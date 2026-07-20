लेखिका तस्‍लीमा नसरीन करीब 19 साल के अंतराल के बाद 20 अगस्‍त को दो दिवसीय कोलकाता की यात्रा करने जा रही हैं. पश्चिम बंगाल में भाजपा के सत्ता में आने के बाद इस प्रस्‍तावित यात्रा को लेकर राजनीतिक बयानबाजी हो रही है. बंगाल में खासतौर पर वामपंथी नेता तस्‍लीमा की यात्रा का मुद्दा बनाते हुए कह रहे हैं कि वह बीजेपी-आरएसएस की समर्थक हैं इसलिए ही ये यात्रा आयोजित हो रही है.