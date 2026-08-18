/Tamil Thai Vazhthu पहले या राष्ट्रगान? मद्रास HC ने सरकारी कार्यक्रमों के गानों पर साफ किया पूरा मामला

Tamil Thai Vazhthu Controversy: तमिलनाडु में सरकारी कार्यक्रमों में तमिल थाई वाजथु, वंदे मातरम और राष्ट्रगान किस क्रम में गाया जाए, इस मुद्दे पर मद्रास हाई कोर्ट ने खास बात कही है. कोर्ट की ओर से साफ कहा गया है कि सरकारी कार्यक्रमों की शुरुआत तमिल थाई वाजथु से करने पर कोई रोक नहीं है. हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो सर्कुलर जारी किया था उसमें ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया है कि तमिल गीत को बाद में ही गाया जाए. जानकारी के लिए बता दें कि ये मामला चेन्नई की अनन्या राधाकृष्णन द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया है.
इस याचिका में मांग की गई थी कि तमिलनाडु में सरकारी कार्यक्रमों की शुरुआत तमिल थाई वाजथु से की जाए. याचिकाकर्ता का कहना था कि तमिलनाडु में लंबे समय से सरकारी कार्यक्रमों की शुरुआत तमिल थाई वाजथु से और समापन राष्ट्रगान से करने की परंपरा रही है. उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय के 28 जनवरी के सर्कुलर को चुनौती दी थी. याचिका में दावा किया गया था कि इस सर्कुलर के कारण सरकारी कार्यक्रमों में 'वंदे मातरम' को शुरुआत में रखने की बात सामने आई है.
केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को गृह मंत्रालय द्वारा 9 जुलाई को जारी नए नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी दी. केंद्र ने बताया कि इसमें वंदे मातरम और राष्ट्रगान को लगातार गाने की बात कही गई है. इसमें वंदे मातरम को राष्ट्रगान से पहले रखने का निर्देश है.
केंद्र ने कोर्ट को बताया गया कि नए नोटिफिकेशन में राज्य के गीतों को लेकर कोई निर्देश नहीं है. इसमें ऐसा भी नहीं कहा गया है कि तमिल थाई वाजथु को सबसे अंत में ही गाया जाना चाहिए. ऐसे में मद्रास हाई कोर्ट की पीठ ने इस बात पर ध्यान दिलाया कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हाई कोर्ट में इस तरह का क्रम अपनाया गया था. वहां पहले तमिल थाई वाजथु गाया गया था और फिर बाद वंदे मातरम और उसके बाद राष्ट्रगान गाया गया था.
सरकारी कार्यक्रमों में तमिल थाई वाजथु को पहले गाने का मुद्दा राज्य में लंबे समय से संवेदनशील रहा है. ये विवाद उस समय और बढ़ गया था जब तत्कालीन राज्यपाल आरएन रवि ने तमिलनाडु विधानसभा में अपने संबोधन से पहले राष्ट्रगान बजाने पर जोर दिया था. तत्कालीन डीएमके सरकार ने उनकी मांग स्वीकार नहीं की थी. इसके बाद मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के शपथ ग्रहण समारोह में भी गानों के क्रम को लेकर चर्चा हुई.
कार्यक्रम में पहले वंदे मातरम और फिर राष्ट्रगान बजाया गया, जबकि तमिल थाई वाजथु तीसरे क्रम पर था. इसके बाद नई राज्य सरकार ने कहा था कि सरकारी कार्यक्रमों में तमिल गीत को सबसे पहले रखा जाएगा.
हाल ही में तमिलनाडु विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर मांग की थी कि सरकारी, शैक्षणिक और सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यक्रमों में तमिल थाई वाजथु को पहला गीत बनाया जाए. इस मामले की सुनवाई के बाद मद्रास हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. फिलहाल, कोर्ट के अंतिम आदेश का इंतजार है लेकिन सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणी से ये साफ संकेत मिला है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की नई अधिसूचना तमिल थाई वाजथु को सरकारी कार्यक्रमों में पहले गाने से नहीं रोकती है.