Video: टीचर ने शराब पीने से रोका तो कर दी धुनाई, हाथ में सिगरेट लिए लड़की ने भी किया हाथ साफ
Advertisement
trendingNow12895094
Hindi Newsदेश

Video: टीचर ने शराब पीने से रोका तो कर दी धुनाई, हाथ में सिगरेट लिए लड़की ने भी किया हाथ साफ

CCTV Video: पश्चिम बंगाल से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, यहां के एक रिहायशी इलाके में एक टीचर से सार्वजनिक रूप से शराब पीने वालों का विरोध किया तो उन लोगों ने टीचर की जमकर धुनाई कर दी. जानिए पूरा मामला.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Aug 24, 2025, 07:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Video: टीचर ने शराब पीने से रोका तो कर दी धुनाई, हाथ में सिगरेट लिए लड़की ने भी किया हाथ साफ

West Bengal News: पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां के एक रिहायशी इलाके में एक टीचर से सार्वजनिक रूप से शराब पीने वालों का विरोध किया और उनके शराब पीने पर आपत्ति जताई. ये विरोध शराबियों को पसंद नहीं आया है और उन लोगों ने टीचर की जमकर धुनाई कर दी. इस वारदात के बाद टीचर ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है. जानें क्या है पूरा मामला. 

क्या है मामला
टीचर ने बताया कि वो एक शादी समारोह से वापस लौट रहे थे तो उन्होंने सड़क के किनारे कुछ युवकों को शराब पीते देखा, जब उन्होंने उनका विरोध किया और उन्हें सार्वजनिक रूप से शराब पीने के लिए मना किया तो लोगों ने उनकी पिटाई कर दी. मामले को लेकर टीचर के एक रिश्तेदार ने बताया कि मैं सो रहा था तब मेरे चाचा ने फोन करके बताया कि उनके साथ मारपीट की गई है. आठ युवक और एक महिला यहां शराब पी रहे थे, चाचा ने उनसे कहा कि उन्हें दिनदहाड़े सार्वजनिक रूप से शराब नहीं पीनी चाहिए फिर उन्होंने निरुपम पाल को थप्पड़ और घूंसे मारे, उनकी नाक से खून बहने लगा. हालांकि वहां पर खड़े लोगों ने उन्हें बचाया लेकिन हमलावरों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी जिसकी वजह से हम डरे हुए हैं.

 

Add Zee News as a Preferred Source

 
क्या बोले विधायक
इस वारदात के बाद टीचर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वारदात का सीसीटीवी वीडियो भी वायरल हुआ, सीसीटीवी वीडियो के मुताबिक तीन युवक और एक महिला ने उनपर लाठियां बरसाई, हमला करते वक्त वो अपने चेहरे को भी ढकने की कोशिश करते हुए नजर आए. मामले को लेकर स्थानीय विधायक और तृणमूल कांग्रेस नेता मदन मित्रा ने कहा कि सभी स्थानीय निवासी आवासीय इलाके में सार्वजनिक रूप से शराब पीने के विरोध में शिक्षक के साथ मजबूती से खड़े हैं. विधायक ने कहा, "हम सब उनके साथ हैं. आप सभी को विरोध करना चाहिए. पहले हम रात में सभी इलाकों में निगरानी रखते थे. स्थानीय पार्षदों से सलाह-मशविरा करने के बाद हम यह प्रथा फिर से शुरू करेंगे. इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

CCTV video

Trending news

टीचर ने शराब पीने से रोका तो की धुनाई, बरसाए थप्पड़ और घूंसे, CCTV में कैद हुई घटना
CCTV video
टीचर ने शराब पीने से रोका तो की धुनाई, बरसाए थप्पड़ और घूंसे, CCTV में कैद हुई घटना
VIDEO: पायलट बेटे ने मां को फ्लाइट में दिया 'खास सम्मान', माइक पर बोल दी भावुक बात
Viral Video
VIDEO: पायलट बेटे ने मां को फ्लाइट में दिया 'खास सम्मान', माइक पर बोल दी भावुक बात
..जब भारत ने 1965 की जंग जीतने के 6 महीने बाद 'हाजी पीर दर्रा' PAK को वापस सौंप दिया
India-Pakistan War 1965
..जब भारत ने 1965 की जंग जीतने के 6 महीने बाद 'हाजी पीर दर्रा' PAK को वापस सौंप दिया
'परेशान करने, डराने की कोशिश...', वांगचुक की जमीन को लेकर प्रशासन पर फूटा गुस्सा
Ladakh news
'परेशान करने, डराने की कोशिश...', वांगचुक की जमीन को लेकर प्रशासन पर फूटा गुस्सा
'वोट चोरी के बाद अब सत्ता चोरी'... मल्लिकार्जुन खड़गे ने BJP पर साधा निशाना
Mallikarjun Kharge
'वोट चोरी के बाद अब सत्ता चोरी'... मल्लिकार्जुन खड़गे ने BJP पर साधा निशाना
अब इस मुस्लिम देश की भारतीयों ने लगाई अक्ल ठिकाने, तोड़ डाली टूरिज्म की कमर
Indian tourists
अब इस मुस्लिम देश की भारतीयों ने लगाई अक्ल ठिकाने, तोड़ डाली टूरिज्म की कमर
'तुम्हें मारने के लिए मुझे सिर्फ कुछ सेकंड चाहिए ..', कांग्रेस विधायक का ऑडियो वायरल
Kerala News
'तुम्हें मारने के लिए मुझे सिर्फ कुछ सेकंड चाहिए ..', कांग्रेस विधायक का ऑडियो वायरल
Vice President Election: 9 सितंबर को वोटिंग के बाद क्या होगा? समझिए चुनावी प्रक्रिया
vice president election
Vice President Election: 9 सितंबर को वोटिंग के बाद क्या होगा? समझिए चुनावी प्रक्रिया
IB से लेकर CRPF तक: आखिर कौन हैं अनीश दयाल सिंह,अब अजीत डोभाल की टीम में मिली एंट्री
Anish Dayal Singh
IB से लेकर CRPF तक: आखिर कौन हैं अनीश दयाल सिंह,अब अजीत डोभाल की टीम में मिली एंट्री
संसद और विधानसभा नहीं चले तो लोकतंत्र पर उठेंगे सवाल... रिजिजू ने क्यों कही ये बात
Kiren Rijiju
संसद और विधानसभा नहीं चले तो लोकतंत्र पर उठेंगे सवाल... रिजिजू ने क्यों कही ये बात
;