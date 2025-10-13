'चलत विमान कोलाहल होई...', बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, इलेक्ट्रानिक वॉरफेयर, भारत ने बना लिया चीन-पाकिस्तान का 'काल'

Tejas Mk-1A Specialty: 'चलत विमान कोलाहल होई...' रामचरित मानस का ये दोहा सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं. इसका आशय विमान से है, ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया को भारतीय जवानों ने अपने पराक्रम का एहसास कराया, भारतीय सेना के पराक्रम के आगे पाकिस्तान के हौसले पस्त हो गए थे, सेना को और ऊंचाईयों पर ले जाने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है. आगामी 17 अक्टूबर को रक्षा तकनीक के इतिहास में एक और अध्याय जुड़ने वाला है, इस दिन स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस मार्क-1ए (Tejas Mk-1A) अपनी पहली उड़ान भरेगा. जानिए ये लड़ाकू विमान कितना ज्यादा खतरनाक है.

कितना खतरनाक है तेजस मार्क-1ए लड़ाकू विमान

तेजस मार्क-1ए लड़ाकू विमान के आगे दुश्मनों के पसीने छूट जाएंगे, ये बेहद हल्का है लेकिन काफी ज्यादा ताकतवर है, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये विमान एक साथ कई टारगेट को निशाना बना सकता है, इतना ही नहीं इसमें इलेक्ट्रॅानिक रडार, बियॉन्ड विजुअल रेंज (BVR) मिसाइल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और एयर-टू-एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम लगे हैं जिससे ये कहीं पर भी तबाही मचा सकता है. ये लड़ाकू विमान काफी ज्यादा आधुनिक है.

भारत में किया गया है डिजाइन

ये विमान पूरी तरह से भारत में डिजाइन किया गया है, ऐसे में इसमें जरूरत के हिसाब से काफी बदलाव किया जा सकता है. यानी की इस विमान में अगर किसी तरह की अपडेशन की जरूरत होगी तो किसी की परमिशन नहीं लेनी है, भारत खुद बदलाव कर सकेगा. इस विमान के उड़ान भरने के बाद ये पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि भारत आत्मनिर्भर नीति को ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है, ये रक्षा तकनीक में बड़ी उपलब्धि है.

मिलेंगे और फाइटर जेट्स

इसके अलावा खबर ये भी है कि आगामी चार सालों में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) भारतीय वायुसेना को 83 तेजस मार्क-1ए फाइटर जेट्स देगा, ये विमान पुराने मिग-21 स्क्वाड्रन की जगह लेंगे, हाल में जिसकी सेवा पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है.