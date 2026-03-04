तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस-DMK के बीच सीट शेयरिंग पर लगी मुहर, जानें कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा चुनाव?

Advertisement
Tamil Nadu Vidhan Sabha Chunav: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर DMK और कांग्रेस में सीट बंट वारे पर सहमति बन गई है. तय हुए फॉर्मूले के तहत कांग्रेस 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उसे राज्यसभा चुनाव में 1 सीट मिलेगी.   

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Mar 04, 2026, 10:15 PM IST
Tamil Nadu Assembly Elections 2026: तमिलनाडु असेंबली चुनाव में कांग्रेस और DMK का एकसाथ चुनाव लड़ना तय हो गया है. इस मुद्दे पर हुई बातचीत में कांग्रेस 28 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए मान गई है. इसके साथ ही उसे राज्यसभा चुनाव में 1 सीट भी मिलेगी. यह फैसला DMK अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन समेत कांग्रेस कमेटी के बीच बैठक में लिया गया. 

बैठक में क्या लिया फैसला?

बैठक को लेकर पार्टी ने कहा,' आगामी 2026 विधानसभा आम चुनावों के संबंध में आज DMK के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री एम के स्टालिन और तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के सेल्वपेरुंथगई के बीच सीट बंटवारे की व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए एक बैठक हुई. इसमें यह फैसला लिया गया कि धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन का हिस्सा कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु की 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी. इस दौरान यह भी सहमति बनी कि आगामी राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 1 सीट दी जाएगी.'  

ये भी पढ़ें- 'मेहरबानी करके हालात न बिगड़ने दें...,' खामेनेई की मौत के बाद सुलगा कश्मीर, सड़कों पर जारी हिंसक प्रदर्शन, जनता के सामने सीएम ने किया शांति का आग्रह  

DMK-कांग्रेस के बीच चुनावी समन्वय

तमिलनाडु में 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले सीट बंटवारे को लेकर हुआ यह समझौता सेक्यूलर प्रोग्रेसिव गठबंधन (SPA) को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो राज्य में DMK और कांग्रेस के बीच चुनावी समन्वय को मजबूत करने की कोशिशों को दर्शाता है. बता दें कि 234 सदस्यीय तमिलनाडु विधानसभा के लिए 2026 के पहले छमाही में चुनाव होंगे, जहां सत्ताधारी एमके स्टालिन के नेतृत्व वाला गठबंधन भाजपा-AIADMK गठबंधन के खिलाफ जीत हासिल करने के लिए 'द्रविड़ मॉडल 2.0' को पेश करने की कोशिश करेगा. 

ये भी पढ़ें-  'इन्होंने बंगाल को दलदल में धकेला...,' मथुरापुर रैली में 'दीदी' पर जमकर बरसे अमित शाह, चुनाव से पहले इन बड़ी-बड़ी योजनाओं का किया ऐलान 

TVK देगी टक्कर? 

इस चुनाव में एक्टर से राजनेता बने विजय की पार्टी TVK की एंट्री से चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होने की आशंका है. तमिलनाडु में साल 2021 के विधानसभा चुनावों में DMK ने 133 सीटें जीतीं थीं, जबकि कांग्रेस ने 18, PMK ने पांच, VCK ने 4 और अन्य दलों ने 8 सीटें जीतीं थीं. वहीं DMK के नेतृत्व वाले SPA ने कुल 159 सीटें जीतीं थी. 

