मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, तमिलनाडु में दिल- दहलाने वाली वारदात

Tamilnadu News: तमिलनाडु में एक दिल- दहलाने वाली वारदात हुई. यहां पर पुलिस ने नशे में धुत तीन लोगों को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद इन लोगों ने काफी ज्यादा उत्पात मचाया और दो पुलिसकर्मियों सहित 6 लोगों पर बेरहमी से हमला कर दिया. इसका भयावह वीडियो भी सामने आया था. जिसमें नशे में धुत एक युवक लोहे की रॉड से हमला कर रहा था, जिस पर हमला किया जा रहा था वो खून से लथपथ होकर हमला न करने की गुहार लगा रहा था. जानें क्या है पूरा मामला.

क्या है पूरा मामला

पूरा मामला प्रदेश के कुड्डालोर जिले का है. यहां पर पुलिस ने जिन्हें गिरफ्तार किया था उन लोगों ने हमला किया, हमले की वजह से एक युवक खून से लथपथ हो गया और बख्श देने की गुहार लगाया, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उसका सिर, चेहरा और शरीर खून से लथपथ था और उसके पीछे जमीन पर भी खून के छींटे पड़ी थी. हालांकि वो भागने की कोशिश करता है तो हमलावर उसका कपड़ा पकड़ कर खींच लेता है हालांकि वो भागने में कामयाब हो जाता है.

पुलिस कर्मियों पर किया हमला

इस मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि जब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की, तो उन्होंने उन पर शराब की बोतलों से हमला कर दिया, जिससे हमें मजबूरन उनके पैरों को निशाना बनाकर पहले दो लोगों को गिरफ़्तार करना पड़ा. आज सुबह हमने तीसरे व्यक्ति को गिरफ़्तार कर लिया और जांच जारी है. जांचकर्ताओं ने कथित हमलावरों की पहचान चेन्नई के कोयम्बेडु सब्जी बाजार में काम करने वाले लोडमैन के रूप में की है. जिस व्यक्ति पर उन्होंने कैमरे पर हमला किया, वह उनके इलाके के पास एक निर्माण स्थल पर काम करता है. अधिकारियों ने बताया कि इन लोगों के खिलाफ पहले भी शराब पीकर मारपीट के मामले दर्ज हैं.

खतरे से बाहर पुलिस कर्मी

रिपोर्ट के मुताबिक घायल पुलिसकर्मियों समेत सभी छह पीड़ित खतरे से बाहर हैं. कुड्डालोर के पुलिस अधीक्षक एस जयकुमार ने घायलों से मुलाक़ात की और कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है.