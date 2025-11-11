Advertisement
सामने आया दिल्ली ब्लास्ट से 12 दिन पहले का वीडियो, जिस गाड़ी से किया धमाका, उसका पॉल्यूशन चेक कराता दिखा तारिक

Delhi Red Fort blasts: लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास ब्लास्ट में यूज की गई हरियाणा नंबर आई-20 कार को लेकर अहम जानकारी सामने आई है. दरअसल, 29 अक्टूबर को इस i20 का प्रदूषण कराया गया था. उस वक्त इस गाड़ी में तीन लोग सवार थे, जिसका वीडियो में सामने आया है. उस वक्त गाड़ी में लंबी दाढ़ी वाला एक शख्स भी मौजूद था, जिसके तारिक होने की आशंका जताई जा रही है.

 

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Nov 11, 2025, 04:14 PM IST
Delhi Blast Update: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए ब्लास्ट में लगातार अपडेट सामने आ रही हैं. सोमवार शाम को हुए इस हमले में अभी तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 से अधिक घायल हैं जिनका एलएनजेपी अस्पताल में इलाज चल रहा है. एनआईए अब इस घटना की जांच में जुटी हुई है, जिसमें नई-नई जानकारी सामने आ रही है. घटना में इस्तेमाल की गई आई-20 कार, जो हरियाणा के गुरुग्राम नंबर एचआर 26 सीई 7674 पर मोहम्मद नदीम के नाम पर रजिस्टर्ड है. इस कार को हमले में इस्तेमाल करने से पहले कई बार अलग-अलग लोगों को बेचा गया है. 

दो हफ्ते पहले कार का प्रदूषण
लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास ब्लास्ट में यूज की गई हरियाणा नंबर आई-20 कार को लेकर अहम जानकारी सामने आई है. दरअसल, 29 अक्टूबर को इस i20 का प्रदूषण कराया गया था. उस वक्त इस गाड़ी में तीन लोग सवार थे, जिसका वीडियो में सामने आया है. उस वक्त गाड़ी में लंबी दाढ़ी वाला एक शख्स भी मौजूद था, जिसके तारिक होने की आशंका जताई जा रही है. तारिक के नाम पर ही डॉक्टर उमर ने कार खरीदी थी. हालांकि, जांच एजेंसी हर पहलू से बारीकी से इस घटना की जांच कर रही है. 

मेट्रो के पास ब्लास्ट
हमला उस वक्त हुआ जब लाल किला इलाके में मेट्रो स्टेशन के पास ज्यादा भीड़ थी. ब्लास्ट से पहले गाड़ी को मेट्रो स्टेशन के पास ही पार्किंग में खड़ा किया गया था. जिसको हमले के वक्त पार्किंग से बाहर से बाहर निकाला . सोमवार शाम को हमले के बाद गाड़ी का नंबर सामने आने के बाद हरियाणा पुलिस ने दिल्ली पुलिस के इनपुट पर गुरुग्राम से मोहम्मद सलमान नाम के युवक को हिरासत में लिया था. सलमान ने पूछताछ में गाड़ी की खरीद फरोख्त के बारे में अहम जानकारी दी थी. 

यह भी पढ़ें: फरीदाबाद मॉड्यूल का राज खुलने के बाद उमर ने आफन-फानन में किया विस्‍फोट, खंगाला जा रहा सुसाइड टेरर एंगल

एनआईए को सौंपी जांच
गृह मंत्रालय की ओर से कल अमित शाह ने बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने इस ब्लास्ट पर शोक व्यक्त करते हुए कड़ी कार्रवाई की बात कही थी. जिसके बाद मंगलवार सुबह गृह मंत्रालय ने दिल्ली ब्लास्ट की जांच एनआईए को सौंपने का फैसला लिया है. इससे पहले दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी.

