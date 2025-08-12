4 महीने पहले हुआ था उद्धाटन, न्यू पंबन ब्रिज में आ गई खराबी; ट्रेनों की आवाजाही ठप
Advertisement
trendingNow12878119
Hindi Newsबिजनेस

4 महीने पहले हुआ था उद्धाटन, न्यू पंबन ब्रिज में आ गई खराबी; ट्रेनों की आवाजाही ठप

Pamban New Railway Bridge: तमिलनाडु के पंबन न्यू रेलवे ब्रिज पर तकनीकी खराबी के कारण रामेश्वरम से आने वाली ट्रेनों को अक्का मठ पर रोक दिया गया है. इसके बाद, पंबन वर्टिकल सस्पेंशन ब्रिज को नीचा करके उस पर ट्रेन का इंजन चलाकर परीक्षण किया गया.

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Aug 12, 2025, 11:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

4 महीने पहले हुआ था उद्धाटन, न्यू पंबन ब्रिज में आ गई खराबी; ट्रेनों की आवाजाही ठप

Pamban New Railway Bridge: तमिलनाडु के रामेश्वरम में हाल ही में उद्घाटन किए गए न्यू पंबन रेलवे ब्रिज पर तकनीकी खराबी की वजह से रेल सर्विस पूरी तरह से स्थगित हो गई हैं, जिससे बड़ी तादाद में मुसाफिर फंस गए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रिज पर तकनीकी खराबी के कारण रामेश्वरम से आने वाली ट्रेनों को अक्का मठ पर रोक दिया गया है. इसके बाद, पंबन वर्टिकल सस्पेंशन ब्रिज को नीचा करके उस पर ट्रेन का इंजन चलाकर परीक्षण किया गया. फिलहाल, सामान्य सेवा बहाल करने के लिए काम जारी है.

न्यू पंबन ब्रिज तमिलनाडु के रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ने वाला भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है. यह पुराने पंबन ब्रिज की जगह बना है, जिसे 1914 में शुरू किया गया था. लेकिन 1964 में आए एक चक्रवात से यह बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था और उस वक्त इसकी मरम्मत की गई थी. ओल्ड पंबन ब्रिज पर दरारें देखे जाने के बाद दिसंबर 2022 में रेल यातायात स्थगित कर दिया गया था. नई तकनीक से बना यह पुल समुद्र के ऊपर करीब 2.05 किमी लंबा है. इसमें ऐसा मैकेनिज्म है, जिससे बीच का हिस्सा ऊपर उठाया जा सकता है, ताकि जहाज आसानी से वहां से गुजर सकें.

6 अप्रैल को पीएम मोदी ने इस ब्रिज का किया था उदद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 6 अप्रैल को इस पुल का उद्घाटन किया था. भारतीय रेलवे के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण पुलों में से एक है. 550 करोड़ रुपये की लागत वाले पंबन ब्रिज को भारतीय इंजीनियरिंग उत्कृष्टता का प्रमाण माना जाता है, जिसका गहरा सांस्कृतिक महत्व है.

न्यू पंबन ब्रिज: भारतीय रेलवे की बड़ी उपलब्धि

स्टील और आधुनिक सेंसर सिस्टम से लैस यह पुल तेज़ हवाओं और समुद्री लहरों का सामना करने में सक्षम है. न्यू पंबन ब्रिज न सिर्फ इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है बल्कि टूरिज्म के लिहाज से भी खास है, क्योंकि यहां से हिंद महासागर का नज़ारा बेहद शानदार दिखाई देता है. यह प्रोजेक्ट भारतीय रेलवे की एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है.

About the Author
author img
मोहम्मद अमजद शोएब

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

TAGS

Pamban New Railway Bridge

Trending news

पत्नी की बेवफाई से मारा गया शख्स, अवैध संबंधों के चलते बचपन के दोस्त ने कर दी हत्या
crime
पत्नी की बेवफाई से मारा गया शख्स, अवैध संबंधों के चलते बचपन के दोस्त ने कर दी हत्या
4 महीने पहले हुआ था उद्धाटन, न्यू पंबन ब्रिज में आ गई खराबी; ट्रेनों की आवाजाही ठप
Pamban New Railway Bridge
4 महीने पहले हुआ था उद्धाटन, न्यू पंबन ब्रिज में आ गई खराबी; ट्रेनों की आवाजाही ठप
'48 सीटों पर वोटों की चोरी हुई'... राहुल गांधी ने ECI के खिलाफ फिर फोड़ा 'एटम बम'
Rahul Gandhi
'48 सीटों पर वोटों की चोरी हुई'... राहुल गांधी ने ECI के खिलाफ फिर फोड़ा 'एटम बम'
15 अगस्त को इस जगह लगा मीट बेचने पर बैन, विपक्ष ने दी चुनौती- हम करेंगें मटन पार्टी
Maharashtra
15 अगस्त को इस जगह लगा मीट बेचने पर बैन, विपक्ष ने दी चुनौती- हम करेंगें मटन पार्टी
क्या चीन से ठंडा पड़ेगा तनाव का तवा? 5 साल बाद दोनों मुल्क ने लिया ये बड़ा फैसला
china
क्या चीन से ठंडा पड़ेगा तनाव का तवा? 5 साल बाद दोनों मुल्क ने लिया ये बड़ा फैसला
क्या गाय घोषित होगी राष्ट्रीय पशु? मोदी सरकार ने संसद में दे दिया जवाब
parliament
क्या गाय घोषित होगी राष्ट्रीय पशु? मोदी सरकार ने संसद में दे दिया जवाब
योगेंद्र यादव ने बिहार के SIR मुद्दे पर मचाई खलबली, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा शुक्रिया
Supreme Court News
योगेंद्र यादव ने बिहार के SIR मुद्दे पर मचाई खलबली, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा शुक्रिया
पति का स्पर्म काउंट था कम, ससुर-ननदोई ने किया रेप; पति की भूमिका जानकर खौल उठेगा खून
Rape
पति का स्पर्म काउंट था कम, ससुर-ननदोई ने किया रेप; पति की भूमिका जानकर खौल उठेगा खून
पुरानी डीजल-पेट्रोल गाड़ियों पर दिल्ली-NCR में नहीं लगेगी रोक, SC का बड़ा फैसला
Supreme Court
पुरानी डीजल-पेट्रोल गाड़ियों पर दिल्ली-NCR में नहीं लगेगी रोक, SC का बड़ा फैसला
क्या होता है तलाक-ए-हसन? जिसे SC में दी गई चुनौती,तलाक के बाकी तरीकों से कैसे अलग है
Talaq-E-Hasan
क्या होता है तलाक-ए-हसन? जिसे SC में दी गई चुनौती,तलाक के बाकी तरीकों से कैसे अलग है
;