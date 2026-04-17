तमिलनाडु के कोयंबटूर में दर्दनाक सड़क हादसा, मौत के मुंह में समाए केरलम से घूमने आए पर्यटक

Tamil Nadu Van Accident: तमिलनाडु में केरलम से घूमने आए कुछ लोग हादसे का शिकार हो गए. इस हादसे में कुछ की मौत हो गई तो कुछ लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है. पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती किया गया है.
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Tamil Nadu Accident: तमिलनाडु के कोयंबटूर से एक दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां केरलम से घूमने आए कुछ पर्यटकों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि पर्यटक जिस वैन में सवार थे वह शुक्रवार ( 17 अप्रैल 2026) की शाम वालपराई-पोल्लाची घाट रोड से फिसलकर 100 फीट गहरी खाई में गिर गई. वैन में मौजूद 7 महिलाएं और 1 पुरुष की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोगों गंभीर रूप से घायल हो गए.
बता दें कि यह घटना शाम लगभग 5 बजकर 15 मिनट पर वालपराई-पोल्लाची घाट रोड के 13वें हेयरपिन मोड़ पर हुई. हादसे में पीड़ित लोग केरलम के मलप्पुरम जिले के पेरिनथलमान्ना से आए थे. वे 13 सदस्यीय पर्यटक समूह का हिस्सा थे और वालपराई में साइट सींग ट्रिप के बाद लौट रहे थे. शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, टैम्पो ट्रेवलर के चालक की पहचान 21 साल के मोहम्मद फासिथ के तौर पर हुई है. उसने तीखे मोड़ पर अपना नियंत्रण खो दिया था.
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वैन रोड से फिसले हुए घने जंगल में लुढ़का और नौवें घुमावदार मोड़ के पास जाकर रुका. इस हादसे में आठों यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलने के बाद वालपराई पुलिस मौके पर पहुंची. उन्होंने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. इस दौरान पीड़ितों के बचाव के लिए फायर और रेस्क्यू सर्विस भी शुरू किया गया.
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मामले को लेकर पुलिस अधिकारी ने कहा कि कठिन रास्ते के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद चुनौतीपूर्ण था. हालांकि, सभी जीवित बचे लोगों को बचा लिया गया. हादसे में घायल 5 लोगों को एंबुलेंस के जरिए पोलाची के सरकारी अस्पताल ले जाया गया. उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है. वहीं मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. घटना को लेकर कादंबरई पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
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