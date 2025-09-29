लोगों को सुबह बुलाए, सुपरस्टार नेताजी शाम को आए लेकिन FIR में खेला? 41 मौतों का जिम्मेदार कौन

Actor Vijay Rally Stampede: एक्टर विजय की तमिलनाडु रैली में मची भगदड़ में दो साल के एक मासूम की भी जान चली गई. उसके पिता का रोते हुए वीडियो कलेजा चीर रहा है. अब एफआईआर से पता चला है कि भीड़ जुटाने के लिए अभिनेता से नेता बने विजय के सपोर्टरों ने सुबह 9 बजे ही लोगों को बुला लिया था जबकि नेताजी खुद शाम 7 बजे आए.
Trending Photos
Tamil nadu Stampede Vijay: फिल्मी स्टार की एक झलक पाने को बेकरार 41 लोगों ने भगदड़ में दम तोड़ दिया लेकिन सरकार ने बड़ी सफाई से सुपरस्टार को इग्नोर कर दिया. सीधे शब्दों में कहें तो उन्हें बचा लिया गया जिसके इवेंट में ये सब हुआ. सुबह 11 बजे पब्लिक को बुलाया गया था लेकिन शाम 7 बजे तमिल स्टार ने एंट्री ली. FIR में तो यही कहा जा रहा है. एक्टर और TVK चीफ विजय की तमिलनाडु के करूर में हुई रैली में लाशें बिछ गईं. एफआईआर में साफ लिखा है कि रैली सुबह 9 बजे शुरू होने वाली थी और 11 बजते-बजते काफी भीड़ जमा हो गई थी. पुलिसवाले बता रहे हैं कि विजय को दोपहर में भाषण देना था लेकिन वह शाम को 7 बजे आए. आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने जानबूझकर आने में देरी की. अक्सर ऐसा ही होता है. जनता ईंधन बन जाती है और इवेंट करने वाले साफ बच निकलते हैं. उनकी कोई जिम्मेदारी ही तय नहीं होती है.
एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जिस बस में विजय सवार थे, उसे कई अनिर्धारित जगहों पर रोका गया. रोडशो की तरह का इवेंट हो गया लेकिन इसकी परमिशन ही नहीं ल गई थी. TVK (Tamilaga Vettri Kazhagam) नेताओं ने इस वॉर्निंग को इग्नोर किया कि रैली में आए लोगों को लिए खाने, पानी और दूसरी सुविधाओं की कमी है. कैंपेन बस के बार-बार रुकने से ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ. एफआईआर के मुताबिक विजय के पार्टी वर्करों ने पुलिस बैरिकेड तोड़ डाले जिसे भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था. अगर ऐसा न होता तो भगदड़ टाला जा सकता था. अपने फिल्मी हीरो की एक झलक पाने के लिए लोग टिन के शेड पर चढ़ गए जो अचानक ढह गया और कई लोग मारे गए.
एक्टर को बचा रही सरकार!
अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में विजय की पार्टी पहली बार चुनाव लड़ेगी. अब 41 लोगों की जान जाने के बाद टीवी के आरोप लगा रही है कि यह सब डीएमके की साजिश है. हालांकि अंदर-अंदर जो हुआ, वो बेहद हैरान करने वाला है. Karur stampede FIR में विजय का नाम नहीं है. अब सवाल उठ रहे हैं कि डीएमके सरकार ने तमिल सुपरस्टार को बचाते हुए उनकी पार्टी के दूसरे और तीसरे कैटेगरी के पदाधिकारियों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज कराया है.
यहां भी एंगल राजनीति का
इसे अच्छा मानिए या बुरा, साउथ में दशकों से फिल्मी हस्तियों के राजनीति में जाने का इतिहास रहा है. फिल्मी हस्तियां मुख्यमंत्री भी बनीं. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि जानबूझकर संयम बरता जा रहा है. दरअसल, एक्टर विजय की जबर्दस्त फैन फॉलोइंग है. सरकार बीच का रास्ता अपनाते हुए चाहती है कि पीड़ितों को इंसाफ भी दिख जाए और लाखों-करोड़ों लोगों को नाराज भी नहीं करना है. विजय के खिलाफ तत्काल कोई कार्रवाई जैसे गिरफ्तारी, पूछताछ या एफआईआर में उनका नाम शामिल नहीं किया जा रहा है. राज्य की डीएमके सरकार को लग रहा है कि अगर किसी एक्शन पर लोकप्रिय फिल्म स्टार के प्रति सहानुभूति की लहर पैदा हो गई तो राजनीतिक नुकसान हो सकता है. इससे यह मैसेज जाएगा कि सत्तारूढ़ डीएमके एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को निशाना बना रही है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.