उत्तर से लेकर दक्षिण तक...26/11 हमले से पहले आतंकी तहव्वुर राणा ने क्यों लगाया था चक्कर? प्लान B की जांच में जुटी NIA

Mumbai Terror Attack: मुंबई में 17 साल पहले हुए इस हमले की जांच लगातार चल रही है. तहव्वुर राणा का US से भारत एक्सट्रैडिशन शायद सबसे बड़े पड़ावों में से एक था, जिससे लगातार पूछ की जा रही है. आतंकी हमले पर फोकस के अलावा उसके दूसरे प्लान पर भी फोकस किया जा रहा है.
26/11 Attack: 26 नवंबर 2008 को हुए मुंबई में हमले ने पूरे देश को दहला दिया था. 17 साल पहले हुए इस हमले की जांच लगातार चल रही है. मुंबई 26/11 हमले की जांच के मामले में तहव्वुर राणा का US से भारत एक्सट्रैडिशन शायद सबसे बड़े पड़ावों में से एक था और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) उससे पूछताछ कर रही है. पूछताछ का फोकस आतंकी हमले पर है, हालांकि दूसरी घटना में भी उसकी भूमिका को लेकर NIA जांच कर रही है.
आतंकी हमलों के अलावा दूसरी घटनाओं पर उसकी भूमिका के बारे में उससे पूछताछ की जा रही है. राणा ने हमलों में अपनी भूमिका की पुष्टि की है और एजेंसी को बताया है कि उसने डेविड हेडली को उस रात टारगेट की रेकी करने के लिए भारत आने पर पूरी मदद की थी. राणा ने पूछताछ के दौरान अपनी भूमिका और हमले से पहले की प्लानिंग से जुड़ी कई डिटेल्स दी हैं
जांच के एक अधिकारी ने कहा कि अभी फोकस 26/11 हमले पर है, लेकिन वे इस बात की भी जांच करेंगे कि राणा देश में दूसरे हमलों का हिस्सा तो नहीं है. एजेंसियां जिन खास एंगल से जांच कर रही हैं, उनमें से एक है राणा के देश के दूसरे हिस्सों के दौरे. राणा ने माना है कि हमले के समय वह मुंबई में था, एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि जब उसने उसी दौरान देश के दूसरे हिस्सों का भी दौरा किया, तो उसका एजेंडा क्या था.
एक अधिकारी ने कहा कि भारत दौरे के दौरान, राणा ने खुद को सिर्फ मुंबई तक ही सीमित नहीं रखा. उसने उत्तर और दक्षिण भारत में कई दूसरी जगहों का भी दौरा किया. एक और अधिकारी ने कहा कि डेविड हेडली की तरह, राणा भी अल कायदा के 313 ब्रिगेड के उस समय के चीफ इलियास कश्मीरी के लगातार संपर्क में था. राणा और हेडली दोनों की कश्मीरी के साथ कई बातचीत बड़े प्रोजेक्ट गजवा-ए-हिंद से जुड़ी थीं, जिसका मतलब है भारत की तबाही.
ऐसी ही एक बातचीत के दौरान, कश्मीरी ने राणा से कहा कि वह खास तौर पर चाहता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए केरल से बड़ी संख्या में युवाओं को भर्ती किया जाए. हालांकि, कश्मीरी ने यह भी कहा कि राणा को पूरे देश से भर्ती करने की जरूरत थी और इसी वजह से वह कोच्चि, आगरा, दिल्ली, हापुड़, अहमदाबाद और मुंबई गया. जांच करने वालों के मुताबिक, ये दौरे 13 नवंबर और 21 नवंबर, 2008 के बीच किए गए थे.
NIA राणा के इन जगहों पर किए गए दौरों की और गहराई से जांच करेगी. अधिकारियों का कहना है कि राणा शायद उस बड़े प्लान की नींव रख रहा था जिसे कश्मीरी ने शुरू किया था. इस बड़े प्लान के बारे में अभी ज़्यादा डिटेल्स सामने नहीं आई हैं क्योंकि NIA अभी पूरी तरह से 26/11 की जांच पर फोकस कर रही है. एक अन्य अधिकारी ने कहा, यह जरूरी है कि हम एक पक्का केस बनाएं ताकि पाकिस्तान की संस्था और हमले में उसकी भूमिका पूरी तरह से सामने आ सके.
राणा जिन सभी जगहों पर गया, उनमें से एजेंसियां उसके कोच्चि दौरे के बारे में ज़्यादा डिटेल में देख रही हैं. एक और अधिकारी ने कन्फर्म किया कि केरल के उसके दौरे का किसी जासूसी मिशन से कोई लेना-देना नहीं था. हेडली के उलट, राणा को ऐसे मिशन को अंजाम देने की ट्रेनिंग नहीं मिली थी. केरल के अपने दौरे के दौरान, उसने जिन लोगों से मिला, उन्हें बताया कि वह एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट है, लोगों को भर्ती करने के लिए केरल में फ्रंट बनाने की उसकी कोशिशें अभी जांच के दायरे में हैं.
इसके अलावा एजेंसियों को पता चला है कि उसने लोकल अखबारों में ऐड भी दिए थे, जिसमें अमेरिका और कनाडा दोनों के लिए वीज़ा चाहने वाले लोगों को बुलाया गया था. इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अधिकारी ने कहा कि राणा शायद एक कवर बनाने की कोशिश कर रहा था ताकि वह बहुत से लोगों को एक साथ ला सके और फिर उन्हें भर्ती करने की कोशिश कर सके.केरल भी कश्मीर के लिए एक पसंदीदा जगह थी, क्योंकि पहली बार, कश्मीर में लड़ाई से जुड़ा एक एक्सेप्शन इस राज्य के कैडर के लिए बनाया गया था.
जम्मू और कश्मीर में, ISI हमेशा लोकल लोगों को भर्ती करता है या आतंकी हमले करने के लिए पाकिस्तानियों को तैनात करता है. 2013 में, एक कोर्ट ने कश्मीर में कैंपों के लिए आतंकवादियों की भर्ती करने का दोषी पाए जाने पर 13 लोगों को दोषी ठहराया था. 2008 में, कश्मीर में एक एनकाउंटर में राज्य के चार लोग मारे गए थे. इत्तेफाक से, यह पहली बार था जब लश्कर-ए-तैयबा ने जम्मू और कश्मीर में लड़ाई छेड़ने के लिए गैर-पाकिस्तानियों और गैर-कश्मीरियों को भर्ती किया था. अधिकारियों का कहना है कि 26/11 हमले के अलावा राणा के बड़े प्लान से जुड़ी डिटेल्स अभी साफ नहीं हैं. अधिकारी ने यह भी कहा कि मुंबई जांच पूरी होने के बाद उनके बाकी एजेंडे पर भी गौर किया जाएगा.(IANS)
