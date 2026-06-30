/ऑपरेशन से बचने के लिए YouTube के भरोसे घर में ही कराई डिलीवरी, महिला की मौत के बाद पति पर हत्या का केस दर्ज

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चाइल्डबर्थ के बाद महिला को गर्भनाल ( Placenta) से संबंधित कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे, जिससे उसे काफी ब्लीडिंग हुई. उसे तुरंत पेरुंदुरई स्थित सरकारी 'इरोड मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल' ले जाया गया, जहां से बाद में उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया गया. इलाज के बावजूद महिला की मौत हो गई. वहीं, नवजात शिशु स्वस्थ बताया जा रहा है. परिवार की ओर से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराने पर यह एक्शन लिया गया.