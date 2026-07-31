19 साल बाद कोलकाता लौटीं लेखिका तसलीमा नसरीन, बोलीं- 'मैं मेहमान नहीं, बंगाल की बेटी हूं'

Taslima Nasreen Kolkata Visit: बांग्लादेश की मशहूर और बेबाक लेखिका तसलीमा नसरीन पूरे 19 साल बाद एक बार फिर कोलकाता की धरती पर वापस लौट आई हैं. साल 2007 में अपनी किताब 'द्विखंडितो' को लेकर हुए भारी विरोध-प्रदर्शनों और फतवों के बाद उन्हें यह शहर छोड़ना पड़ा था. एयरपोर्ट पर उतरते ही उनके प्रशंसकों ने उनका जोरदार स्वागत किया. शहर में वापसी के बाद उन्होंने साफ कहा कि कोलकाता उनके लिए महज एक शहर नहीं, बल्कि अपना घर है.
कोलकाता की आबो-हवा में सांस लेते हुए तसलीमा नसरीन भावुक हो गईं. उन्होंने अपनी वापसी पर दिल की बात साझा करते हुए कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने ही देश लौट आई हूं. बंगाल कभी मेरे दिल में बंटा ही नहीं था. मैं यहां कोई मेहमान बनकर नहीं आई हूं, बल्कि इस मिट्टी और बंगाल का हिस्सा बनकर लौटी हूं. तसलीमा ने यह खुलासा भी किया कि 2007 में उन्होंने अपनी मर्जी से कोलकाता नहीं छोड़ा था, बल्कि तत्कालीन पश्चिम बंगाल सरकार ने उन्हें राज्य छोड़ने पर मजबूर किया था. उन्होंने दर्द बयां करते हुए कहा कि सरकारें बदलती रहीं, लेकिन उनके लिए दरवाजे लगातार बंद रखे गए. इसके बावजूद उन्होंने कोलकाता लौटने की उम्मीद कभी नहीं छोड़ी थी.
#WATCH | Bangladeshi writer and activist Taslima Nasreen arrives in Kolkata, West Bengal pic.twitter.com/ELHV54LHmF
— ANI (@ANI) July 31, 2026
तसलीमा नसरीन ने अपनी इस वापसी को महज एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं माना, बल्कि इसे 'फ्रीडम ऑफ स्पीच' की बड़ी जीत करार दिया. उन्होंने कट्टरपंथियों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कट्टरपंथियों की धमकियां और फतवे किसी लेखक को कुछ समय के लिए शहर या देश से बेदखल कर सकते हैं, लेकिन उसके विचारों को कभी खत्म नहीं कर सकते. किसी भी लेखक की सुरक्षा और आजादी किसी सरकार, राजनीतिक दल या धार्मिक समूह की खैरात पर नहीं, बल्कि उसके मौलिक अधिकारों पर आधारित होनी चाहिए.
इस बीच आपको बता दें कि तसलीमा नसरीन 1 अगस्त को कोलकाता में आयोजित एक बड़े साहित्यिक कार्यक्रम में शिरकत करेंगी. इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी और जाने-माने साहित्यकार शिर्षेंदु मुखोपाध्याय के भी शामिल होने की संभावना है. तसलीमा ने मौजूदा प्रशासन और आयोजकों को सुरक्षित माहौल देने के लिए धन्यवाद दिया और उम्मीद जताई कि कोलकाता की यह यात्रा अब एक बार तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वह जब चाहें अपने इस पसंदीदा शहर में बिना किसी डर के आ-जा सकेंगी.