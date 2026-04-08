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Hindi NewsदेशTeenage Pregnancy Audit: अब किशोरियों की प्रेग्नेंसी पर प्रशासन की पैनी नजर, अनिवार्य ऑडिट से खुलेगा हर राज

Teenage Pregnancy Audit: अब किशोरियों की प्रेग्नेंसी पर प्रशासन की पैनी नजर, अनिवार्य ऑडिट से खुलेगा हर राज

Karnataka Teenage Pregnancy Audit: कर्नाटक में किशोरियों की बढ़ती प्रेग्नेंसी को लेकर राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. कम उम्र में मां बनने वाली लड़कियों को कई बार प्रेग्नेंसी के दौरान अपनी जान भी गंवानी पड़ती है. अगर प्रसव हो भी गया तो जच्चा और बच्चा के लिए कई तरह की कठिनाइयां सामने आती हैं. अब कर्नाटक सरकार नाबालिग किशोरियों की प्रेग्नेंसी पर पैनी नजर रख रही है. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Apr 08, 2026, 01:21 PM IST
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अब कर्नाटक सरकार किशोरियों की प्रेग्नेंस पर रखेगी पैनी नजर (Photo- AI)
अब कर्नाटक सरकार किशोरियों की प्रेग्नेंस पर रखेगी पैनी नजर (Photo- AI)

कर्नाटक में बढ़ते किशोरियों गर्भधारण के मामलों को लेकर राज्य सरकार ने एक बड़ा और संवेदनशील कदम उठाया है. अब 10 से 18 साल की उम्र की किसी भी लड़की के गर्भधारण के हर मामले का अनिवार्य रूप से ऑडिट किया जाएगा. सरकार का यह फैसला केवल आंकड़े जुटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक व्यापक सोच है. इस पहल के जरिए स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने, पीड़ित लड़कियों को समय पर सही इलाज और देखभाल उपलब्ध कराने, और साथ ही पॉक्सो (POCSO) कानून के तहत मामलों की सही तरीके से पहचान और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है.

दरअसल, किशोर उम्र में गर्भधारण सिर्फ एक स्वास्थ्य समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक और कानूनी चिंता का विषय भी है. कई मामलों में यह शोषण या अपराध से जुड़ा हो सकता है. ऐसे में हर केस की गहराई से जांच करने से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि किसी भी तरह की अनदेखी न हो और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो. राज्य सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल लड़कियों के स्वास्थ्य अधिकारों की रक्षा होगी, बल्कि उन्हें सामाजिक रूप से सशक्त बनाने में भी मदद मिलेगी. यह पहल एक सुरक्षित और जागरूक समाज की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में देखी जा रही है.

किशोरियों को प्रेग्नेंसी में करना पड़ता है कठिनाइयों का सामना

कम उम्र में मां बनने वाली लड़कियों को गर्भावस्था और प्रसव के दौरान कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसका असर उनके साथ-साथ नवजात शिशु के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है. ऐसी परिस्थितियों में अधिकतर किशोरियां अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती हैं. शिक्षा छूटने का सीधा असर उनके भविष्य पर पड़ता है, जिससे उनके रोजगार के अवसर सीमित हो जाते हैं और वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं बन पातीं.

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WHO के मुताबिक ये किशोरियां गर्भाधारण नहीं चाहती हैं

विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के मुताबिक, आधे से अधिक किशोरियां गर्भधारण नहीं चाहते हैं. यह समस्या केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामाजिक ढांचे से भी जुड़ी है. खासकर, बाल विवाह की प्रथा इस स्थिति को और गंभीर बना देती है, जिससे कम उम्र में ही लड़कियां मातृत्व की जिम्मेदारी उठाने को मजबूर हो जाती हैं. इसलिए, किशोर गर्भधारण को रोकने के लिए केवल स्वास्थ्य सेवाएं ही नहीं, बल्कि शिक्षा, जागरूकता और सामाजिक सुधारों पर भी समान रूप से ध्यान देने की जरूरत है.

