क्या तसलीमा नसरीन के बंगाल जाने पर गृहयुद्ध हो जाएगा? कट्टरपंथियों को अब भी नहीं आ रही 'लज्जा'!

इस समय बंगाल में जिस नाम को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो हैं तसलीमा नसरीन. बांग्लादेशी मूल की लेखिका तसलीमा नसरीन के बंगाल लौटने को लेकर कट्टरपंथी बौखलाए हुए हैं. वो धमकी दे रहे हैं कि अगर तसलीमा बंगाल लौटीं तो गृहयुद्ध छिड़ जाएगा. हिंसा भड़क जाएगी. इस धमकी के पीछे समान नागरिक अधिकारों के दमन की सोच है. यह वह सोच है जो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में दूसरों के विचारों को जगह नहीं देना चाहती.
प्रसिद्ध लेखिका तसलीमा नसरीन 1 अगस्त को कोलकाता में एक कार्यक्रम में शामिल होंगी. कोलकाता के रवींद्र सदन में कट्टरपंथ के विरोध में आयोजित इस कार्यक्रम में तसलीमा नसरीन की उपस्थिति रहेगी. कार्यक्रम का आयोजन 'सेकुलर मिशन' और 'एचआरबीएफएफ' ने किया है. आयोजकों का कहना है कि कट्टरवाद के खिलाफ उनकी लंबी लड़ाई और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए किए गए उनके संघर्ष के सम्मान में उन्हें आमंत्रित किया गया है.
तसलीमा नसरीन ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस कार्यक्रम की जानकारी शेयर की है. बताया है कि वह इसमें शिरकत करेंगी. करीब 18 साल, 8 महीने और 10 दिन बाद तसलीमा नसरीन कोलकाता जा रही हैं. वह भारत में ही रहती हैं और सरकार ने उनके कोलकाता जाने पर कोई रोक भी नहीं लगाई है. फिर भी 2007 के बाद दिल्ली से कोलकाता तक पहुंचने में तसलीमा नसरीन को लगभग 19 साल का समय लग गया.
सोचिए, एक विश्व प्रसिद्ध लेखिका और बांग्ला संस्कृति से जुड़ी एक प्रतिष्ठित शख्सियत को बांग्ला संस्कृति के केंद्र, कोलकाता से दूर क्यों रखा गया? 2007 के बाद वह कोलकाता क्यों नहीं गईं? इसे समझने के लिए तसलीमा नसरीन को लेकर एक विशेष नजरिया रखने वाले कुछ लोगों के बयान जानिए. उनका कहना है कि तसलीमा के लौटने से बंगाल में गृहयुद्ध छिड़ जाएगा. उन्माद फैलाने वाला कार्यक्रम, मुस्लिम विरोधी ताकतें जैसी बातें कही जा रही हैं. सोचिए, क्या एक लेखिका के किसी कार्यक्रम में शामिल होने से भारत में गृहयुद्ध हो जाएगा? क्या कट्टरपंथ के खिलाफ अपने संघर्ष की कहानी बयान करने और कविता पाठ से उन्माद फैल जाएगा?
आप समझ सकते हैं कि ऐसा कहने वालों की सोच में कट्टरपंथ, विद्वेष और असहिष्णुता का ज़हर कितनी गहराई तक भरा हुआ है. ये वही लोग हैं, जिन्हें बांग्लादेशी घुसपैठिये तो कबूल हैं, लेकिन इनकी विचारधारा को नहीं मानने वाली लेखिका कबूल नहीं है.
इसकी वजह यही विद्वेष से भरी सोच है. इन लोगों के दिलो-दिमाग में एक स्वतंत्र लेखिका के लिए कितना विष भरा है! जिस लेखिका को यूरोपीय संसद का सबसे प्रसिद्ध सखारोव पुरस्कार मिला है, जिसे फ्रांस सरकार ने मानवाधिकार पुरस्कार दिया है, जिन्हें फेमिनिस्ट ऑफ द ईयर के सम्मान से नवाजा गया हो, जिन्हें यूनेस्को ने सहिष्णुता और अहिंसा के प्रचार के लिए सम्मानित किया हो, ऐसी सम्मानित शख्सियत का विरोध भला कोई क्यों ही करेगा! लेकिन तसलीमा नसरीन का विरोध हो रहा है. कुछ कट्टपंथी ऐसा कर रहे हैं. महिलाओं के अधिकार और बांग्ला संस्कृति की बात कहने वाली एक लेखिका का विरोध क्यों हो रहा है? क्यों गृहयुद्ध तक की धमकी दी जा रही है? अब इसे समझते हैं.
