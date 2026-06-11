/बड़ी साजिश नाकाम! तेजस फाइटर जेट के पार्ट्स में फर्जीवाड़ा, पाई-पाई को तरसेगी धोखेबाज कंपनी; HAL की जांच में खुलासा

Tejas Fighter Jet: भारत के सबसे महत्वाकांक्षी और स्वदेशी लड़ाकू विमान 'तेजस' (LCA Mk-1A) प्रोग्राम को लेकर एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. देश की दिग्गज एयरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने हैदराबाद की एक सप्लायर कंपनी 'TEC एयरो डिवाइसेस' के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी की एफआईआर (FIR) दर्ज कराई है. आरोप है कि इस कंपनी ने लड़ाकू विमान के संवेदनशील पार्ट्स की सप्लाई के लिए 199 फर्जी और मनगढ़ंत टेस्ट रिपोर्ट जमा की थीं.
मामला तब शुरू हुआ जब HAL ने तेजस विमान के पार्ट्स बनाने के लिए TEC एयरो डिवाइसेस को 18 परचेज ऑर्डर दिए थे. नियमों के मुताबिक, सप्लायर को पार्ट्स की क्वालिटी साबित करने के लिए ओरिजिनल लैब टेस्ट रिपोर्ट देनी थी. कंपनी ने बकायदा 199 टेस्ट रिपोर्ट जमा भी कीं, जिनमें पार्ट्स की ताकत (Tensile Strength), हार्डनेस, ब्रेक लोड और जंग रोधी क्षमता (Salt Spray Test) जैसे बेहद संवेदनशील पैरामीटर्स के पास होने का दावा किया गया था.
खतरे की घंटी तब बजी जब HAL के क्वालिटी कंट्रोल विभाग ने इन रिपोर्ट्स की गहन जांच (ऑडिट) शुरू की. इन दस्तावेजों पर हैदराबाद की ही एक प्रतिष्ठित लैब 'एक्सिस इंस्पेक्शन सॉल्यूशंस' का नाम और सील थी. जब HAL ने इस लैब से संपर्क किया, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. लैब ने साफ तौर पर लिखित में दिया कि हमने ऐसी कोई रिपोर्ट कभी जारी ही नहीं की. हमारे नाम, लेटरहेड और हस्ताक्षरों का गलत इस्तेमाल करके ये जाली दस्तावेज तैयार किए गए हैं.
HAL ने तुरंत सख्त प्रशासनिक कदम उठाते हुए आंतरिक जांच पूरी की और आरोपी कंपनी 'TEC एयरो डिवाइसेस' को 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है. राहत की बात यह रही कि HAL ने इस विवादित सप्लाई के एवज में सप्लायर कंपनी को एक भी रुपये का भुगतान (Payment) नहीं किया था, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान नहीं हुआ. फिलहाल, पुलिस ने इस गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले में धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या इन नकली रिपोर्ट वाले पार्ट्स का इस्तेमाल किसी विमान में हुआ था या नहीं.