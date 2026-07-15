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क्या तसलीमा नसरीन के बंगाल जाने पर गृहयुद्ध हो जाएगा? कट्टरपंथियों को अब भी नहीं आ रही 'लज्जा'!

तसलीमा नसरीन तकरीबन 19 साल बाद कोलकाता जाने वाली हैं. एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उन्हें बुलाया गया है. इसी बात पर कुछ कट्टरपंथियों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया है.

Written ByRahul Vishwakarma
Published: Jul 15, 2026, 10:50 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 10:51 PM IST
क्या तसलीमा नसरीन के बंगाल जाने पर गृहयुद्ध हो जाएगा? कट्टरपंथियों को अब भी नहीं आ रही 'लज्जा'!
Image Credit: Taslima Nasreen

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Rahul Vishwakarma

Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रहकर वहां की सियासी और सामाजिक नब्ज को समझने का मौका मिला. 2015 में डिजिटल मीडिया का रुख करते हुए 'Network18', 'आजतक' होते हुए अब 'जी न्यूज' का हिस्सा हैं. गुजरे 20 वर्षों में सभी संस्थानों में कई पुरस्कारों से नवाजा गया है. rahul.vishwakarma@india.com पर इनसे संपर्क किया जा सकता है. नई विधाओं को सीखने की प्रक्रिया अनवरत जारी है...

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