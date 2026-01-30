Advertisement
तमिलनाडु में पार हुई क्रूरता की हदें, किसान को जिंदा जलाया, जिंदगी और मौत से लड़ रहा 70 साल का बुजुर्ग

Farmer Burned Alive Petrol Attack: तमिलनाडु के कडलूर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां 70 साल के एक किसान को दौड़ाकर पकड़ा गया. पेट्रोल डाला गया. सड़क पर ही आग के हवाले कर दिया गया. इस हमले में किसान गंभीर रूप से झुलस गए हैं. अस्पताल में जिंदगी से जंग लड़ रहे हैं. पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को हिरासत में लिया है.

Jan 30, 2026, 02:12 PM IST
Farmer Burned Alive Petrol Attack: यह खौफनाक घटना तमिलनाडु के कडलूर जिले में गुरुवार शाम को हुई है. 70 साल के किसान राजेंद्रन अपने एक दोस्त के साथ दोपहिया वाहन से जा रहे थे. इसी दौरान दो लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया. आरोप है कि हमलावरों ने पहले राजेंद्रन के दोस्त को भगा दिया. फिर किसान को पकड़ लिया. इस घटना ने पूरे इलाके में गुस्सा और डर का माहौल बना दिया है. पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में मामला निजी रंजिश से जुड़ा लग रहा है हालांकि पूरी सच्चाई जांच के बाद ही सामने आ पाएगी.

पेट्रोल डालकर लगा दी आग
जानकारी के मुताबिक हमलावरों ने बुजुर्ग किसान पर पेट्रोल डाला और फिर आग लगा दी. आग लगते ही राजेंद्रन बुरी तरह झुलस गए थे. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. स्थानीय लोगों की मदद से राजेंद्रन को तुरंत कडलूर सरकारी अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों का कहना है कि उनके शरीर का बड़ा हिस्सा जल चुका है. उनकी हालत नाजुक बनी हुई है. उनका अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है.

पुलिस की कार्रवाई
घटना के बाद कडलूर पुलिस हरकत में आई. आरोपियों को पकड़ने के लिए 4 विशेष टीमें बनाई गईं. जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी मणिकंदन नाम का व्यक्ति हो सकता है.

आपसी रंजिश की आशंका
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में यह मामला निजी कारणों से जुड़ा लग रहा है. सूत्रों के मुताबिक किसान की बहू से जुड़े कथित अवैध संबंध को लेकर विवाद इस हमले की वजह हो सकता है. हालांकि पुलिस ने साफ किया है कि जांच अभी जारी है. सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है.

हालांकि पुलिस का कहना है कि जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, इस मामले में और जानकारी सामने आ जाएगी. फिलहाल इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है.

असम की हिंसा का भी जिक्र
हाल ही में असम के कोकराझार जिले में भी हालात तनावपूर्ण हो गए थे. वहां एक युवक की हत्या के बाद हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए थे. इस हिंसा में दो लोगों की मौत हुई थी. मृतकों की पहचान सिखना ज्व्हलाओ बिस्मित और सुनील मुर्मू के रूप में हुई थी.

सड़क जाम और आगजनी
बता दें, युवक की हत्या के बाद गुस्साए लोगों ने नेशनल हाईवे के करीगांव इलाके में सड़क जाम कर दिया है. जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया है. हालात बिगड़ने पर प्रदर्शनकारियों ने बिरसा कमांडो फोर्स के दो अस्थायी कैंपों में आग लगा दी. सिदु कान्हू भवन समेत कई संपत्तियों में तोड़फोड़ की है, कई दुकानों को भी आग के हवाले कर दिया गया.

सुरक्षा बढ़ाई गई
स्थिति को संभालने के लिए प्रशासन ने अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए हैं ताकि हालात और न बिगड़ें. पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और शांति बनाए रखने की कोशिश कर रही है.

