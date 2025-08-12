4 महीने पहले हुआ था उद्धाटन, न्यू पंबन ब्रिज में आ गई खराबी; ट्रेनों की आवाजाही ठप

Pamban New Railway Bridge: तमिलनाडु के पंबन न्यू रेलवे ब्रिज पर तकनीकी खराबी के कारण रामेश्वरम से आने वाली ट्रेनों को अक्का मठ पर रोक दिया गया है. इसके बाद, पंबन वर्टिकल सस्पेंशन ब्रिज को नीचा करके उस पर ट्रेन का इंजन चलाकर परीक्षण किया गया.
Pamban New Railway Bridge: तमिलनाडु के रामेश्वरम में हाल ही में उद्घाटन किए गए न्यू पंबन रेलवे ब्रिज पर तकनीकी खराबी की वजह से रेल सर्विस पूरी तरह से स्थगित हो गई हैं, जिससे बड़ी तादाद में मुसाफिर फंस गए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रिज पर तकनीकी खराबी के कारण रामेश्वरम से आने वाली ट्रेनों को अक्का मठ पर रोक दिया गया है. इसके बाद, पंबन वर्टिकल सस्पेंशन ब्रिज को नीचा करके उस पर ट्रेन का इंजन चलाकर परीक्षण किया गया. फिलहाल, सामान्य सेवा बहाल करने के लिए काम जारी है.
न्यू पंबन ब्रिज तमिलनाडु के रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ने वाला भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है. यह पुराने पंबन ब्रिज की जगह बना है, जिसे 1914 में शुरू किया गया था. लेकिन 1964 में आए एक चक्रवात से यह बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था और उस वक्त इसकी मरम्मत की गई थी. ओल्ड पंबन ब्रिज पर दरारें देखे जाने के बाद दिसंबर 2022 में रेल यातायात स्थगित कर दिया गया था. नई तकनीक से बना यह पुल समुद्र के ऊपर करीब 2.05 किमी लंबा है. इसमें ऐसा मैकेनिज्म है, जिससे बीच का हिस्सा ऊपर उठाया जा सकता है, ताकि जहाज आसानी से वहां से गुजर सकें.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 6 अप्रैल को इस पुल का उद्घाटन किया था. भारतीय रेलवे के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण पुलों में से एक है. 550 करोड़ रुपये की लागत वाले पंबन ब्रिज को भारतीय इंजीनियरिंग उत्कृष्टता का प्रमाण माना जाता है, जिसका गहरा सांस्कृतिक महत्व है.
स्टील और आधुनिक सेंसर सिस्टम से लैस यह पुल तेज़ हवाओं और समुद्री लहरों का सामना करने में सक्षम है. न्यू पंबन ब्रिज न सिर्फ इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है बल्कि टूरिज्म के लिहाज से भी खास है, क्योंकि यहां से हिंद महासागर का नज़ारा बेहद शानदार दिखाई देता है. यह प्रोजेक्ट भारतीय रेलवे की एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है.