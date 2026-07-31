/19 साल बाद कोलकाता लौटीं बांग्लादेशी लेखिका तसलीमा नसरीन, रातोंरात क्यों छोड़ना पड़ा था शहर?

तसलीमा नसरीन ने अपनी कोलकाता यात्रा को लेकर कहा,' मैं बेहद खुश हूं क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि मेरे लिए कोलकाता वापस आना कभी मुमकिन हो पाएगा. सेक्युलर मिशन ट्रस्ट के उस्मान गनी मल्लिक ने असल में इसे मुमकिन बनाया. मैं सच में उनकी शुक्रगुजार हूं क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया और मेरी सुरक्षा का इंतजाम करने की पहल की, ताकि मैं वापस आ सकूं. मैं कोलकाता नहीं आ पा रही थी क्योंकि मुझे सिक्योरिटी नहीं मिल रही थी और दूसरी सरकारों से भी कोई मदद नहीं मिली, लेकिन इस सरकार ने मुझे सुरक्षा दी ताकि मैं वापस आ सकूं. इसलिए मुझे लगता है कि अगर मैं अब बुक फेयर और लिट फेस्ट के दौरान कभी-कभी वापस आ सकूं तो यह बहुत अच्छा होगा.'