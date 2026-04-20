त्र्यम्बकेश्वर, जहां 3-मुखी लिंग के रूप में विराजित हैं भगवान शंकर, उस नासिक में हिंदू लड़कियों का लगातार हो रहा यौन उत्पीड़न; इस बार आरोपी बोला- 'गजवा-ए- हिंद'

Nasik news: नासिक के त्र्यंबकेश्वर में भगवान शिव तीन मुखी लिंगम के रूप में विराजमान हैं. उस धर्म नगरी नासिक में हिंदू लड़कियों को संगठित तरीके से यौन उत्पीड़न का शिकार बनाया जा रहा है. टीसीएस के बाद अब पंचवटी में तंजीर नाम के इंजीनियरिंग छात्र ने 20 साल की हिंदू लड़की का रेप करते हुए कहा, 'तुझसे शादी करूंगा, ये गजवा ए हिंद है.'
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Maharashtra Crime news: घोर कलियुग चल रहा है. जिस महाराष्ट्र में भगवान शिव के द्वादश (12) ज्योतिर्लिंगों में से तीन ज्योतिर्लिंग हैं. देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर, साक्षात भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, घृष्णेश्वर के रूप में विराजमान हैं, उस महाराष्ट्र में हिंदू लड़कियों/युवतियों का संगठित रूप से लगातार यौन उत्पीड़न हो रहा है. अमरावती और नासिक समेत कई जिलों में सामने आए मामलों ने करोड़ों सनातनी हिंदू परिवारों की चिंता बढ़ा दी है. जिस किसी घर में भी बेटियां हैं, वहां पैरेंट्स उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं. बात नासिक की जहां टीसीएस के कॉर्पोरेट जिहाद के बाद पंचवटी में 20 साल की लड़की का रेप, गजवा ए हिंद के नाम पर किया गया है.
नासिक में पहले टीसीएस कंपनी में कुछ मुस्लिम युवकों ने हिंदू महिला कर्मचारियों का संगठित रूप से यौन उत्पीड़न किया. कॉर्पोरेट जिहाद का वो मामले में लोगों के गुस्से की आंग ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि नासिक के पंचवटी में एक मुस्लिम इंजीनियरिंग छात्र ने 20 साल की हिंदू लड़की का यौन उत्पीड़न कर दिया. यानी नासिक के कॉर्पोरेट धर्मांतरण की चर्चा अभी ताज़ा ही है, वहीं अब पंचवटी इलाके से 'गज़वा-ए-हिंद' का एक चौंकाने वाला मामला सामने आ गया.
'गज़वा-ए-हिंद'... यह शब्द सुनते ही रूह कांप जाती है. धर्म के नाम पर छेड़े जाने वाले इस युद्ध का जिक्र अब नासिक में एक बलात्कार के मामले में सामने आया है. जहां तंजीर इनामदार नाम का युवक शहर के जाने-माने कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था वो पुलिस हिरासत में है. उस पर 20 साल की एक लड़की को एक लॉज में ले जाकर उसका शोषण करने और उसे जबरदस्ती नशीले पदार्थ खिलाने के गंभीर आरोप लगे हैं. पीड़िता ने बताया कि तंजीर ने पीड़िता की गर्दन पर 'लव बाइट' देकर और सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें वायरल करने की धमकी देकर उसे प्रताड़ित भी किया.
पीड़िता के पुलिस को दिए बयान के मुताबिक आरोपी ने जबरदस्ती उसके गले से तुलसी की माला और हाथ से कलावा वाला धागा तोड़ दिया. उसने कहा, 'मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं और मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार 'गज़वा-ए-हिंद' करना चाहता हूं.' इस खुलासे के बाद धर्मनगरी नासिक में हड़कंप मच गया है. इस मुद्दे ने अब नासिक ही नहीं पूरे देश के हिंदू संगठनों के करोड़ों कार्यकर्ताओं में गुस्से की लहर पैदा कर दी है.
बीजेपी विधायक देवयानी फरांदे और सकल हिंदू समाज के पदाधिकारी पवन वराडे ने आक्रोश जताते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है. विधायक फरांदे ने कहा, 'यह 'देवभाऊ' का राज्य है; यहां ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी. आरोपी के घर को गिराने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाए और दोषी पर मुकदमा चलाकर मृत्युदंड दिया जाना चाहिए.' वहीं 'सकल हिंदू समाज' (संयुक्त हिंदू समाज) ने भी मांग की है कि इस मामले की जांच लव जिहाद के नजरिए से की जाए.
आरोपी: तंजीर इनामदार (इंजीनियरिंग छात्र)
आरोप: बलात्कार, ब्लैकमेलिंग, और गज़वा-ए-हिंद का जिक्र.
धारा 376 के तहत मामला दर्ज किया गया है, साथ ही अन्य संबंधित धाराएं लगाई गई हैं.
आरोपी के मोबाइल फोन की जांच में कई अन्य युवतियों की तस्वीरें और वीडियोज बरामद हुए हैं. आरोपी ने आखिर किस मकसद से उन्हें रिकॉर्ड किया, इसकी जांच हो रही है.
यह वारदात नासिक के टीसीएस वाले कॉर्पोरेट धर्मांतरण के मामलों से काफी मिलती-जुलती है. नासिक पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि इस आरोपी ने कितनी और युवतियों को अपने जाल में फंसाया है, और क्या उसे ऐसी धोखेबाजी की हरकतों को अंजाम देने के लिए किसी भी तरफ से कोई लॉजिस्टिक मदद मिल रही है.
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