/19 साल बाद कोलकाता लौटीं बांग्लादेशी लेखिका तसलीमा नसरीन, रातोंरात क्यों छोड़ना पड़ा था शहर?

Taslima Nasreen In Kolkata: बांग्लादेश में जन्मीं विवादित लेखिका और एक्टिविस्ट तस्लीमा नसरीन 19 साल बाद कोलकाता लौटीं हैं. उन्होंने एयरपोर्ट पर मीडिया के साथ बातचीत में सभी का आभार जताया और कहा कि उन्हें वहां वापस आकर बेहद अच्छा लग रहा है. उन्होंने कोलकाता को अपना घर जैसा बताया.
बता दें कि तसलीमा नसरीन को शनिवार ( 31 जुलाई 2026) को कोलकाता के प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र रवींद्र सदन में एक साहित्यिक कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया जाना है. कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी भी शामिल होंगे.
तसलीमा नसरीन रेड बॉर्डर वाली सफेद साड़ी और सनग्लासेज लगाकर लगभग 19 साल बाद कोलकाता एयरपोर्ट पर उतरीं. उन्हें 2007 में उनके लेख के चलते हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद चुपचाप शहर से बाहर भेज दिया गया था.
कोलकाता पहुंचने से पहले तसलीमा ने बंगाली में एक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करते हुए लिखा,' आजी ई प्रभाते कलिकाता ओभिमुखे जात्रा कोरीलम (मैंने आज सुबह कलकत्ता के लिए अपनी यात्रा शुरू की).'
तसलीमा नसरीन ने अपनी कोलकाता यात्रा को लेकर कहा,' मैं बेहद खुश हूं क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि मेरे लिए कोलकाता वापस आना कभी मुमकिन हो पाएगा. सेक्युलर मिशन ट्रस्ट के उस्मान गनी मल्लिक ने असल में इसे मुमकिन बनाया. मैं सच में उनकी शुक्रगुजार हूं क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया और मेरी सुरक्षा का इंतजाम करने की पहल की, ताकि मैं वापस आ सकूं. मैं कोलकाता नहीं आ पा रही थी क्योंकि मुझे सिक्योरिटी नहीं मिल रही थी और दूसरी सरकारों से भी कोई मदद नहीं मिली, लेकिन इस सरकार ने मुझे सुरक्षा दी ताकि मैं वापस आ सकूं. इसलिए मुझे लगता है कि अगर मैं अब बुक फेयर और लिट फेस्ट के दौरान कभी-कभी वापस आ सकूं तो यह बहुत अच्छा होगा.'
#WATCH | Kolkata, West Bengal: On her visit, Bangladeshi writer and activist Taslima Nasreen says, "I am very happy because I didn't think it would ever be possible for me to come back to Kolkata. Osman Gani Mallik of Secular Mission Trust actually made it possible. I really… pic.twitter.com/wAp3rWDpvS
— ANI (@ANI) July 31, 2026
लेखिका ने आगे कहा,' लोकतंत्र के लिए अभिव्यक्ति की आजादी बेहद जरूरी है. अभिव्यक्ति की आजादी के बिना लोकतंत्र नहीं हो सकता. भारत एक लोकतांत्रिक देश है. बोलने की आजादी बहाल होनी चाहिए और किसी भी लेखक या कलाकार को उनकी अलग राय या विचारों की वजह से उनके देश से बाहर नहीं निकाला जाना चाहिए. इसलिए मुझे लगता है कि यह बहुत जरूरी है. मैं वापस आई हूं और मुझे उम्मीद है कि दूसरे लेखक और कलाकार भी अपनी बोलने की आजादी का आनंद ले सकेंगे.'
बता दें कि तसलीमा अपनी राइटिंग्स को लेकर बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गई थीं, जिसके चलते उन्होंने कोलकाता में शरण ली थी. इसके बाद साल 2007 में उनके उपन्यास 'द्विखंडित' को लेकर कोलकाता में भी कई अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में जबर्दस्त विरोध-प्रदर्शन हुआ था.
तसलीमा के खिलाफ फतवा भी जारी हुआ था. इसके चलते उनकी किताब को बैन कर दिया गया और फिर उन्हें कोलकाता भी छोड़ना पड़ा. वह इसके बाद दिल्ली में रहने लगीं. बंगाल में TMC की सरकार आने के बाद भी तसलीमा कोलकाता वापस नहीं जा सकीं. तसलीमा नसरीन के खिलाफ देश से बाहर निकालने की मांग भी की गई थी. अब वह स्वीडिश नागरिक बन चुकी हैं.
इससे पहले साल 1994 में तसलीमा नसरीन को उनकी किताब 'लज्जा' के चलते अपना देश बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था. ढाका के इस्लामिक कट्टरपंथियों ने उनकी इस किताब को इस्लाम विरोधी बताकर उनके खिलाफ फतवे जारी किए.
बांग्लादेश की सड़कों पर तसलीमा नसरीन को फांसी देने की मांग की जाने लगी. उन पर कई कानूनी मुकदमे भी दर्ज किए गए. यहां तक की लेखिका पर ईशनिंदा का आरोप भी लगाया गया. साल 1994 में अपनी सुरक्षा के लिए तसलीमा नसरीन को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था. इसके बाद उन्होंने स्वीडन और जर्मनी समेत कई यूरपीय देशों में शरण ली. इसके बाद वह लंबे समय तक भारत में रहीं.