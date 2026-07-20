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'पहले मुझे बाहर भगाया, अब बता रहे BJP-RSS का समर्थक', तस्‍लीमा नसरीन का लेफ्ट पर निशाना

लेखिका तस्‍लीमा नसरीन करीब 19 साल के अंतराल के बाद 20 अगस्‍त को दो दिवसीय कोलकाता की यात्रा करने जा रही हैं. पश्चिम बंगाल में भाजपा के सत्ता में आने के बाद इस प्रस्‍तावित यात्रा को लेकर राजनीतिक बयानबाजी हो रही है.

Written ByAtul Chaturvedi
Published: Jul 20, 2026, 09:25 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 09:25 AM IST
'पहले मुझे बाहर भगाया, अब बता रहे BJP-RSS का समर्थक', तस्‍लीमा नसरीन का लेफ्ट पर निशाना

About the Author

Atul Chaturvedi

Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्री. साहित्यिक-सांस्‍कृतिक अभिरुचि. किताबें पढ़ने का शौक.

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