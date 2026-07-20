लेखिका तस्लीमा नसरीन करीब 19 साल के अंतराल के बाद 20 अगस्त को दो दिवसीय कोलकाता की यात्रा करने जा रही हैं. पश्चिम बंगाल में भाजपा के सत्ता में आने के बाद इस प्रस्तावित यात्रा को लेकर राजनीतिक बयानबाजी हो रही है. बंगाल में खासतौर पर वामपंथी नेता तस्लीमा की यात्रा का मुद्दा बनाते हुए कह रहे हैं कि वह बीजेपी-आरएसएस की समर्थक हैं इसलिए ही ये यात्रा आयोजित हो रही है.
इस पर बांग्लादेश से निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन ने पश्चिम बंगाल के वामपंथी नेताओं पर पलटवार करते हुए कहा है कि उन्हें एक धर्मनिरपेक्ष संस्था से निमंत्रण मिला है और राज्य प्रशासन की जिम्मेदारी केवल उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने तक सीमित है.
X पर एक कड़े शब्दों वाले पोस्ट में नसरीन ने कहा कि उनकी यात्रा का आयोजन सेक्युलर मिशन संगठन द्वारा किया गया है. इस संगठन का नेतृत्व उस्मान गनी मलिक करते हैं जो खुद एक एक प्रगतिशील मुस्लिम व्यक्तित्व हैं. इस प्रकार उन्होंने भाजपा के उनकी वापसी के पीछे होने के आरोपों को खारिज कर दिया.
उन्होंने कहा, 'क्या भाजपा मुझे कोलकाता ला रही है? नहीं. क्या पश्चिम बंगाल सरकार मुझे ला रही है? नहीं...पश्चिम बंगाल की चुनी हुई सरकार केवल मेरी यात्रा के लिए सुरक्षा प्रदान कर रही है. जब भी मैं किसी राज्य की यात्रा करती हूं, चाहे सत्ता में कोई भी राजनीतिक दल हो, मेरी सुरक्षा सुनिश्चित करना उस राज्य की सरकार की जिम्मेदारी होती है. यह एक सामान्य प्रशासनिक कर्तव्य है.'
वामपंथी गुटों को निशाना बनाते हुए नसरीन ने बताया कि जिन नेताओं ने पहले उन्हें पश्चिम बंगाल से निष्कासित किया था, वही नेता अब उन पर भाजपा-आरएसएस या हिंदुत्व से जुड़े होने का आरोप लगा रहे हैं.
I have been invited to Kolkata by an organisation called Secular Mission. The organisation is headed by a progressive Muslim, Osman Gani Mallik.
Is the BJP taking me to Kolkata? No.
Is the West Bengal government taking me there? No.
The elected government of West Bengal is…
— taslima nasreen (@taslimanasreen) July 19, 2026
लेखिका ने वामपंथी नेताओं के बीच के पाखंड को उजागर करते हुए कहा कि उन्होंने सीपीआई (एम) प्रशासन के निमंत्रण पर कई बार केरल का दौरा किया, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया और उन्हें जेड प्लस सुरक्षा प्रदान की गई. उन्होंने सवाल किया, 'उस समय, क्या कोलकाता के इन वामपंथी नेताओं ने मुझे वामपंथी कहकर गाली दी, या मेरे दौरों का जश्न मनाया?'
लेखिका ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी से पहले की सरकारों की आलोचना को दोहराते हुए कहा कि वाम मोर्चा सरकार ने उन्हें कोलकाता से बाहर निकाल दिया था. उसके बाद की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने राज्य में उनके प्रवेश पर रोक लगा दी. उनके द्वारा लिखित एक टेलीविजन धारावाहिक का प्रसारण रोक दिया और उनकी एक पुस्तक के विमोचन को भी रोक दिया.
इसके अलावा उन्होंने वामपंथी दलों के कुछ वर्गों पर इस्लामी कट्टरपंथियों को खुश करने का आरोप लगाया, जबकि वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मुस्लिम समुदाय के भीतर आंतरिक सुधार से संबंधित मामलों पर चुप्पी साधे हुए हैं. नसरीन ने सवाल उठाया कि कुछ वामपंथी नेता कब तक 'जिहादियों की भाषा बोलते हुए प्रगतिवाद का मुखौटा पहने रह सकेंगे.'
2007 में क्या हुआ था?
नवंबर 2007 के बाद कोलकाता में उनकी पहली यात्रा होगी. उस समय की वाम मोर्चा सरकार ने उनकी साहित्यिक रचनाओं, विशेष रूप से उनकी आत्मकथा 'द्विखंडिता' के कुछ अंशों के कारण भड़के हिंसक आंदोलनों के मद्देनजर उन्हें शहर छोड़ने का निर्देश दिया था. व्यापक अशांति को देखते हुए सेना की तैनाती आवश्यक हो गई थी, जिसके बाद नसरीन को राज्य से बाहर निकाला गया था.