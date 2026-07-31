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19 साल बाद कोलकाता लौटीं बांग्लादेशी लेखिका तसलीमा नसरीन, रातोंरात क्यों छोड़ना पड़ा था शहर?

Taslima Nasreen Returns Kolkata: फेमस बांग्लादेशी ऑथर और एक्टिविस्ट तस्लीमा नसरीन ने 19 साल बाद कोलकाता की धरती पर पैर रखे हैं. साल 2007 में उनकी किताब को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद उन्हें शहर छोड़ना पड़ा था.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 31, 2026, 08:53 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 09:00 PM IST
19 साल बाद कोलकाता लौटीं बांग्लादेशी लेखिका तसलीमा नसरीन, रातोंरात क्यों छोड़ना पड़ा था शहर?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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