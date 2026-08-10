कोई और गीत बाद में आएगा, सबसे पहले 'तमिल थाई वाझथु' गाया जाएगा, तमिलनाडु सीएम थलपति विजय का ऐलान

Tamil Nadu News: केरल में राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' को पूरा गाने को लेकर शुरु हुए सियासी बवाल अभी थमा भी नहीं था कि अब तमिलनाडु राज्य के सरकारी कार्यक्रमों के प्रोटोकॉल में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. मुख्यमंत्री विजय ने तमिलनाडु विधानसभा सर्वसम्मति से एक विशेष प्रस्ताव पेश करेंगे, जिसमें कहा गया है कि राज्य में होने वाले सभी कार्यक्रमों, चाहे वो सरकारी हों, शैक्षणिक हों या संस्थागत सभी में किसी भी अन्य गीत से पहले 'तमिल थाई वाज़्तु' गाया जाना चाहिए.
मुख्यमंत्री विजय का यह प्रस्ताव केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में 'वंदे मातरम' को बढ़ावा देने के कुछ ही दिनों बाद आया है, जिसे तमिलनाडु की भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को परोक्ष रूप से जाहिर करने के तौर पर देखा जा रहा है.
हाल ही में केंद्र सरकार ने वंदे मातरम के लिए विस्तृत प्रोटोकॉल किया जारी किया था. सरकारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक, 'वंदे मातरम' का संपूर्ण आधिकारिक संस्करण, जिसमें 6 श्लोक और ड्यूरेशन 3 मिनट और 10 सेकंड है, को प्रमुख राजकीय समारोहों के दौरान प्रस्तुत या बजाया जाना चाहिए. इन कार्यक्रमों में राष्ट्रीय ध्वज फहराना, राष्ट्रपति और राज्यपालों के आधिकारिक कार्यक्रमों में औपचारिक आगमन और प्रस्थान समारोह और ऐसे समारोहों में उनके निर्धारित भाषणों से पहले और बाद के कार्यक्रम शामिल हैं.
इस मुद्दे ने राज्य में विरोध-प्रदर्शन और राजनीतिक बहस को जन्म दिया है. इस प्रस्ताव के जरिए विजयन सरकार एक समान प्रोटोकॉल लागू करना चाहती है, जिसके तहत राज्य सरकार और उसके नियंत्रण वाले संस्थानों द्वारा आयोजित सरकारी कार्यक्रमों में 'तमिल थाई वाजथु' को प्राथमिकता दी जाएगी.
प्रस्तावित प्रोटोकॉल के शैक्षिक संस्थानों, सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य द्वारा संचालित अन्य प्रतिष्ठानों में आयोजित कार्यक्रमों पर लागू होने की उम्मीद है. प्रस्तावित व्यवस्था के तहत ऐसे कार्यक्रमों की शुरुआत में 'तमिल थाई वाजथु' का गायन किया जाएगा.
यह कदम गवर्नर के शामिल होने वाले कार्यक्रमों में अपनाए जाने वाले औपचारिक प्रोटोकॉल को लेकर मतभेदों के बीच उठाया गया है. कुछ कार्यक्रमों में 'तमिल थाई वाजथु' से पहले 'वंदे मातरम' गाए जाने पर राजनीतिक हलकों से आपत्तियां आई हैं.
आलोचकों का तर्क है कि राज्य के प्रार्थना-गीत से जुड़ी स्थापित परंपरा का सम्मान किया जाना चाहिए. ऐसे में उम्मीद है कि इस विशेष प्रस्ताव के जरिए आधिकारिक कार्यक्रमों में 'तमिल थाई वाजथु' को दिए जाने वाले महत्व को औपचारिक रूप से दोहराया जाएगा और औपचारिक गीतों को गाए जाने के क्रम को लेकर मौजूद अस्पष्टता को दूर किया जाएगा. जब मुख्यमंत्री विजय विधानसभा में यह प्रस्ताव पेश करेंगे तो विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों के चर्चा में भाग लेने की उम्मीद है.
तमिलनाडु के अलावा केरलम में वंदे मातरम को लेकर सियासत हो रही है. केरलम में कांग्रेस के सांसद राजमोहन उन्नीथन ने पूरा वंदे मातरम गाने का विरोध करते हुए कहा कि केरलम में पूरा वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा. केरलम के स्वास्थ्य मंत्री के. मुरलीधरन ने कहा कि राज्य में राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' का पूरा संस्करण नहीं गाया जाएगा. केरलम में हमेशा की तरह राष्ट्रगीत के केवल पहले दो अंतरा ही गाए जाएंगे. सांसद उन्नीथन ने तो ये भी कह दिया चाहे, कोई हमें गोली मारने की धमकी ही क्यों न दें, इसे पूरा नहीं गाया जाएगा.