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'मदरसों में सिखाते हैं नफरत, अल्पसंख्यकों पर जुल्म', तसलीमा नसरीन ने खोला बांग्लादेश का कच्चा-चिट्ठा, UCC पर दिया बड़ा बयान

बांग्लादेश की चर्चित लेखिका तसलीमा नसरीन ने एक बार फिर अपने देश की मौजूदा स्थिति पर तीखी टिप्पणी की है. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में धार्मिक कानूनों के कारण महिलाओं और अल्पसंख्यकों की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है. उनके मुताबिक देश में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं और कट्टरपंथी सोच समाज पर गहरा असर डाल रही है.

Written ByRavindra Singh
Published: Aug 02, 2026, 06:56 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 06:56 PM IST
'मदरसों में सिखाते हैं नफरत, अल्पसंख्यकों पर जुल्म', तसलीमा नसरीन ने खोला बांग्लादेश का कच्चा-चिट्ठा, UCC पर दिया बड़ा बयान
Image Credit: X- Video Grab तस्लीमा नसरीन का बांग्लादेश के कट्टरपंथियों पर हमला

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Ravindra Singh

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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