महान रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय ने कहा है कि लेखक समाज का आईना होते हैं. आईना तोड़ने से हकीकत नहीं बदलती. तसलीमा का विरोध करके कट्टरपंथी सच दिखाने वाले इसी आईने को तोड़ना चाहते हैं. क्यों? क्योंकि इसी आईने में कट्टरपंथ का सबसे बदसूरत चेहरा दिखाई देता है. बतौर लेखिका तसलीमा नसरीन ने अपनी किताबों में कट्टरपंथ का सच बयान किया है.
1993 में तसलीमा नसरीन की पुस्तक 'लज्जा' प्रकाशित हुई. इस पुस्तक में उन्होंने एक हिंदू परिवार की कहानी के जरिए बांग्लादेश में हिंदुओं पर कट्टरपंथियों के अत्याचारों का वर्णन किया था. इससे नाराज़ कट्टरपंथियों ने इतना हंगामा किया कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए बांग्लादेश छोड़ना पड़ा.
तसलीमा नसरीन ने इस्लामी सांस्कृतिक रूढ़िवाद का विरोध किया. उन्होंने इस्लाम के रूढ़िवादी दृष्टिकोण को महिलाओं के दमन का प्रमुख कारण बताया. इससे नाराज कट्टरपंथियों ने उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया.
2003 में उनकी आत्मकथा 'द्विखंडितो' के प्रकाशित होने के बाद भारत में भी कट्टरपंथियों ने भारी विरोध किया. उनकी किताब पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठी और हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान उन पर हमला भी किया गया. 1994 में कट्टरपंथियों के विरोध और जान से मारने की धमकियों के बीच तसलीमा नसरीन को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा. इसके बाद वह करीब 10 वर्षों तक स्वीडन, यूरोप के अन्य देशों और अमेरिका में रहीं. 2004 में वह भारत आईं. बांग्ला भाषा और संस्कृति से अपने गहरे लगाव के कारण उन्होंने कोलकाता को अपना ठिकाना बनाया, लेकिन कट्टरपंथियों ने ऐसा उग्र विरोध किया कि 2007 में उन्हें अपना प्रिय शहर कोलकाता भी छोड़ना पड़ा. तब से लेकर आज तक वह कोलकाता नहीं गई हैं.
वजह आप समझ सकते हैं. इससे पहले की पश्चिम बंगाल की सरकार एक विशेष उद्देश्य से कट्टरपंथियों को नाराज़ नहीं करना चाहती थी. इसलिए तसलीमा नसरीन को पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिल सकी और उन्हें कोलकाता छोड़ना पड़ा. इसके बाद वह दिल्ली और अन्य शहरों में कड़ी सुरक्षा के बीच रहीं. इस तरह कट्टरपंथियों के विरोध ने उनकी अभिव्यक्ति और सार्वजनिक उपस्थिति को सीमित कर दिया.
यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात ने कहा है कि जो समाज अपने विचारकों और लेखकों को चुप कराता है, वह अपने खुद के भविष्य को अंधकार में धकेलता है. कट्टरपंथियों ने यही किया. पूरे बंगाल के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया. लेकिन अब पश्चिम बंगाल में बदलाव हुआ है. करीब 19 साल बाद तसलीमा नसरीन कोलकाता जा रही हैं. वैचारिक विविधता का समर्थन करने वाले कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार सबको है. इसकी रक्षा होनी चाहिए.
ये एक लेखिका का विरोध नहीं है. ये कट्टरपंथियों का वैचारिक पाखंड हैं. कट्टरपंथी हर उस आवाज को दबाना चाहते हैं जो उनके पाखंड को आईना दिखाती है. जब तक कट्टरपंथियों का वर्चस्व रहा, उन्होंने पश्चिम बंगाल में सच बयान करने वाली हर आवाज को दबाया, लेकिन अब पश्चिम बंगाल बदल चुका है. कट्टरपंथियों का पाखंड से पर्दा हट गया है. इसलिए 19 साल बाद तसलीमा नसरीन कोलकाता पहुंच रही हैं. उनका कार्यक्रम हो रहा है. ये उनके लिए अपने सांस्कृतिक घर वापस लौटने जैसा है.