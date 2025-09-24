'कश्मीर अफगानिस्तान में था... रणजीत सिंह ने किस मस्जिद को दिया सोना' तरलोचन सिंह ने सुनाई महाराजा की कहानी
Advertisement
trendingNow12935294
Hindi Newsदेश

'कश्मीर अफगानिस्तान में था... रणजीत सिंह ने किस मस्जिद को दिया सोना' तरलोचन सिंह ने सुनाई महाराजा की कहानी

Tarlochan Singh on Sikh-Hindu: पूर्व सांसद सरदार तरलोचन सिंह ने सिख और हिंदू एकता की बात करते हुए जो उदाहरण दिया, वो सबको पढ़ना चाहिए. उन्होंने कहा कि इस एकता को तोड़ने की कोशिशें काफी पहले से हो रही हैं लेकिन कुछ नहीं हो सका. महाराजा रणजीत सिंह के बारे में उन्होंने कुछ नई बातें बताईं. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Sep 24, 2025, 08:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'कश्मीर अफगानिस्तान में था... रणजीत सिंह ने किस मस्जिद को दिया सोना' तरलोचन सिंह ने सुनाई महाराजा की कहानी

महाराजा रणजीत सिंह 19 साल की उम्र में पंजाब के राजा बने थे. वो साल था 1801. वह भारत के आखिरी संप्रभु राजा थे. तब पंजाब के अलावा बाकी पूरे देश पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था. 1849 में पंजाब अंग्रेजों के कब्जे में आया. एएनआई को दिए इंटरव्यू में तरलोचन सिंह ने बताया कि कई साल सिख पंजाब-हरियाणा में अलग-अलग ग्रुप्स में रहे. रणजीत सिंह ने सबको इकट्ठा किया और उन्हें राजा घोषित कर दिया गया. वह लाहौर के किंग बन गए. तब सिंध सदियों से भारत की बाउंड्री हुआ करती थी, वह पहले शख्स थे जिसने भारत की बाउंड्री बदली. वह पेशावर तक गए. नॉर्थ-वेस्ट फ्रंटियर को इंडिया में जोड़ा. वो अफगानिस्तान का हिस्सा था. सरदार तरलोचन ने कहा कि अब भारत इसको याद नहीं करता. यहां तक कि कश्मीर भी अफगानिस्तान का हिस्सा था, उन्होंने कश्मीर फतह किया.

इंटरव्यू में पूर्व सांसद ने बताया कि वह काबुल गए. कोहिनूर भारत से काबुल गया फिर महाराजा रणजीत सिंह के पास आया. उनके पास से लंदन ले जाया गया. उन्होंने कहा कि उस समय पॉपुलेशन सिखों की ज्यादा नहीं थी. 50 साल वह बादशाह रहे लेकिन कोई दंगा, जजिया जैसा कुछ नहीं हुआ. सरदार तरलोचन सिंह ने कहा कि जितना सोना अमृतसर में लगा है उतना ही सोना लाहौर की सुनहरी मस्जिद में लगा है. उतना ही सोना बनारस में मंदिर पर लगा है. महाराजा ने तीनों जगहों के लिए बराबर सोना दिया था. उन्होंने कोहिनूर जगन्नाथ पुरी के लिए डोनेट किया था. मरने से पहले उन्होंने घोषणा की थी कि कोहिनूर पुरी मंदिर को दिया जाएगा. हालांकि उनके परिवार ने ऐसा नहीं किया. तरलोचन सिंह ने जोर देकर कहा कि इतना बड़ा सेकुलर भारत में नहीं था. 

हिंदू-सिख एकता को कौन तोड़ना चाहता है?

Add Zee News as a Preferred Source

पूर्व राज्यसभा सांसद तरलोचन सिंह (त्रिलोचन सिंह) ने कहा कि 1984 में जो कुछ हुआ लेकिन हिंदू-सिख एकता आज तक कमजोर नहीं हुई. इस एकता को तोड़ने की कोशिश करने वाले भी बहुत ज्यादा हैं. ब्रिटिशों ने पहले किया. 1936 में जब भारत में चुनाव कराए गए तो सिखों को थर्ड पार्टी के तौर पर गिना गया. हिंदू और मुस्लिम भी थे लेकिन सिखों को अलग निर्वाचक समूह माना गया. इसके जरिए यह साबित करने की कोशिश की गई कि सिख और हिंदू अलग हैं. 1920 में अंग्रेजों ने सिखों को उकसाना शुरू कर दिया था. तरलोचन सिंह ने कहा कि ये हमारा इतिहास है कि जब भी कोई बाहरी आक्रमणकारी आया है तो हिंदू और सिख मिलकर साथ लड़े हैं. 

पढ़ें: 'वो लाशें गांवों में चली जातीं तो सारा गुजरात जल जाता' तरलोचन सिंह ने बताया नरेंद्र मोदी ने तब क्या किया था

सिख हमेशा के लिए भारत में हैं

खालिस्तान जैसे मूवमेंट भी चलते हैं. तरलोचन सिंह ने कहा कि देखिए सिखों की पहली बात ये है कि ना हम भारत के बाहर कहीं रह सकते हैं, ना कहीं जा सकते हैं. सिख हमेशा के लिए भारत में हैं. और जो भी भारत में होगा, वो इंडिया के साथ रहेंगे. सरकार के साथ आपकी कुछ समस्या हो सकती है लेकिन देश के साथ नहीं. ना ही हिंदुओं की आबादी के साथ.

