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Hindi Newsदेशतमिलनाडु का सबसे बड़ा धुरंधर, कभी था DMK का सिपहसालार, अब स्टालिन को हराकर सबको चौंकाया

तमिलनाडु का सबसे बड़ा 'धुरंधर', कभी था DMK का सिपहसालार, अब स्टालिन को हराकर सबको चौंकाया

VS Babu vs MK Stalin: 2026 में अब थलपति विजय ने अपनी पार्टी टीवीके का टिकट उसे दिया, जो कभी डीएमके का 'धुरंधर' नेता था. विजय ने अपनी सूझबूझ से डीएमकी सुप्रीमो एमके स्टालिन के सामने उन्हीं के पुराने मोहरे को कोलाथुर सीट से उतारा और 8795 वोटों से हरा दिया. 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: May 04, 2026, 09:09 PM IST
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(V. S. BABU & T Vijay)
(V. S. BABU & T Vijay)

TVK leader VS Babu defeats Tamil Nadu CM MK Stalin: तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने विजय की सुनामी में सत्ताधारी डीएमके का मजबूत से मजबूत किला ढह गया. खुद मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की किश्ती वहां डूबी, जहां पानी कम था. डीएमके सुप्रीमो स्टालिन उस सीट से हार गए जहां से तीन बार जीत चुके थे. स्टालिन अपनी कोलाथुर सीट पर शिकस्त खा गए. TVK के वीएस बाबू ने DMK नेता को 8795 वोटों से मात दे दी. आइए बताते हैं कौन हैं वीएस बाबू? जिनके विक्ट्री रिएक्शन का वीडियो वायरल हो रहा है. 

टीवीके का चक्रव्यूह भेद नहीं पाए स्टालिन?

2026 में अब थलपति विजय ने अपनी अपनी पार्टी टीवीके का टिकट उसे दिया जो कभी डीएमके का 'धुरंधर' नेता था. विजय ने अपनी सूझबूझ से डीएमकी सुप्रीमो एमके स्टालिन के सामने उन्हीं के पुराने मोहरे को कोलाथुर सीट से उतारा और 8795 वोटों से हरा दिया. कभी मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के करीब रहे बाबू ने इसी साल 7 फरवरी 2026 को DMK छोड़कर एक्टर विजय की पार्टी TVK का दामन थामा था. करीब 20 साल का पॉलिटिकल एक्सपीरियंस रखने वाले बाबू ने 2006 में बतौर डीएमके कैंडिडेट पुरासवाल्कम सीट से एआईडीएमके उम्मीदवार को 90 हजार से ज्यादा वोटों से हराया था.

 

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Kolathur (Tamil Nadu) Election Results 2026

Status of EVM Round: 22/22

Candidate Name Party Status Votes Vote Margin
V. S. BABU Tamilaga Vettri Kazhagam (सीटी चिन्ह) Won 82,997 +8,795
M. K. STALIN Dravida Munnetra Kazhagam (उगता सूरज) Lost 74,202 -8,795
P. SANTHANA KRISHNAN AIADMK Lost 18,430 -64,567

स्टालिन को हराने वाले बाबू का रिएक्शन देखने लायक था 

टीवीके की सुनामी में डीएमके बह गई. सुप्रीमो स्टालिन निपट गए. डीएमके की पार्टनर कांग्रेस 'अता-पता लापता' हो गई. 4 मई को टीवीके के उम्मीदवार वीएस बाबू ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को हराकर कोलाथुर निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की. जीत के बाद उनके 20 सेकेंड के एक्सप्रेशन ने न सिर्फ तमिलनाडु बल्कि हिंदी हार्टलैंड में मौजूद थलपति विजय के फैंस का दिल जीत लिया. जिस तरह विजय अपनी फिल्मों में पर्दे पर छा जाते थे, उसी तरह उन्होंने तमिलनाडु में सत्ता के शिखर में बैठे स्टालिन की सरकार को लगभग जड़ से उखाड़ फेंका. 

विजय की पार्टी टीवीके के कैंडिडेट वीएस बाबू ने जीत के बाद दोनों हाथ उठाकर अपने हाथ दाये से बाएं और बाएं से दाएं तरीके से क्रॉस करके बताया कि पूरी डीएमके को मटियामेट कर दिया. सीधे डीएमके सुप्रीमो को हरा दिया. 

पिछले चुनाव में 18 सीटें जीतकर पांच साल सत्ता की मलाई मांगती रही कांग्रेस को डीएमके ने एक चम्मच बराबर हिस्सा नहीं दिया. चुनाव पूर्व गठबंधन से पहले कांग्रेस ने डीएमके सुप्रीमो स्टालिन से खूब सौदेबाजी की थी लेकिन उनका दिल नहीं पसीजा.

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(यह भी पढ़ें- केरल में कांग्रेस ने कैसे खत्म किया सत्ता का वनवास? 10 साल बाद धमाकेदार जीत की इनसाइड स्टोरी)

तमिलनाडु की राजनीति में आजादी के बाद से ही फिल्मी सितारों का दबदबा रहा है. एमजीआर, करुणानिधि और जे जयललिता ये सभी तमिल सिनेमा के सुपरस्टार थे. इन सभी ने फिल्मी पर्दे से निकलकर सियासत का सबसे ऊंचा आसमान छुआ.

द्रविण राजनीति के बीच कांग्रेस जैसे तैसे अपना अस्तित्व बचाती रही. ऐसे में जब 'थलापति' विजय ने सियासत में कदम रखा, तो लगा इतिहास खुद को दोहरा सकता है. 4 मई को चुनावी नतीजे आए तो हमारे ऐसे तमाम पत्रकारिता के छात्रों का अनुमान एकदम सही साबित हुआ. हालांकि इसके पहले कमल हासन और रजनीकांत जैसे दिग्गज अभिनेताओं ने भी उम्मीद जगाई, लेकिन नाकाम रहे. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन खुद शिकस्त खा गए.

यह भी पढ़ें- अंधेरा छटेगा कमल... अरब सागर से गंगासागर तक खिला कमल, सच साबित हुई 'अटल' भविष्यवाणी)

2026 में DMK गठबंधन में DMK ने 170 सीटों पर कांग्रेस ने 28 सीटों पर चुनाव लड़ा, बाकी सीटें सहयोगी दलों के बीच बांटी गई थीं. रात नौ बजे तक डीएमके 44 और कांग्रेस महज 3 सीट जीत चुकी थी.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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