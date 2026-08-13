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टैटू बनवाने के लिए कर्नाटक क्यों चाहता है पूरे देश में एक नियम? स्याही से जुड़े जोखिम समेत जानिए कैंसर तक का कितना है खतरा!

टैटू, स्टाइल स्टेटमेंट है. जिसने बनवा रखा है, उसे कुछ अंदाजा होता है, लेकिन जो पहली बार बनवाना चाहता है, उसके दिमाग में कई सवाल होते होंगे, जैसे स्याही क्या खून में मिलती है या सुई स्किन के कितने अंदर तक जाती है. कौन-से हेल्थ रिस्क हो सकते हैं. सबसे तत्काल खतरा क्या है. ऐसे तमाम सवालों का जवाब यहां जानिए.

Written ByShwetank Ratnamber
Published: Aug 13, 2026, 08:26 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 02:31 PM IST
टैटू बनवाने के लिए कर्नाटक क्यों चाहता है पूरे देश में एक नियम? स्याही से जुड़े जोखिम समेत जानिए कैंसर तक का कितना है खतरा!

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Shwetank Ratnamber

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'श्वेतांक रत्नाम्बर वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें टीवी और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 22 वर्षों से ज्यादा का व्यापक अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय (देश-दुनिया) खबरों की डेस्क पर कार्यरत हैं. समसामयिक मुद्दों, वैश्विक राजनीति और कूटनीति पर गहरी समझ रखने वाले श्वेतांक जटिल अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों और राजनीतिक समीकरणों का सटीक विश्लेषण करने के विशेषज्ञ हैं.

Zee News डिजिटल से पहले उन्होंने ज़ी मीडिया नेटवर्क के ग्लोबल न्यूज़ चैनल 'WION' के साथ काम किया है. इस दौरान उन्होंने 'Gravitas', 'The West Asia Post' और 'One Africa' जैसे कई प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्राइम-टाइम शोज़ के हिंदी प्रोडक्शन और इंटरप्रिटेशन में अहम भूमिका निभाई. 2004 से शुरू हुए अपने पत्रकारिता करियर में श्वेतांक ने रिपोर्टिंग और एंकरिंग के साथ-साथ चार लोकसभा और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की व्यापक ग्राउंड कवरेज की है. 

जामिया मिल्लिया इस्लामिया (JMI), नई दिल्ली से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा के बाद मास कम्युनिकेशन और पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स डिग्री हासिल करने वाले श्वेतांक लंबे समय से 'प्रेस क्लब ऑफ इंडिया' (PCI) के सम्मानित सदस्य हैं.

आप श्वेतांक रत्नाम्बर से सीधे shwetank.ratnamber@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर), मेटा (फेसबुक) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.'

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