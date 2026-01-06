Advertisement
trendingNow13065210
Hindi Newsदेशकार्तिकेय दीपम विवाद: स्टालिन सरकार को लगा झटका, HC ने प्राचीन स्तंभ पर दीप जलाने को दी हरी झंडी

कार्तिकेय दीपम विवाद: स्टालिन सरकार को लगा झटका, HC ने प्राचीन स्तंभ पर दीप जलाने को दी हरी झंडी

Thiruparankundram Karthigai Deepam case: मादुरै हाई कोर्ट ने थिरुपरांकुंदरम के पहाड़ी स्तंभ पर कार्तिकाई दीपम जलाने का आदेश बरकरार रखा है. अदालत ने कहा कि दीपम जलाना धार्मिक प्रथा है और इसे किसी राजनीतिक हस्तक्षेप से प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए.

Written By  harsh singh|Last Updated: Jan 06, 2026, 11:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कार्तिकेय दीपम विवाद: स्टालिन सरकार को लगा झटका, HC ने प्राचीन स्तंभ पर दीप जलाने को दी हरी झंडी

Thiruparankundram Karthigai Deepam case: तमिलनाडु के मादुरै में थिरुपरांकुंदरम के पहाड़ी स्तंभ पर कार्तिकाई दीपम जलाने को लेकर हाई कोर्ट ने सिंगल जज के आदेश को बरकरार रखा है. न्यायाधीश जी. जयचंद्रन और के.के. रामकृष्णन की डिवीजन बेंच ने कहा कि दीपक जलाने के विवाद को अनावश्यक रूप से राजनीतिक रंग दिया गया है. अदालत का आदेश साफ रूप से कहता है कि पर्व के दिन दीपम को उसी स्थान पर जलाया जाना चाहिए.

  1.  
  2.  

यह मामला हिंदू तमिल पार्टी के नेता राम रवीकुमार द्वारा दायर याचिका से शुरू हुआ था. याचिका में पत्थर के खंबे पर कार्तिकाई दीपम जलाने का निर्देश देने की मांग की गई थी. 1 दिसंबर, पिछले साल, न्यायाधीश जी.आर. स्वामीनाथन ने याचिका को स्वीकार करते हुए पर्व के दिन दीपम जलाने का आदेश दिया था. हालांकि, प्रशासन ने कानून और व्यवस्था की स्थिति को लेकर इसे लागू नहीं किया है.

सौ साल से अधिक समय से जल रही है रोशनी
मंदिर प्राधिकरण ने कहा है कि यह वही स्थान है जहां दीपम सौ साल से अधिक समय से लगातार जलाया जा रहा है. यह प्रथा स्थापित रीति-रिवाजों और आगम मतों के अनुसार निभाई जाती रही है. मंदिर पक्ष का मानना है कि दीपम का पर्व उसी पारंपरिक स्थान पर आयोजित होना चाहिए ताकि धार्मिक प्रथाओं का सम्मान बना रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

विवाद तब और बढ़ गया जब इस मुद्दे से परेशान होकर एक 40 वर्षीय व्यक्ति ने आत्मदाह कर लिया है.  इस घटना ने स्थानीय समुदाय और धार्मिक संगठनों के बीच चिंता और विरोध की स्थिति पैदा कर दी है. कई लोगों ने प्रशासन और मंदिर प्रबंधन से स्पष्ट निर्देश का पालन करने की मांग की है.

अदालत ने कहा कि पर्व के दिन दीपम को उसी स्थान पर जलाना धार्मिक प्रथा का हिस्सा है और किसी भी तरह के अवरोध या राजनीतिक हस्तक्षेप को इसे प्रभावित नहीं करना चाहिए. प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखते हुए इसे सुनिश्चित किया जाए. इस फैसले के बाद स्थानीय धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने राहत की सांस ली है और पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की तैयारी शुरू कर दी है. 

यह भी पढ़ें: दुलहस्ती प्रोजेक्ट पर PAK की गीदड़भभकी पर भारत का पलटवार, कहा-'खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते'

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

deepamHigh courtTamilnadu

Trending news

दीपम विवाद: स्टालिन सरकार को लगा झटका, HC ने स्तंभ पर दीप जलाने को दी हरी झंडी
deepam
दीपम विवाद: स्टालिन सरकार को लगा झटका, HC ने स्तंभ पर दीप जलाने को दी हरी झंडी
सुप्रीम कोर्ट में भूटान के वकील, भारत में क्यों? जानिए साइन हुए एमओयू की पूरी वजह!
india
सुप्रीम कोर्ट में भूटान के वकील, भारत में क्यों? जानिए साइन हुए एमओयू की पूरी वजह!
'4 ही क्यों? 8 बच्चे करो पैदा...' ओवैसी ने BJP के 'चार बच्चे' वाले बयान पर कसा तंज
Asaduddin Owaisi
'4 ही क्यों? 8 बच्चे करो पैदा...' ओवैसी ने BJP के 'चार बच्चे' वाले बयान पर कसा तंज
राष्ट्रपति उठवाए जा रहे, तब अमेरिका के गेम में नहीं फंसा भारत और पहला विकल्प चुना
India America news
राष्ट्रपति उठवाए जा रहे, तब अमेरिका के गेम में नहीं फंसा भारत और पहला विकल्प चुना
'जिसने पाला-पोसा, उसी को धोखा...', ओवैसी बोले- मुसलमान होते तो 75 साल की जेल तय थी
Asaduddin Owaisi
'जिसने पाला-पोसा, उसी को धोखा...', ओवैसी बोले- मुसलमान होते तो 75 साल की जेल तय थी
पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी का निधन, पुणे में आज होगा अंतिम संस्कार
Suresh Kalmadi Death
पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी का निधन, पुणे में आज होगा अंतिम संस्कार
गुनगुनी धूप में PM मोदी से मंत्रणा, सीएम योगी और पाठक के दिल्ली दौरे की कहानी
cm yogi adityanath news
गुनगुनी धूप में PM मोदी से मंत्रणा, सीएम योगी और पाठक के दिल्ली दौरे की कहानी
नाना पटोले ने किया बड़ा दावा, कहा- 'मुख्यमंत्री फडणवीस को हटाने की चल रही है साजिश'
Maharashtra
नाना पटोले ने किया बड़ा दावा, कहा- 'मुख्यमंत्री फडणवीस को हटाने की चल रही है साजिश'
चक्का जाम की प्लानिंग आतंकी कृत्य? 'किसी दूसरे माध्यम' के चक्कर में फंस गए उमर खालिद
Delhi riots ​​Umar Khalid
चक्का जाम की प्लानिंग आतंकी कृत्य? 'किसी दूसरे माध्यम' के चक्कर में फंस गए उमर खालिद
देश भर में शीतलहर और कोहरे का टॉर्चर, IMD की चेतावनी- 7 दिनों में और कहर ढाएगा मौसम
IMD
देश भर में शीतलहर और कोहरे का टॉर्चर, IMD की चेतावनी- 7 दिनों में और कहर ढाएगा मौसम