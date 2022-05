Gyanvapi Masjid मामले में Taslima Nasreen ने दी ऐसी सलाह, ट्विटर पर लोगों ने लगा दी जमकर क्लास

Taslima Nasreen tweet on Gyanvapi Masjid: वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम पूरा हो गया है और आज (17 मई) वाराणसी कोर्ट में इसकी फाइनल रिपोर्ट पेश की जाएगी. इस बीच बांग्लादेश की जानी-मानी लेखिका तसलीमा नसरीन ने ट्वीट कर ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में सलाह दी है, जिसके बाद ट्विटर यूजर्स ने उनकी क्लास लगा दी.

तसलीमा नसरीन (Taslima Nasreen) ने ट्वीट कर कहा, 'सभी के लिए एक बड़ा सा प्रार्थना स्थल होना बेहतर है. इसमें 10 कमरे हों. एक कमरा हिंदुओं (सभी जातियों) के लिए, एक कमरा मुस्लिमों (सभी संप्रदायों) के लिए, एक कमरा ईसाइयों (सभी संप्रदायों) के लिए, एक बौद्ध के लिए, एक सिख के लिए और एक यहूदी के लिए, एक कमरा जैन के लिए और एक पारसी के लिए. एक लाइब्रेरी, आंगन, बालकनी और टॉयलेट और प्लेरूम हो.'

Better to have 1 big prayer house for all. There shld be 10rooms in the prayer house,1 room for Hindus(all castes),1 for Muslims(all sects),1 for Christians(all sects),1 for Buddhists,1 for Sikhs,1 for Jews,1 for Jains,1 for Parsi.Library,courtyard,balcony,toilet,playroom common.

