तेज हुई तेजस की उड़ान, अक्टूबर में क्या होने वाला है जो अभी से खून के आंसू रोने लगा पाकिस्तान?

Indian Army Tejas Mk1A: पाकिस्तान के लिए एक बहुत बुरी खबर सामने आई है. राफेल और सुखोई जैसे फाइटर जेट से खौफ खाने वाले पाकिस्तान के लिए अब मेक इन इंडिया का तेजस बड़ी मुसीबत बनने जा रहा है. हिंदुस्तान में तैयार घातक तेजस अक्टूबर से इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा होगा. इसके साथ ही तेजस को और ज्यादा खतरनाक बनाने के लिए विदेशी कंपनियां भी मदद में शामिल होंगी. जिसके बाद मेक इन इंडिया तेजस पूरी तरह से ग्लोबल भी हो जाएगा.

खौफ में पूरा पाकिस्तान

जी हां...जो पाकिस्तान अब तक राफेल से खौफ से नहीं उबर पाया था. उस पाकिस्तान को एक और तगड़ा झटका लगने वाला हैं. क्योंकि हिंद का जांबाज लड़ाका तेज बहुत ताकतवर बनने वाला है. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यान HAL के स्वदेशी तेजस Mk1A फाइटर जेट की डिलीवरी अगले महीने के त्योहारी सीजन में यानी अक्टूबर 2025 में शुरू हो रही है. ये 4.5 जनरेशन का मल्टी-रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो भारतीय वायुसेना को मजबूत बनाएगा. सबसे खास बात ये कि स्वदेशी तेजस चीन के J-10C और पाकिस्तान के JF-17 Thunder से कहीं ज्यादा एडवांस है.

Add Zee News as a Preferred Source

तेजस-Mk1A की ताकत

- तेजस-Mk1A तेजस Mk1 का एडवांस्ड वर्जन है. जिसमें पुराने वर्जन की तुलना में 40 से ज्यादा सुधार किए गए हैं. GE F404-IN20 इंजन 90 kN थ्रस्ट देता है - जिससे तेजस मैक 1.8 यानि करीब 2,220 किमी/घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और अक्टूबर से तेजस की एंट्री से पहले ही पाकिस्तान में इसे लेकर हल्ला मचा हुआ है.

तेजस लाएगा तूफान, खून के आंसू रो रहा पाकिस्तान!

पाकिस्तानी चैनल पर बैठे एक एक्सपर्ट ने कहा, 'इंडिया ने फाइटर जेट जो बनाया, वो तो ठीक है बनाया, मगर उसे प्रमोट किस तरह से किया गया, आप समझिए इस चीज को, मोदीजी की क्लास बताना चाह रहा हूं. पायलट थे, साथ खुद पायलट बन गए, उसे उड़ाया, उसे चलाकर दिखाया, उसे चलाने का मकसद क्या था, किसी मुल्क के प्रधानमंत्री को क्या जरूरत है पायलट बनकर चलाने की, उसे चलाकर दिखाने का मकसद था कि मेड इन इंडिया. हमारा बनाया प्लेन इतना सुरक्षित है कि हम खुद उसमें सफर कर रहे हैं'.

एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) अब स्वदेशी लड़ाकू विमान मॉड्यूलों की असेंबली का काम देशी प्राइवेट कंपनियों को सौंपना चाहती है. ताकि भारतीय वायुसेना को जल्द से जल्द इनकी डिलिवरी मिल सके और राष्ट्र की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सहयोग मिले.

अभी HAL को लार्सन एंड टुब्रो विंग्स मुहैया कराती है. वहीं डायनामैटिक टेक्नोलॉजी विमान का अगला हिस्सा तो अल्फा टॉकोल इंजीनियरिंग सर्विसेज पिछला हिस्सा बनाती है. वीईएम टेक्नोलॉजी बीच का धड़ और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड वर्टिकल टेल तैयार करके देती हैं.

बता दें कि भारत के तेजस का मुकाबला चीन के JF-17 थंडर से किया जाता है. जिसे पाकिस्तान अपना बताता है. मगर पाकिस्तानी खुद से मानते हैं कि तेजस के मुकाबले JF-17 थंडर कहीं नहीं ठहरता है. बेशक तेजस का इस्तेमाल आज तक युद्ध में नहीं किया गया है. मगर एयर-शो के दौरान पूरी दुनिया तेजस का लोहा मान चुकी है. ये फाइटर जेट बहुत फास्ट है ये, मतलब JF-17 थंडर से ज्यादा फास्ट है. स्पीड के मामले में तेज है. उसमें मिसाइल कैरी करने वाला भी ज़्यादा है. इंडिया के लिहाज से तेजस बेस्ट है

तेजस की खासियत

तेजस में कई ऐसी खूबियां हैं जिनके कारण ये इस कैटेगरी के चाइनीज विमानों पर भारी पड़ता है, मसलन इसका वजन सिर्फ साढ़े 9 टन है, बावजूद इसके ये 4 टन के हथियार उठा सकता है. ये मल्टीरोल एयरक्राफ्ट है, जो हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमले करता है. इसकी 1 मैक से ज्यादा की रफ़्तार इसे JF-17 से बेहतर बनाती है. इसके अलावा ये डर्मी मिसाइल लेज़र गाइडेड बम को भी कैरी करके दुश्मन को गिरा सकता है

आपको बता दें कि इतनी खूबियां होने के बावजूद तेजस के प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा दिक्कत इंजन की आ रही थी. लेकिन अब जिस तरह GE के F-414 इंजन भारत में बनने का रास्ता साफ हुआ है. यकीनन इससे चीन पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को काउंटर करने में मदद लेगी. जानकारी के मुताबिक GE के साथ तकनीकी बातचीत पूरी हो चुकी है. खासकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर भी सहमति बन गई है. जिसके मुताबिक लगभग 80 प्रतिशत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर सहमति दे दी है. इससे भारत को इंजन बनाने की आधुनिक तकनीक मिलेगी. जानकारों के मुताबिक ये प्रोजेक्ट भारत के रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने और देश को आधुनिक सैन्य उपकरण बनाने में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है.