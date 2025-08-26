VIDEO: 'बाहर निकलो, बाहर निकलो...', चल रही थीं गाड़ियां, अचानक टूट गया तवी नदी पर बना पुल; सामने आया हादसे का वीडियो

Bridge broke: जम्मू में लगातार भारी बारिश के चलते जगह-जगह बाढ़ जैसे हालात हैं. तवी नदी का जलस्तर खतरे के निशान तक बढ़ गया है. मकान, सामान, पशुधन और गाड़ियां कुदरत के क्रोध के आगे कुछ भी सुरक्षित नहीं है. पानी इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि नदी के ऊपर बने पुलों को छू रहा है. मंगलवार को ब्रिज टूटने का एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर लोग सहम गए हैं. तावी नदी पर बना ब्रिज अचानक टूट गया तो कोहराम मच गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक एशिया रोड से भगवती नगर जाने वाले फोर्थ ब्रिज का किनारा गिर गया, जिससे ब्रिज पर बड़ा गड्ढा बन गया है. इस हादसे के दौरान ब्रिज के ऊपर से जा रहे वाहन इस गड्ढे में गिर गए.

'बाहर निकलो, बाहर निकलो...'​देखिए वीडियो

राहगीरों ने की मदद फिर पहुंची पुलिस

नदी पर बने पुल के टूटने की दौरान की वीडियो. जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा पुल टूटने के बाद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, वरना हादसे में गाड़ी में बैठे लोगों की जान भी जा सकती थी.

पुल दोनों तरफ से बंद हुआ

हालात बेकाबू होने से रेस्क्यू के काम में देरी हुई. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने तवी नदी के ऊपर बने ब्रिज को दोनों तरफ से यातायात के लिए बंद कर दिया है. गौरतलब है कि 2014 में भी जब बाढ़ आई थी, तब भी इसी पुल का कनेक्शन कट गया था.

आपको बताते चलें कि जम्मू-कश्मीर का प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है.

ट्रेनें रद्द

जम्मू-कश्मीर और हिमाचल में कुदरत का कहर टूट रहा है. आसमानी आफत के चलते कई ट्रेनें रद्द की गई हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू की ओर जाने वाली गाड़ियों को दिल्ली में टर्मिनेट कर दिया गया है.