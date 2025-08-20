DNA: भारत मां के वीर सपूतों के नहीं, इस नेता के लगवाए गए नारे, 15 अगस्त पर शिक्षक भूला मर्यादा, क्यों की शर्मनाक हरकत

DNA Analysis: पंद्रह अगस्त, यानी स्वतंत्रता दिवस ये शब्द सुनते ही हमारे मन-मस्तिष्क में देशभक्ति संचार करने लगती है. हालांकि यूपी के आजमगढ़ के स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बच्चों से मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के जयकारे लगवाए गए.
DNA Analysis: दिल्ली में मुख्यमंत्री पर हमला हुआ तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्र के सम्मान पर राजनीतिक हमला हुआ. राष्ट्रनायकों का अपमान हुआ, मित्रों, पंद्रह अगस्त, यानी स्वतंत्रता दिवस ये शब्द सुनते ही हमारे मन-मस्तिष्क में देशभक्ति संचार करने लगती है, देश के उन क्रांतिकारियों का ख्याल आता है, जिनके कारण हम आज लोकतांत्रिक देश में रहते हैं. जिनकी वजह से हमें हर तरह की आज़ादी मिली. मगर आजादी पर्व के ही दिन उत्तर प्रदेश के एक सरकारी स्कूल में कुछ ऐसा हुआ जो शर्मनाक था. जिसने स्कूल के शिक्षकों की आस्था, नैतिकता और देशभक्ति को सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा कर दिया. स्वतंत्रता दिवस के दिन स्कूल में हुए उस अपराध का आज हम विश्लेषण करेंगे. जिसमें स्कूली बच्चों से देशभक्ति के नहीं सियासी नारे लगवाए गए.
मित्रो 15 अगस्त को स्कूलों में अपने राष्ट्र नायकों के सम्मान की परंपरा रही है. स्वतंत्रता के लिए योगदान देने वाले विभूतियों को बच्चे नमन करते हैं. महापुरुषों के सम्मान में उन्हें शब्दांजलि देते हैं. वीर सपूतों के सम्मान में नारे लगाए जाते हैं. मगर आजमगढ़ के स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बच्चों से मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के जयकारे लगवाए गए. जिस स्कूल में गांधी जी, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, पंडित नेहरु और भगत सिंह के नारे लगाए जाने चाहिए थे, जिन छोटे-छोटे बच्चों को महापुरुषों के बारे में बताना चाहिए था, उनसे समाजवादी पार्टी के नेताओं के जयकारे लगवाए गए.
मित्रों, आजमगढ़ के कोयलसा ब्लॉक में ये प्राथमिक सरकारी स्कूल है, जहां ये सब 15 अगस्त को हुआ, ध्वजारोहण के बाद सारे बच्चों को बरामदे में इकट्ठा किया गया. डीजे बजाया गया, सुनील यादव नाम के शिक्षक ने बच्चों को कतारों में खड़ा किया, मुलायम सिंह और अखिलेश के जयकारे के बाद समाजवादी पार्टी का प्रमोशनल गाना बजा और बच्चे उसपर डांस करने लगे. देशभक्ति को खूंटी पर टांगकर स्कूल के शिक्षक ने सियासी गाना बजाया. बच्चे उसपर डांस करने लगे. सामने बैठे शिक्षक सुनील यादव इस डांस पर तालियां बजा रहे थे. बच्चों के अभिभावक आसपास बैठे थे, बच्चों को क्या पता कि वे क्या कर रहे हैं. वे किसके नारे लगा रहे हैं? मगर जिन्हें पता है उनकी चुप्पी या फिर मौन समर्थन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशप्रेम की भावना छुट्टी पर चली गई है. शिक्षकों की आस्था समाजवादी पार्टी के दर पर दंडवत हो गई है और 15 अगस्त को स्कूल में समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम चल रहा हो.
वो गाना बजाया जा रहा जिसे 4 साल पहले लिखा और गाया गया था. उसे 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले रिलीज किया गया था. जिसे समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में अक्सर बजाया जाता है. शिक्षक सुनील यादव और उनके साथियों ने वही गाना स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बजा दिया. प्रश्न है कि क्या राष्ट्रनायकों के बजाय पार्टी विशेष के नेताओं का जयकारा लगवाना आजादी का अपमान नहीं है? ये शिक्षक छोटे-छोटे बच्चों को क्या सिखाते-पढ़ाते होंगे? बच्चे इससे क्या सीखेंगे? ये बहुत ही चिंता का विषय है. डीएनए के मित्रो, आपको ये भी अवश्य जानना चाहिए कि इस तरह का अपराध करने पर किस तरह की कार्रवाई का प्रावधान है.
स्कूल प्रशासन शिक्षकों, कर्मचारियों, या आयोजकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है, जैसे निलंबन, चेतावनी, या जांच हो सकती है. पंद्रह अगस्त को बिहार के सीवान में इससे भी ज्यादा अनैतिक कृत्य किया गया था, वहां एक शिक्षक ने बच्चों से जिन्ना के जयकारे लगवाए थे, अब मोहम्मद शमीम को निलंबित कर दिया गया है. अब आजमगढ़ में आजादी पर्व के दिन राष्ट्रनायकों की बजाय समाजवादी पार्टी के नेताओं को प्राथमिकता देने वाले शिक्षक के साथ भी यही हुआ. सुनील यादव को निलंबित कर दिया गया है.
आपको याद होगा कि जुलाई में समाजवादी पार्टी के एक नेता ने अखिलेश यादव के निर्देश पर पीडीए पाठशाला शुरू की थी. अखिलेश यादव ने तब कहा था कि जहां सरकारी शिक्षक नहीं होंगे वहां पर पीडीए पाठशाला चलेगी. आजमगढ़ के प्राथमिक स्कूल में 4 शिक्षक भी हैं. शिक्षा मित्र भी हैं. मगर सरकारी स्कूल को पीडीए की पाठशाला बना दिया गया. मित्रो कानून के हिसाब से कार्रवाई हुई है, मगर सवाल शिक्षकों की उस सोच को लेकर है, जो एक पार्टी विशेष के दर पर दंडवत है।देश में हर किसी की अपनी राजनीतिक सोच होती है. इसके लिए हर कोई स्वतंत्र है. मगर जिस स्वतंत्रता दिवस के दिन राष्ट्र नायकों की जगह पार्टी विशेष के नेताओं का गुणगान हुआ. जिस तरह 15 अगस्त के दिन स्कूल में देशभक्ति की बजाय सियासी गाने बजाए गए. सियासी नेताओं के जयकारे करवाए गए. वो सोच बेहद शर्मनाक और खतरनाक है.