गुरुद्वारे में सिख से ज्यादा हिंदू

उन्होंने दिल्ली के बांग्ला साहब गुरुद्वारे का उदाहरण देते हुए कहा कि आप कभी वहां जाकर एक मूवी बनाओ. शाम को देखो तो वहां मेजॉरिटी हिंदू दिखेंगे. आप हैरान हो जाएंगे कि यंग लड़के-लड़की सब शाम में मत्था टेकते हैं. सिखों की पॉपुलेशन इतनी है लेकिन गुरुद्वारे में मत्था टेकने वाले हिंदू ज्यादा हैं. हमारी इंटरनल यूनिटी वहां नजर आती है. 

पीएम मनमोहन सिख ना बन पाए...

मनमोहन सिंह के बारे में तरलोचन सिंह ने कहा कि डॉ. सिंह सिख पीएम तो बन गए लेकिन सिख ना बने. हां, उन्होंने पंजाब के लिए या कोई ऐसी बात की हो- नहीं. पंजाब के लोग उनका सम्मान करते हैं लेकिन कुछ ऐसा नहीं किया जिस पर पंजाब के लोग कहें कि ये मनमोहन सिंह ने किया. उन्होंने कहा कि मोदी जी पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने सिखों के साथ डायलॉग किया कि आपकी समस्याएं क्या हैं? मोदी जी लंदन और वैंकुअर गुरुद्वारे में भी गए जहां खालिस्तान के लोग जाते रहे हैं. 

रायसीना हिल का मालिक गुरुद्वारा

सरदार तरलोचन सिंह किस्सा सुनाते हुए कहते हैं कि 1911 में ओल्ड दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया. इससे पहले 150 साल कलकत्ता राजधानी रही. 1911 में दिल्ली में दरबार लगा. तब से लेकर शायद 1929 तक नई दिल्ली बनाई गई. उसके कॉन्ट्रैक्टर पांचों सरदार सिख थे- शोभा सिंह, विशाखा सिंह आदि. रायसीना हिल का मालिक गुरुद्वारा है. गुरुद्वारे से लैंड लेकर ब्रिटिश सरकार ने 150 एकड़ गुरुद्वारे को हिसार में जगह दे दी. यहां 20-25 एकड़ ली होगी. मैं साफ कहता हूं कि दिल्ली को बनाने वाले सिख हैं तो सिख दिल्ली के खिलाफ कैसे हो सकते हैं?

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

TAGS

Former MP Tarlochan Singh

Trending news

मान कैबिनेट ने पंजाब में कारोबार को बढ़ावा देने के लिए कई अहम पहलकदमियों पर मुहर
Bhagwant Mann
मान कैबिनेट ने पंजाब में कारोबार को बढ़ावा देने के लिए कई अहम पहलकदमियों पर मुहर
'कश्मीर तब अफगानिस्तान का हिस्सा था...महाराजा रणजीत सिंह ने इस मस्जिद को दिया सोना'
Former MP Tarlochan Singh
'कश्मीर तब अफगानिस्तान का हिस्सा था...महाराजा रणजीत सिंह ने इस मस्जिद को दिया सोना'
खत्म हुआ इंतजार, CBSE ने जारी की टेंटेटिव डेटशीट, कब से होगी 10वीं-12वीं की परीक्षा?
CBSE Exam 2026
खत्म हुआ इंतजार, CBSE ने जारी की टेंटेटिव डेटशीट, कब से होगी 10वीं-12वीं की परीक्षा?
पहले तो खूब जश्न मनाया था... लद्दाख में छात्रों के हिंसक प्रदर्शन पर आया CM का जवाब
Ladakh Protest
पहले तो खूब जश्न मनाया था... लद्दाख में छात्रों के हिंसक प्रदर्शन पर आया CM का जवाब
पहलगाम हमले में मिली बड़ी कामयाबी, आतंकियों के मददगार को पुलिस ने दबोचा
Pahalgam attack
पहलगाम हमले में मिली बड़ी कामयाबी, आतंकियों के मददगार को पुलिस ने दबोचा
भारतीय कानून का पालन करना पड़ेगा..एलन मस्क के X को HC से बड़ा झटका, क्या थी मांग?
Karnataka High Court
भारतीय कानून का पालन करना पड़ेगा..एलन मस्क के X को HC से बड़ा झटका, क्या थी मांग?
लेह में 4 की मौत, 70 जख्मी: हिंसा में बदला युवाओं का गुस्सा, क्यों भड़की आग?
Ladakh Protests
लेह में 4 की मौत, 70 जख्मी: हिंसा में बदला युवाओं का गुस्सा, क्यों भड़की आग?
R. G. Kar आंदोलन से जुड़े डॉ. अनिकेत का तबादला रद्द, कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
RG Kar Medical College
R. G. Kar आंदोलन से जुड़े डॉ. अनिकेत का तबादला रद्द, कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
PM मोदी को मिले उपहारों को ला सकते हैं अपने घर, बस करना होगा ये काम
PM Modi
PM मोदी को मिले उपहारों को ला सकते हैं अपने घर, बस करना होगा ये काम
J&K: जम्मू-कश्मीर का 4 राज्यसभा सीटों के उपचुनाव की तारीख घोषित, जानिए कब होगी गिनती
Jammu and Kashmir
J&K: जम्मू-कश्मीर का 4 राज्यसभा सीटों के उपचुनाव की तारीख घोषित, जानिए कब होगी गिनती
;