमर्रा के खाना पकाने के तरीकों में एक नया अध्याय खोल सकते हैं. ऐसे में समय ही बताएगा कि क्या टर्बो स्टोव जैसे इनोवेशन फ्यूचर में LGP पर निर्भरता कम कर सकते हैं? फिलहाल, हैदराबाद इस मेड-इन-इंडिया इनोवेशन को अपनाता हुआ दिख रहा है.
रिपोर्ट - Giri
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