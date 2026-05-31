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क्या होता है हाई कैलिबर बम, जिसके ट्रायल से कई किलोमीटर तक कांपी पंचकुला की धरती, लोगों ने खुद को घर में किया कैद

पंचकूला में रविवार (31 मई) को हाई कैलिबर बम ट्रायल किया गया. ट्रायल टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी की रेंज में हुआ, जिस कारण आसपास के इलाके में तेज धमाके की आवाज सुनाई दी.

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: May 31, 2026, 04:59 PM IST
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क्या होता है हाई कैलिबर बम, जिसके ट्रायल से कई किलोमीटर तक कांपी पंचकुला की धरती, लोगों ने खुद को घर में किया कैद

TBRL High caliber Bomb Fired Test: हरियाण के पंचकूला के रामगढ़ गांव के पास उस वक्त धमाकों की आवाज सुनाई दी, जब वहां पर हाई कैलिबर बम ट्रायल किया गया. ये ट्रायल टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी (TBRL) रेंज में रविवार सुबह 11 बजे के करीब किया गया. 

रिपोर्ट् के अनुसार , इस ट्रायल से पहले ही डीआरडीओ ने हाई कैलिबर बम विस्फोट से उतपन्न होने वाले बम के टुकड़े करीब 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने का अंदेशा जताया था. इसके अलावा विस्फोट वाले स्थान के आसपास करीब 2 किलोमीटर के क्षेत्र को सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील माना गया. जिसको लेकर पहले ही एडवाइजरी जारी की गई थी.  

आसपास के लोगों में बढ़ी चिंता 

बता दें कि डीआरडीओ की ईकाई TBRL की ओर से अनुमानित स्थिति के चलते सुरक्षा के मद्देनजर एडवाइजरी भी जारी की गई. इसके अलावा पुलिस विभाग लगातार अनाउंसमेंट भी करता रहा. इस कारण आसपास के लोगों में चिंता की स्थिति बनी रही. 

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अधिकारियों और पुलिस ने बताया कि आसपास के इलाकों और गांवों में लोगों से विस्फोट के दौरान घरों में रहने को कहा गया था. लोगों ने साथ भी दिया और निर्धारित बम विस्फोट के समय में वह अपने घरों में रहे. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने लोगों से अपील भी की. 

कब हुई थी TBRL की स्थापना? 

टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी यानी TBRL की स्थापना साल 1968 में चंडीगढ़ में की गई थी. बता दें कि करीब पांच हजार एकड़ में इसकी फायरिंग रेंज फैली है और वह हरियाणा के पंचकूला के रामगढ़ क्षेत्र में स्थित है. 

क्या होता है हाई कैलिबर बम?

गौरतलब है कि हाई कैलिबर बम कोई आधिकारी सैन्य श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन आम तौर पर बोलचान की भाषा में इसका इस्तेमाल किया जाता है. बता दें कि यह बम आम तौर पर बड़े आकार का और अधिक वजनी होती है. इन बमों में सामान्य बमों की तुलना में अधिक मात्रा में विस्फोटक सामग्री होती है. ये बम बड़े क्षेत्र में नुकसन पहुंचाने में सक्षम होते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, इन बमों को आम तौर पर लड़ाकू विमानों, बमवर्षक विमानों या अन्य सैन्य प्लेटफॉर्म से गिराया जाता है. 

यह भी पढ़ें: 'नेपाल ने किया है भारत की जमीन पर अतिक्रमण...', सबके सामने बालेन शाह ने कबूला, क्या हैं इस बयान के मायने?

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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