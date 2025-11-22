Advertisement
कभी न लौटेंगे ये पल, विंग कमांडर नमन स्याल का आखिरी VIDEO, तेजस क्रैश में हुए थे शहीद

Dubai Air Show: दुबई एयर शो के दौरान तेजस क्रैश में शहीद हुए इंडियन एयर फोर्स के पायलट विंग कमांडर नमन स्याल का आखिरी विडियो सामने आया है. किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाले पलों में वो हमारे बीच नहीं रहेंगे

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 22, 2025, 02:27 AM IST
कभी न लौटेंगे ये पल, विंग कमांडर नमन स्याल का आखिरी VIDEO, तेजस क्रैश में हुए थे शहीद

Last Video Of Wing Commander Naman Syal: दुबई एयर शो में एरियल डिस्प्ले के दौरान तेजस क्रैश में शहीद हुए इंडियन एयर फोर्स (IAF) के पायलट विंग कमांडर नमन स्याल के लिए पूरे देश से शोक संदेश आ रहे हैं. इस भयानक क्रैश के विजुअल्स भी इंटरनेट पर हर जगह हैं, इसी बीच नमन स्याल का आखिरी वीडियो सामने आया है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

नमन स्याल का आखिरी वीडियो
वीडियो में नमन स्याल दुबई एयर शो में भारत के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ (Sanjay Seth), यूएई में भारत के दूत दीपक मित्तल (Deepak Mittal) और विदेश मंत्रालय में भारत के एडिशनल सेक्रेटरी (गल्फ) असीम महाजन (Aseem Mahajan) के साथ दिख रहे हैं. उन्हें वीडियो में एक ग्रुप फोटो के लिए पोज देते हुए भी देखा जा सकता है.

 

कहां के निवासी थे श्याल?
नमन स्याल 34 साल के थे और हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के कांगड़ा (Kangra) जिले के नगरोटा (Nagrota) के रहने वाले थे. इनकी पत्नी भी IAF में सीनियर ऑफिसर के तौर पर काम करती हैं. खबर है कि उनका पार्थिव शरीर रविवार को भारत लाया जाएगा. 

दुबई में एयर शो में एरियल डिस्प्ले के दौरान तेजस क्रैश
शुक्रवार 21 नवंबर 2025 की शाम को दुबई में एयर शो में एरियल डिस्प्ले के दौरान इंडियन एयर फोर्स का तेजस फाइटर जेट क्रैश हो गया. क्रैश के एक वीडियो में फाइटर जेट को उड़ान के बीच में नीचे गिरते और आग के गोले में बदलते हुए दिखाया गया. बदकिस्मती से, विंग कमांडर नमन स्याल की क्रैश में मौत हो गई.

 

