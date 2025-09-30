Advertisement
DNA: तौकीर रजा के दामाद ने नाला घेरकर बनाया था महल, योगी के बुल्डोजर ने कर दिया साफ; काम नहीं आया 'चक्रव्यूह'

DNA analysis Bareilly violence news: बरेली हिंसा का मास्टरमाइंड तौकीर रजा जेल अपने चेलों के साथ जेल पहुंच चुका है. इसके साथ ही उसके गुर्गों के खिलाफ योगी सरकार का बुल्डोजर एक्शन भी शुरू हो गया है.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Sep 30, 2025, 11:45 PM IST
Bulldozer drive against Bareilly violence accused: योगी के शासन में खलीफा बनने की रेस जितनी तेजी से शुरू हुई. उसका अंजाम भी उतनी ही तेजी से दिखना शुरू हो गया है. तौकीर रजा समेत हिंसा में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारियां हो रही है. हिंसा में शामिल आरोपियों की संपत्ति जब्त की जा रही है. तौकीर और उसके रिश्तेदारों का अवैध साम्राज्य भी मिट्टी में मिल रहा है. बुलडोजर एक्शन में है. जिन लोगों ने बरेली को जलाने की साजिश रची, पथराव किया उनके घरों पर बुलडोजर चल रहा है.

बरेली हिंसा के दंगाइयों पर बरस रहा चाबुक

बरेली में हिंसा के आरोप में पुलिस ने अब तक 73 लोगों को गिरफ्तार किया है. एक आरोपी ताजिम को मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया. गिरफ्तार आरोपियों में मौलाना तौकीर रजा के खास डॉ. नफीस और नदीम शामिल हैं. पुलिस ने नफीस और नदीम को बरेली हिंसा का मास्टमाइंड बताया है. गिरफ्तारी के साथ ही आरोपियों की 150 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति भी जब्त की गई है.

मंगलवार को तौकीर रजा के एक बेहद खास शख्स की अवैध इमारत पर बुलडोजर चढ़ा दिया गया. जिसका मकान टूटा वो तौकीर रजा का कौन था? कैसे बुलडोजर एक्शन को रोकने के लिए थ्री लेयर की साजिश रची गई थी. यूपी में गड़बड़ी और हिंसा के रास्ते खलीफा बनने की ख्वाहिश पालने वालों का अंजाम क्या होगा. इसे जानने के लिए आज आपको हमारी ये विशेष रिपोर्ट पढ़नी चाहिए. 

तौकीर रजा के करीबी का टूटा घमंड

आज बरेली में तौकीर के बेहद खास व्यक्ति की अवैध इमारत खंड-खंड होकर बिखर गई. ये खास व्यक्ति कोई और नहीं तौकीर रजा का दामाद और व्यापार में साझीदार है. इस व्यक्ति का नाम मोहसिन रजा है. पूरी कहानी बताने से पहले हम आपको बताते हैं कि वहां बुलडोजर पहुंचा कैसे? कैसे बुलडोजर कार्रवाई को रोकने के लिए तौकीर के लोगों ने चक्रव्यूह तैयार किया?

बुलडोजर रोकने के लिए पहला लेयर

बरेली के रजा चौक इलाके में छोटे-छोटे मकानों के बीच स्थित मोहसिन रजा की इस आलीशान कोठी को गिराने जब बुलडोजर पहुंचा तो सबसे पहले उसके सामने दीवार की तरह कुछ ई-रिक्शा को खड़ा किया गया था, ताकि बुलडोजर आगे ही न बढ़ पाए. उन्हें हटाने के लिए प्रशासन को मशक्कत करनी पड़ी. 

बुलडोजर रोकने के लिए दूसरा लेयर

जब किसी तरह से यह बुलडोजर आगे बढ़ा तो अपनी ड्यूटी में लगे अधिकारियों का सामना वहां मौजूद भीड़ से हुआ. इनमें से कई लोग बुलडोजर की कार्रवाई को रोकने के लिए पूरी प्लानिंग से लगाए गए थे.

दस्तावेज दिखा कर उलझाने का तीसरा लेयर

इसके बाद मोहसिन रजा सामने आकर कुछ दस्तावेज दिखाने लगा. उसने कोर्ट का स्टे ऑर्डर होने की बात कही. यानी वो अधिकारियों को अपने शब्दों के जाल में उलझा रहा था. लेकिन अधिकारियों को वो सही दस्तावेज नहीं दिखा पाया.

मोहसिन रजा, जो कि तौकीर रजा का दामाद है, वह बोला- मेरा 1971 का नक्शा पास है. बीडीए बना है 1974 में. फिर भी इन्होंने नोटिस दिया है. कोर्ट चला गया मैं और इनके खिलाफ स्टे ले आया. ये कहते हैं हम कुछ नहीं मानते. एक साल बाद दोबारा आए. 

सच्चाई यह है कि मोहसिन रजा की यह इमारत सरकारी जमीन पर खड़ी की गई थी. इस जमीन के नीचे नाला है और नाले को बंद कर उसके ऊपर अवैध रूप से इमारत खड़ी की गई.

बुलडोजर रोकने की आखिरी कोशिश- मुस्लिम कार्ड

इसके बाद मोहसिन रजा अपनी असली हैसियत दिखा गया. वो अधिकारियों से और पुलिस के जवानों से उलझने लगा. उसने पुलिस के साथ भी बदतमीजी की कोशिश की और नाराजगी जताने लगा.

प्रशासन को यह समझ आ गया कि जबतक मोहसिन यहां रहेगा तब तक उसकी अवैध प्रॉपर्टी पर कार्रवाई नहीं हो पाएगी. इसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया और पुलिस जीप में बैठा कर ले जाया गया. इस पर विक्टिम कार्ड खेलते हुए मोहसिन रजा बोला- हमें मुसलमान होने की सजा दी जा रही है.

पुलिस की सख्ती के आगे बेबस हो गए दंगाई

वहां पर इमारतों के ऊपर I LOVE MUHAMMAD लिखा पोस्टर लगा था. यानी बुलडोजर कार्रवाई रोकने के लिए कई लेयर में इंतजाम और कई हरकतों को अंजाम दिया गया. हालांकि प्रशासन ने भी पूरा होमवर्क किया हुआ था. आरएएफ टीम और पीएससी के जवान पूरे बॉडी को गार्ड करने वाले जैकेट्स पहन कर इलाके के चप्पे-चप्पे पर तैनात खड़े थे. 

महिला गार्ड्स की भी तैनाती की गई थी. चप्पे-चप्पे पर नजर रखी जा रही थी. आसमान से ड्रोन गिद्ध की तरह जमीन पर नजरें गड़ाए हुए थे. यहां तक की बिजली विभाग के लोगों को भी बुला लिया गया था. इसके बाद मोहसिन रजा की अवैध इमारत पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू की गई तो मोहसिन के लोगों ने बदतमीजी शुरू कर दी. हालांकि पुलिस-प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए तौकीर रजा के दामाद मोहसिन रजा के पाप का किला ढहा दिया. 

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

