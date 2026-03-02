BR Naidu: महिला के साथ वीडियो वायरल होने पर मचा बवाल, बुरे फंसे नेताजी; कुर्सी पर भी लटकी तलवार

BR Naidu Controversy: तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के चेयरमैन बीआर नायडू पर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ने लगा है. दरअसल उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में नजर आ रहे हैं. यह वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. भरोसेमंद सूत्रों के मुताबिक, टीडीपी नेता बीआर नायडू से बतौर टीटीडी चेयरमैन खुश नहीं हैं. टीडीपी नेताओं ने पूर्व टीटीडी चेयरमैन (YSRCP) भुमना करुणाकर रेड्डी को यह वीडियोज लीक की हैं. टीडीपी अब टीटीडी चेयरमैन के पद से बीआर नायडू को हटाने की योजना बना रही है.

नायडू के इस्तीफे की उठी मांग

TTD के पूर्व चेयरमैन और युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (YSRCP) के सीनियर लीडर भुमना करुणाकर रेड्डी ने नायडू से तुरंत इस्तीफे की मांग की है. उन्होंने कई वीडियो से मिलाकर बनाई गई क्लिप को 'गलत' बताया और कहा कि इससे 'हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है.'

दूसरी ओर, नायडू ने क्लिप के असली होने की बात कबूली है. मगर साथ ही कहा कि वे 'कुछ असली और कुछ मॉर्फ्ड' थीं और उनमें 'कुछ भी अश्लील या गलत नहीं था.'

उन्होंने आगे कहा कि लगभग 20 साल पुरानी तस्वीरों को मॉर्फ करके क्लिप में डाला गया था और इसे राजनीतिक विरोधियों, खासकर YSRCP के गलत इरादे से किया गया प्रोपेगैंडा बताया.

'मेरी छवि खराब करने की कोशिश'

उन्होंने कहा, 'मेरी छवि खराब करने और TTD की इज्जत कम करने के लिए डीपफेक वीडियो फैलाए जा रहे हैं और उन्होंने साइबर क्राइम पुलिस में एक फॉर्मल शिकायत भी दर्ज कराई. पुलिस ने विजुअल्स के ओरिजिन और सर्कुलेशन की जांच शुरू कर दी है.

'यह YSRCP की साजिश'

नायडू ने कहा कि जो महिला क्लिप में नजर आ रही है, वह लंबे समय से फैमिली फ्रेंड है और परिवार वाले उसको 30 साल से जानते हैं. वायरल वीडियो पर उन्होंने कहा, 'इसमें क्या गलत है कि वो हमारे घर आते हैं या हम उनके घर जाते हैं? क्या आपको इसमें कुछ आपत्तिजनक लगेगा अगर मैं अपने फैमिली फ्रेंड्स का अभिवादन करूं.' उन्होंने कहा कि वीडियो में कुछ भी गलत नहीं है, जिससे समाज को कोई नुकसान हो.

उन्होंने कहा कि ये क्लिप्स उनके पहले के कमेंट्स का बदला लेने के लिए शेयर किए जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने सवाल किया था कि YSRCP चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी अपनी पत्नी के बिना तिरुमाला क्यों गए थे, उन्होंने कहा था कि मंदिर की परंपरा के अनुसार भक्तों को अपने जीवनसाथी के साथ कुछ रस्में करनी होती हैं. उन्होंने कहा, 'जब मैंने इस पर सवाल उठाया तो उन्हें यह पसंद नहीं आया, और YSRCP नेताओं पर उनके खिलाफ कैंपेन चलाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि जल्द ही FIR दर्ज की जाएगी और मामले को 'जितना हो सके उतने ऊंचे लेवल तक' ले जाने की कसम खाई.

नायडू के खिलाफ जांच की मांग

इस बीच, करुणाकर रेड्डी ने X पर एक पोस्ट में कहा कि वीडियो असली था और उन्होंने इसकी सच्चाई कन्फर्म करने के लिए एक्सपर्ट्स की राय मांगी थी. इस घटना को 'TTD के लंबे इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ' बताते हुए, उन्होंने नायडू पर संस्था को बदनाम करने का आरोप लगाया और क्रिमिनल जांच की मांग की.

उन्होंने धार्मिक नेताओं से भी जवाब देने की अपील की और कहा कि अगर नायडू में कोई नैतिक मूल्य हैं, तो उन्हें तुरंत पद छोड़ देना चाहिए. उन्होंने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से बीआर नायडू को हटाने और मंदिर प्रशासन की पवित्रता बनाए रखने को कहा.