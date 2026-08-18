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Tamil Thai Vazhthu पहले या राष्ट्रगान? मद्रास HC ने सरकारी कार्यक्रमों के गानों पर साफ किया पूरा मामला

Tamil Thai Vazhthu Controversy: तमिलनाडु में सरकारी कार्यक्रम के दौरान तमिल थाई वाजथु पहले गाया जाए या फिर वंदे मातरम को सबसे पहले गाना है, इस मुद्दे पर मद्रास हाई कोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा है कि सरकारी कार्यक्रमों में गानों पर कोई रोक नहीं है.

Written BySimran Singh
Published: Aug 18, 2026, 09:30 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 09:30 PM IST
Tamil Thai Vazhthu पहले या राष्ट्रगान? मद्रास HC ने सरकारी कार्यक्रमों के गानों पर साफ किया पूरा मामला
Image Credit: madras high court Tamil Thai Vazhthu

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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