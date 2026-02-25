भारत की हार पर 'टीम ओवैसी' का 'M' कार्ड, वर्ल्ड कप में 'हिंदू-मुसलमान' कराने की साजिश?

भारत और श्रीलंका की मेजबानी में क्रिकेट का टी-20 वर्ल्ड कप हो रहा है. यहां दुख की बात ये है कि इसे भी हिंदू-मुसलमान का रंग दिया जा रहा है. यह रंग दिया है टीम ओवैसी ने. असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी टीम में ऐसे-ऐसे लोगों का चुना है, जिनका एक सूत्रीय एजेंडा किसी भी मुद्दे को मजहब से जोड़कर नया विवाद खड़ा करना है.
T-20 World Cup : वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के हाथों भारतीय टीम की हार के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के विधायक मुफ्ती इस्माइल कासमी ने कहा टीम इंडिया, मैच इसलिए हार गई, क्योंकि उस टीम में मुस्लिम खिलाड़ी नहीं खेल रहा था. इन्हें इस बात से दिक्कत थी कि मोहम्मद सिराज को भारत के अंतिम-ग्यारह में क्यों जगह नहीं मिली. मोहम्मद सिराज बहुत अच्छे तेज गेंदबाज हैं. उन्होंने कई मौकों पर टीम को जीत दिलाई है. वर्ल्ड कप में उन्होंने एक ही मैच खेला है और उसमें तीन विकेट लिये.
लेकिन जसप्रीत बुमराह के टीम में आने के बाद उन्हें बाहर बैठना पड़ा, क्योंकि बुमराह लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. सिराज के बिना भी भारतीय टीम ने 4 मैच खेले हैं. इनमें तीन में जीत मिली है, इसके बावजूद, टीम ओवैसी सिराज के नाम पर हिंदू-मुसलमान का नैरेटिव चला रही है. हमें पूरा यकीन है, खुद सिराज भी टीम ओवैसी की राय से इत्तेफाक नहीं रखेंगे. क्योंकि वो एक टीममैन हैं. वो समझते हैं कि सबसे पहले देश होता है.
सवाल मोहम्मद सिराज के खेलने या नहीं खेलने का नहीं है. ये फैसला टीम मैनेजमेंट, कोच और कप्तान के हाथों में होता है. यहां मुद्दा है उस सेलेक्टिव सोच का जो टीम की जीत पर खामोश रहती है. टूर्नामेंट में मिली पहली हार पर ही हिंदू-मुस्लिम का फर्क बताने लगती है. सेलेक्टिव सोच के इस वायरस से AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी संक्रमित रहे हैं.
2023 के एशिया कप फाइनल में टीम इंडिया ने श्रीलंका को हराया था. उस मैच में मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट लिए थे. सिराज के प्रदर्शन के बाद ओवैसी ने पोस्ट कर लिखा था- 'मियां पूरा खोल दिए पाशा'. उसी मैच में हार्दिक पांड्या ने 3 रन देकर 3 विकेट लिए थे. शुभमन गिल और ईशान किशन ने सिर्फ 6 ओवर में मैच जिता दिया था. लेकिन ओवैसी की जुबान पर सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद सिराज का नाम आया. दूसरे किसी खिलाड़ी के प्रदर्शन पर ओवैसी की कलम से कोई अल्फाज नहीं निकला.
ये वही भारतीय क्रिकेट टीम है, जहां 9 साल तक एक मुसलमान यानी मोहम्मद अजहरुद्दीन ने टीम की कप्तानी संभाली थी. ये वही भारतीय टीम है जहां इरफान पठान और यूसुफ पठान के हर विकेट, हर चौके-छक्के पर स्टेडियम में बैठे हजारों फैंस झूमने लगते थे. पूरा देश जश्न मनाता था. ना तो कभी टीम ने फर्क देखा और ना ही कभी फैंस ने. लेकिन क्रिकेट में हिंदू मुसलमान का फर्क नजर आया तो सिर्फ और सिर्फ ओवैसी के नेताओं की सेलेक्टिव सोच में.
ओवैसी के नेताओं के हिंदू मुस्लिम वाले कार्ड का असर दिखना शुरु हो गया है. बयान सामने आते ही कुछ स्कॉलर मैदान में उतरे, जो क्रिकेट टीम के अंदर हिंदू-मुस्लिम के मुद्दे को हवा देने में लगे हैं.
