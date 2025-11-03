Advertisement
Hindi Newsदेश

टैक्सी ड्राइवरों की दादागिरी, महिला को Ola और Uber में बैठने से रोका; मामला दर्ज

Kerala: केरल के मुन्नार से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. जानकारी के मुताबिक, मुंबई से आई एक पर्यटक ने आरोप लगाया है कि स्थानीय टैक्सी चालकों ने उसे ऑनलाइन कैब सेवा का उपयोग करने से रोका और परेशान किया. घटना के बाद पुलिस ने टैक्सी चालकों के एक समूह के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 03, 2025, 05:04 PM IST
Kerala: केरल के मुन्नार से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. जानकारी के अनुसार, मुन्नार की यात्रा पर आई मुंबई की एक पर्यटक ने आरोप लगाया है कि स्थानीय टैक्सी चालकों ने उसे ऑनलाइन कैब सेवा का उपयोग करने से रोका और परेशान किया. इस घटना के बाद पुलिस ने टैक्सी चालकों के एक समूह के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पीड़िता की पहचान सहायक प्रोफेसर जानवी के रूप में हुई है. उन्होंने सोशल मीडिया पर तीन मिनट का वीडियो साझा करते हुए बताया कि मुन्नार से लौटते समय टैक्सी चालकों ने उन्हें उबर कैब में बैठने से रोका और उनके ड्राइवर को धमकाया.

महिला ने शेयर किया वीडियो

जानवी ने कहा कि जब उन्होंने उबर बुक की, तो उनके ड्राइवर ने बताया कि स्थानीय टैक्सी यूनियनों के विरोध के चलते मुन्नार में ऑनलाइन कैब सेवाओं जैसे उबर और ओला को संचालन की अनुमति नहीं है. उन्होंने बताया कि उबर ड्राइवर से किसी अन्य स्थान पर मिलने की योजना बनाई थी ताकि विवाद से बचा जा सके, लेकिन तभी पांच-छह टैक्सी चालक वहां पहुंच गए और उनके ड्राइवर को धमकाने लगे. जानवी के अनुसार, उन्होंने पुलिस को फोन किया, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उनसे बातचीत करने के बजाय सीधे यूनियन सदस्यों से बात की और बाद में कहा कि वे उबर या ओला से यात्रा नहीं कर सकतीं. उन्होंने कहा कि हर कोई यही कह रहा था कि आप यह तय नहीं कर सकते कि किसके साथ यात्रा करेंगे. हमें सुरक्षित महसूस करने या अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी गई. जानवी ने यह भी बताया कि केरल पर्यटन अधिकारियों से संपर्क करने पर भी उन्हें यही जवाब मिला.

वीडियो सामने आने के बाद मुन्नार पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 126(2) (गलत संयम), 135(2) (आपराधिक धमकी) और 3(5) (सामान्य इरादे) के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस ने पुष्टि की है कि यह घटना 30 अक्टूबर को हुई थी. अधिकारी अब उन पुलिसकर्मियों की भूमिका की भी जांच कर रहे हैं जो मौके पर मौजूद थे और पीड़िता का बयान दर्ज करने की प्रक्रिया में हैं.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

Kerala