10 से 18 साल की किशोरियों की गर्भावस्था पर ऑडिट

सरकार ने इस संवेदनशील मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए इसे जड़ से खत्म करने के लिए एक मजबूत और व्यवस्थित तंत्र तैयार किया है. अब 10 से 18 वर्ष की उम्र की लड़कियों में होने वाले हर गर्भधारण की अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा जांच (ऑडिट) की जाएगी. चाहे ये मामले सरकारी अस्पतालों में सामने आएं या निजी स्वास्थ्य संस्थानों में, सभी को एक ही प्रक्रिया के तहत दर्ज करना जरूरी होगा. इसके लिए प्रजनन और बाल स्वास्थ्य पोर्टल पर हर केस की जानकारी अपलोड की जाएगी. इस पहल का मुख्य उद्देश्य है कि हर मामले का सही रिकॉर्ड रखा जा सके, आंकड़ों में पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी तरह की लापरवाही या छिपाव की गुंजाइश न हो. साथ ही, इससे समय रहते जरूरी कदम उठाने और ऐसी घटनाओं को रोकने में भी मदद मिलेगी.

ऐसे मामलों में गोपनीयता बनाए रखने के निर्देश

किशोरियों की निजता और सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्देश दिए गए हैं कि उनसे जुड़ी सभी जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाए. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि प्रभावित लड़कियों की सामाजिक गरिमा बनी रहे और उन्हें किसी तरह की असहजता या भेदभाव का सामना न करना पड़े. साथ ही, इस पहल के तहत होने वाली सभी गतिविधियां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मौजूदा फंड से ही संचालित की जाएंगी. इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े और योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन जारी रह सके. कर्नाटक सरकार ने नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा को लेकर एक अहम कदम उठाया है. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने नए दिशा-निर्देश जारी करते हुए साफ कर दिया है कि अब 18 साल से कम उम्र की किसी भी लड़की के गर्भधारण का मामला सामने आने पर उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता.

निजी अस्पतालों पर सरकार की पैनी नजर

इन निर्देशों के तहत, अगर कोई नाबालिग लड़की किसी निजी अस्पताल में गर्भवती पाई जाती है या इसकी जानकारी देती है, तो इलाज कर रहे डॉक्टर की जिम्मेदारी होगी कि वह तुरंत इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दे. यह रिपोर्ट पोक्सो (POCSO) अधिनियम के तहत दर्ज की जाएगी, जो बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से उनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है. सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि डॉक्टर को केवल पुलिस को ही नहीं, बल्कि विशेष बाल पुलिस इकाई, चाइल्ड हेल्पलाइन और जिला बाल संरक्षण इकाई को भी इस मामले की जानकारी देनी होगी. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि ऐसे संवेदनशील मामलों में तुरंत कार्रवाई हो और पीड़ित बच्ची को हर जरूरी मदद और सुरक्षा मिल सके.

अस्पतालों और डॉक्टरों को सरकार की चेतावनी

सरकार ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि किसी भी तरह के संवेदनशील मामलों को छुपाया गया या उनकी रिपोर्टिंग में लापरवाही बरती गई, तो संबंधित अस्पतालों और डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. दरअसल, पोक्सो अधिनियम के तहत ऐसे मामलों की जानकारी देना अनिवार्य है. कानून की धारा 19(1) स्पष्ट करती है कि अगर कोई व्यक्ति या संस्थान इस तरह के अपराध की जानकारी होने के बावजूद उसे रिपोर्ट नहीं करता, तो यह खुद एक दंडनीय अपराध माना जाएगा. इतना ही नहीं, धारा 21(2) के अनुसार अगर किसी संस्थान का प्रमुख इस जिम्मेदारी को निभाने में विफल रहता है, तो उसे जुर्माने के साथ-साथ एक साल तक की सजा भी हो सकती है.

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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