/तीस्ता नदी में समा गया पूरा परिवार, चार लोगों को बचाया गया; चार की दर्दनाक मौत

Teesta River, Sevoke-Kurseong Accident: दार्जिलिंग जिले के सेवोक और कर्सियांग क्षेत्र के पास तीस्ता नदी में एक कार गिर जाने के बाद राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) की सिलीगुड़ी टीम ने सात साल की एक बच्ची समेत चार लोगों को बचा लिया. हालांकि इसी हादसे में चार लोगों की मौत हो गई . स्थानीय पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि ये हादसा शुक्रवार को हुआ था. जिसकी जानकारी देर से लोगों को पता चली. इस हादसे के फौरन बाद बचाव अभियान चलाया गया. एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला.
5 जून को यह सभी लोग अस्पताल में भर्ती अपने किसी रिश्तेदार की तीमारदारी के लिए सिलीगुड़ी जा रहे थे. 5 जून की शाम राम्बी इलाके के पास इस परिवार से आखिरी बार संपर्क हुआ था, जिसके बाद से ही इनका फोन बंद आ रहा था और ये लापता हो गए थे. इस हादसे की जानकारी देते हुए एनडीआरएफ के सिलीगुड़ी के उप कमांडेंट संजय रंजन ने बताया कि शनिवार सुबह 4 लोगों को गंभीर हालत में नदी से सुरक्षित निकाल लिया गया.
वहीं मृतकों की पहचान 27 साल की सब्या नेवपानेय, 29 साल की स्मारिका नेवपानेय, 31 साल के टिका माया दहाल और सात साल दित्या छेत्री के रूप में हुई है. सभी मृतक सिक्किम के मूल निवासी थे. पुलिस का कहना है कि हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच की जा रही है. मृतकों के परिजनों ने सरकार से मदद की मांग की है.
तीस्ता नदी के दायरे में पहले भी ऐसे कई हादसे हो चुके हैं. इसी हादसे की बात करें तो सिक्किम और पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 10 (NH-10) पर ये भीषण हादसा सामने आया. जहां गंगटोक से सिलीगुड़ी जा रहे एक ही परिवार के चार सदस्यों की कार तीस्ता नदी में गिर गई, जिससे 5 साल की बच्ची और 3 अन्य की दुखद मौत हो गई.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 जून को परिजनों द्वारा गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराने के बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पश्चिम बंगाल पुलिस और स्थानीय बचाव दलों ने दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्टा और एक स्थानीय समाजसेवी के सहयोग से व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया. सर्च के दौरान बाघपुल के पास, जो कि एक भूस्खलन प्रभावित हिस्सा है, कार की बैटरी और बंपर के टुकड़े मिले. इसके बाद खोजबीन का दायरा तीस्ता नदी की ओर बढ़ाया गया.