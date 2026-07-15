क्या तसलीमा नसरीन के बंगाल जाने पर गृहयुद्ध हो जाएगा? कट्टरपंथियों को अब भी नहीं आ रही 'लज्जा'!

2003 में उनकी आत्मकथा 'द्विखंडितो' के प्रकाशित होने के बाद भारत में भी कट्टरपंथियों ने भारी विरोध किया. उनकी किताब पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठी और हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान उन पर हमला भी किया गया. 1994 में कट्टरपंथियों के विरोध और जान से मारने की धमकियों के बीच तसलीमा नसरीन को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा. इसके बाद वह करीब 10 वर्षों तक स्वीडन, यूरोप के अन्य देशों और अमेरिका में रहीं. 2004 में वह भारत आईं. बांग्ला भाषा और संस्कृति से अपने गहरे लगाव के कारण उन्होंने कोलकाता को अपना ठिकाना बनाया, लेकिन कट्टरपंथियों ने ऐसा उग्र विरोध किया कि 2007 में उन्हें अपना प्रिय शहर कोलकाता भी छोड़ना पड़ा. तब से लेकर आज तक वह कोलकाता नहीं गई हैं.