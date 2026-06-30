Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /ऑपरेशन से बचने के लिए YouTube के भरोसे घर में ही कराई डिलीवरी, महिला की मौत के बाद पति पर हत्या का केस दर्ज

ऑपरेशन से बचने के लिए YouTube के भरोसे घर में ही कराई डिलीवरी, महिला की मौत के बाद पति पर हत्या का केस दर्ज


Woman Dies After Childbirth From Youtube Advice: तमिलनाडु में एक गर्भवती महिला की डिलीवरी के बाद मौत हो गई. महिला ने नेचुरल चाइल्डबर्थ के लिए अस्पताल जाने के बदले यूट्यूब वीडियो की सलाह का सहारा लिया था. हालांकि, चाइल्डबर्थ के बाद अधिक ब्लीडिंग होने से उसकी मौत हो गई.

Published: Jun 30, 2026, 05:25 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 05:25 PM IST
ऑपरेशन से बचने के लिए YouTube के भरोसे घर में ही कराई डिलीवरी, महिला की मौत के बाद पति पर हत्या का केस दर्ज
Image Credit: (Representative/Unsplash)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Jhajjar में 14 सूत्रीय मांगों को लेकर HSEB कर्मचारियों का धरना
Jhajjar news29 min ago
2
India US relationship29 min ago
3
UP Crime news30 min ago
4
delhi fire news34 min ago
5
8th pay commission38 min ago