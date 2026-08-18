/Tamil Thai Vazhthu पहले या राष्ट्रगान? मद्रास HC ने सरकारी कार्यक्रमों के गानों पर साफ किया पूरा मामला

Tamil Thai Vazhthu Controversy: तमिलनाडु में सरकारी कार्यक्रमों में तमिल थाई वाजथु, वंदे मातरम और राष्ट्रगान किस क्रम में गाया जाए, इस मुद्दे पर मद्रास हाई कोर्ट ने खास बात कही है. कोर्ट की ओर से साफ कहा गया है कि सरकारी कार्यक्रमों की शुरुआत तमिल थाई वाजथु से करने पर कोई रोक नहीं है. हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो सर्कुलर जारी किया था उसमें ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया है कि तमिल गीत को बाद में ही गाया जाए. जानकारी के लिए बता दें कि ये मामला चेन्नई की अनन्या राधाकृष्णन द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया है.