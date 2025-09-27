Advertisement
Waqf Board News: तमिलनाडु में वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन टला, मंत्री नासर बोले- सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक नहीं होगा कोई चेंज

Waqf Board News Lateral: वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन के मुद्दे पर तमिलनाडु और केंद्र सरकार में ठन गई है. तमिलनाडु सरकार ने ऐलान किया है कि जब तक इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला नहीं आ जाता, तब तक राज्य में वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन नहीं किया जाएगा. 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Sep 27, 2025, 05:59 PM IST
Tamil Nadu Waqf Board News: तमिलनाडु के अल्पसंख्यक और प्रवासी तमिल कल्याण मंत्री एस. एम. नासर ने शनिवार को कहा कि राज्य में वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन फिलहाल टाल दिया गया है. उन्होंने साफ किया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट वक्फ संशोधन अधिनियम पर अंतिम फैसला नहीं सुनाता, तब तक तमिलनाडु में बोर्ड का पुनर्गठन नहीं होगा.

तमिलनाडु सरकार का विरोध

मंत्री ने कहा कि डीएमके सरकार ने वक्फ कानून में छेड़छाड़ का लगातार विरोध किया है और राज्य सरकार ने इस संशोधन को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. कोर्ट ने 15 सितंबर, 2025 को एक अंतरिम आदेश जारी कर वक्फ संशोधन अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी. 

मंत्री नासर ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस कानून को जल्दबाजी में लागू किया, जबकि इससे कई समुदायों की चिंताएं जुड़ी हुई हैं. तमिलनाडु की डीएमके सरकार शुरू से ही इस संशोधन का विरोध करती रही है. 

वक्फ कानून पर केंद्र सरकार की दलील

बता दें कि केंद्र सरकार ने इस साल यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट (UMEED) अधिनियम, 2025 लागू किया था. सरकार का दावा है कि इस कानून से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी. साथ ही वक्फ बोर्ड और स्थानीय प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल बनेगा और हितधारकों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे.

वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश

सरकार के इस संशोधन कानून के खिलाफ विभिन्न राज्यों और संगठनों की ओर से आई आपत्तियों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 15 सितंबर 2025 को वक्फ संशोधन अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगा दी थी. अदालत ने कहा था कि जब तक मामले की पूरी सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक इस कानून को पूरी तरह लागू नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने कहा कि यह फैसला देशभर में वक्फ संपत्तियों से जुड़े विवादों पर असर डाल रहा है.

कानून का राजनीतिक और सामाजिक असर

बताते चलें कि वक्फ संपत्तियों पर देश के कई हिस्सों में लंबे समय से विवाद होते रहे हैं. पूर्व सरकारों के दौरान वक्फ बोर्डों को किसी भी व्यक्ति या संस्था की जमीन हड़पने के असीमित अधिकार मिल गए थे. हैरत की बात ये थी कि उसके जमीन अधिग्रहण के खिलाफ देश की किसी भी अदालत में अपील दायर नहीं की जा सकती है. उसने देश में कई सरकारी संपत्तियों पर भी अपना दावा ठोक रखा था. 

वक्फ बोर्डों के मिले इस मनमाने अधिकार पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार इस साल संशोधन कानून लेकर आई, जिसे कई कट्टरपंथी संगठनों और विपक्षी दलों ने पसंद नहीं किया है.  विपक्षी दलों का कहना है कि यह कानून समुदाय की धार्मिक और सामाजिक आज़ादी पर असर डाल सकता है, जबकि सरकार इसे सुधार की दिशा में बड़ा कदम बता रही है.

अब आगे का रास्ता क्या होगा?

अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी हैं. तब तक न तो तमिलनाडु और न ही अन्य राज्यों में वक्फ बोर्ड का नया गठन हो सकेगा. मंत्री नासर का कहना है कि राज्य सरकार वक्फ संपत्तियों की रक्षा और समुदाय के हितों को प्राथमिकता देती रहेगी. कोर्ट का यह फैसला कब आएगा, इस बारे में तो कोई भी व्यक्ति स्पष्ट नहीं बता सकता लेकिन इतना जरूर है कि फैसला चाहे जो हो, उससे देश में एक नया इतिहास जरूर रचा जाएगा. 

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

