'2 हफ्ते में करें सरेंडर...', सुप्रीम कोर्ट से तरुण तेजपाल को बड़ा झटका, खारिज हुई राहत की अर्जी; अब क्या बचा रास्ता?

यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी ठहराए गए तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है. मंगलवार, 25 अगस्त 2026 को मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने उन्हें दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया. अदालत ने साफ किया कि सरेंडर सर्टिफिकेट जमा होने के बाद ही उनकी याचिका पर आगे सुनवाई की जाएगी.
बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ के फैसले के बाद तरुण तेजपाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. उन्होंने सजा के खिलाफ अपील के साथ-साथ आत्मसमर्पण से छूट देने की मांग की थी. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उनकी इस मांग को स्वीकार नहीं किया. सुनवाई के दौरान गोवा सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और तरुण तेजपाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल अदालत में पेश हुए.
कपिल सिब्बल ने सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले का हवाला देते हुए कहा कि मौजूदा मामले की परिस्थितियां उससे अलग हैं. उन्होंने दलील दी कि जिस फैसले का संदर्भ दिया जा रहा है, उसमें संबंधित पक्ष की ओर से सरेंडर के लिए आवेदन ही नहीं किया गया था. ऐसे में उस फैसले को मौजूदा मामले पर सीधे लागू नहीं किया जा सकता. इस पर सुनवाई कर रहे जस्टिस अराधे ने कहा कि जिस फैसले का हवाला दिया गया है, वह आपराधिक अपील से संबंधित था. अदालत ने इसके बाद तेजपाल को दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया.
यह पूरा मामला वर्ष 2013 का है. गोवा में एक महिला पत्रकार ने तरुण तेजपाल पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे. मामले की सुनवाई गोवा की ट्रायल कोर्ट में हुई थी. ट्रायल कोर्ट ने 2021 में तेजपाल को आरोपों से बरी कर दिया था. गोवा सरकार ने इस फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. इसके बाद मामले में लंबी कानूनी प्रक्रिया चली.
6 अगस्त 2026 को बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया. हाईकोर्ट ने तरुण तेजपाल को दोषी ठहराते हुए उन्हें 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद तेजपाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की. साथ ही उन्होंने जेल जाने से फिलहाल राहत देने और सरेंडर से छूट की मांग की.
इस मामले में गोवा सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. सरकार ने तेजपाल की सजा को 10 साल से बढ़ाकर उम्रकैद करने की मांग की है. हालांकि, सरकार ने उनकी दोषसिद्धि को चुनौती नहीं दी है. अब सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद तेजपाल को दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करना होगा. उन्हें सरेंडर सर्टिफिकेट अदालत में जमा करना होगा. इसके बाद ही उनकी याचिका पर आगे सुनवाई होगी. मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को तय की गई है.