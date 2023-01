Taslima Nasreen ने अपोलो अस्पताल पर लगाया गलत इलाज करने का आरोप, बिना इजाजत किया हिप रिप्लेसमेंट

Taslima Nasreen: मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन ने दिल्ली के अपोलो अस्पताल के डॉक्टर सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन यतिन खरबंदा पर उनका गलत इलाज करने का आरोप लगाया है. तस्लीमा नसरीन ने पिछले 24 घंटे में एक के बाद एक ट्वीट कर अपनी कहानी बताई. तस्लीमा नसरीन के मुताबिक वह घुटनों में दर्द की शिकायत लेकर 11 जनवरी को अपोलो अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टर यतिन खरबंदा ने उन्हें बताया कि उनके कूल्हे में फ्रैक्चर है और इसका इलाज करने के लिए हिप रिप्लेसमेंट करना होगा.

उन्हें 13 जनवरी को अस्पताल में सर्जरी के लिए भर्ती किया गया. तस्लीमा नसरीन ने आरोप लगाया है कि उन्हें सीटी स्कैन या एक्सरे में किसी भी तरह के हिप फ्रैक्चर की जानकारी नहीं दिखाई दी. इसके बावजूद डॉक्टरों ने उनका हिप रिप्लेसमेंट कर दिया. तस्लीमा नसरीन के मुताबिक उन्हें कोई हिप फ्रैक्चर नहीं था और मामले को दबाने के लिए अस्पताल में गलत डिस्चार्ज समरी तैयार की है. लेखिका के मुताबिक वह केवल आराम और पेन किलर दवाओं से ठीक हो सकती थीं लेकिन अस्पताल ने ऐसी सलाह नहीं दी.

I was at Apollo for knee pain.Dr Yatinder Kharbanda told me I had hip fracture,but didn't show me xray/CT.I was admitted for fixation on Jan13 late night,but on Jan14 morning he forced me to do total hip replacement.Later found no hip fracture &a false discharge summery was made.

