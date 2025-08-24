Video: टीचर ने शराब पीने से रोका तो कर दी धुनाई, हाथ में सिगरेट लिए लड़की ने भी किया हाथ साफ

West Bengal News: पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां के एक रिहायशी इलाके में एक टीचर से सार्वजनिक रूप से शराब पीने वालों का विरोध किया और उनके शराब पीने पर आपत्ति जताई. ये विरोध शराबियों को पसंद नहीं आया है और उन लोगों ने टीचर की जमकर धुनाई कर दी. इस वारदात के बाद टीचर ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है. जानें क्या है पूरा मामला.

क्या है मामला

टीचर ने बताया कि वो एक शादी समारोह से वापस लौट रहे थे तो उन्होंने सड़क के किनारे कुछ युवकों को शराब पीते देखा, जब उन्होंने उनका विरोध किया और उन्हें सार्वजनिक रूप से शराब पीने के लिए मना किया तो लोगों ने उनकी पिटाई कर दी. मामले को लेकर टीचर के एक रिश्तेदार ने बताया कि मैं सो रहा था तब मेरे चाचा ने फोन करके बताया कि उनके साथ मारपीट की गई है. आठ युवक और एक महिला यहां शराब पी रहे थे, चाचा ने उनसे कहा कि उन्हें दिनदहाड़े सार्वजनिक रूप से शराब नहीं पीनी चाहिए फिर उन्होंने निरुपम पाल को थप्पड़ और घूंसे मारे, उनकी नाक से खून बहने लगा. हालांकि वहां पर खड़े लोगों ने उन्हें बचाया लेकिन हमलावरों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी जिसकी वजह से हम डरे हुए हैं.

क्या बोले विधायक

इस वारदात के बाद टीचर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वारदात का सीसीटीवी वीडियो भी वायरल हुआ, सीसीटीवी वीडियो के मुताबिक तीन युवक और एक महिला ने उनपर लाठियां बरसाई, हमला करते वक्त वो अपने चेहरे को भी ढकने की कोशिश करते हुए नजर आए. मामले को लेकर स्थानीय विधायक और तृणमूल कांग्रेस नेता मदन मित्रा ने कहा कि सभी स्थानीय निवासी आवासीय इलाके में सार्वजनिक रूप से शराब पीने के विरोध में शिक्षक के साथ मजबूती से खड़े हैं. विधायक ने कहा, "हम सब उनके साथ हैं. आप सभी को विरोध करना चाहिए. पहले हम रात में सभी इलाकों में निगरानी रखते थे. स्थानीय पार्षदों से सलाह-मशविरा करने के बाद हम यह प्रथा फिर से शुरू करेंगे. इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता.