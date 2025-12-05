तमिलनाडु BJP चीफ के साथ कई लोग थिरुपराकुंद्रम पहाड़ी पर पुलिस हिरासत में, DMK सरकार पर पक्षपात का आरोप

Tamilnadu bjp Chief Detained: मदुरै जिले के थिरुप्परंकुंद्रम इलाके में कार्तिगई दीपम की परंपरा को लेकर तनाव बढ़ गया है. कई BJP नेताओं और हिंदू संगठनों का कहना है कि यह सदियों पुरानी रस्म है. वहीं सरकार का दावा है कि शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यह रोक जरूरी थी. यही कारण है कि इस मुद्दे पर सियासत में टकराव अपने चरम पर पहुंच गया है.

कार्तिगई दीपम जलाने को लेकर विवाद

तमिलनाडु BJP प्रमुख नैनार नागेंद्रन गुरुवार को कई हिंदू संगठनों के सदस्यों के साथ थिरुप्परंकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने पहुंचे थे. बता दें कि पत्थर के खंभे पर ‘कार्तिगई दीपम’ जलाना यहां एक धार्मिक परंपरा का हिस्सा माना जाता है. पुलिस ने उन्हें साफ कहा कि इस समय पहाड़ी पर चढ़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. राज्य सरकार हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की तैयारी में है. जब BJP नेता पीछे नहीं हटे तो पुलिस ने उन्हें और उनके साथ कई लोगों को वैन में बैठाकर वहां से हटा दिया.

DMK-BJP में जुबानी जंग

इस घटना के बाद DMK और BJP के लोग दोनों ही एक-दूसरे पर तीखे बयान देते हुए नजर आ रहे हैं. DMK मंत्री एस रेगुपति ने कहा कि जितनी भी कोशिशें कर लीं जाएं, तमिलनाडु की शांति को कोई नहीं बिगाड़ सकता है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि BJP, सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश कर रही है, इसे मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की सरकार रोकती रहेगी. आगे उन्होंने साथी विपक्षी दल AIADMK पर भी निशाना साधा और कहा कि AIADMK अब BJP और RSS के हाथ की कठपुतली बन चुकी है.”

Add Zee News as a Preferred Source

सरकार पर लगा पक्षपात का आरोप

DMK के आरोपों पर AIADMK और BJP दोनों ने ही तीखी प्रतिक्रिया दी है. AIADMK प्रमुख ई.पी.एस. पलानीस्वामी ने कहा कि स्टालिन सरकार किसी धर्म के प्रति अपना झुकाव दिखा रही है और जनता जल्द ही इसका जवाब देगी. साथ ही उन्होंने गिरफ्तार लोगों की तुरंत रिहाई की मांग की. BJP नेता के. अन्नामलाई ने भी DMK पर हमला बोला है.

बता दें कि पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ BJP नेता तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा कि सरकार को हाई कोर्ट के फैसले को सही तरीके से लेना चाहिए था. उन्होंने कहा कि पत्थर के खंभे पर दीप जलाने की परंपरा सौ सालों से भी अधिक पुरानी है, सरकार को इस धार्मिक परंपरा के लिए सुरक्षा देनी चाहिए थी.

यह भी पढ़ें: गौर से देखते रह गए रूसी राष्ट्रपति पुतिन, पीएम मोदी ने रात में ही ऐसा क्या गिफ्ट दिया