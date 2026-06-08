/Tejas Mk-1A की डिलीवरी में देरी से बढ़ी सरकार की नाराजगी, HAL को चुकानी पड़ सकती है भारी कीमत

Tejas Mk-1A Aircraft Delivery Delay: भारत, यूरोप और अन्य विकसित देशों की तरह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए फुल स्पीड में काम कर रहा है. सरकारी मशीनरी से लेकर प्राइवेट प्लेयर्स तक सारे स्टेक होल्डर्स मिशन मोड में लगे हैं. इसके बावजूद लाइट फाइटर जेट Tejas Mk-1A की डिलीवरी में हो चुकी अप्रत्याशित देरी ने सरकार का पारा चढ़ा दिया है. इस देरी से वायुसेना के आधुनिकीकरण और नई स्क्वाड्रन बनाने की योजनाएं प्रभावित हो रही हैं. अब सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि HAL को रक्षा मंत्रालय की नाराजगी की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है.
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को भारतीय वायु सेना को तेजस एमके-1ए लड़ाकू विमान की डिलीवरी देने में हो रही देरी के लिए रक्षा मंत्रालय से जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है. HAL के पास फिलहाल छह इंजन और लगभग 18 एयरफ्रेम यानी विमान का ढांचा रेडी है, इसके बावजूद एचएएल एक भी Tejas Mk-1A को एयरफोर्स के पास डिलीवर नहीं कर पाया है. रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक देरी के लिए अनुबंध संबंधी जुर्माने लगाने पर विचार हो रहा है.
एचएएल भारत के रक्षा क्षेत्र की एक मजबूत पहचान बन चुका है. एचएएल लंबे समय से रक्षा मंत्रालय के साथ काम कर रहा है. इस बार बात बिगड़ने की वजह ये है कि पर्याप्त बेस मौजूद होने के बावजूद वो इस मॉडल का एक सिंगल फाइटर जेट भी डिलीवर नहीं कर पाया है. रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक डिलीवरी में कम से कम दो साल तीन महीने की देर हो चुकी है. इस देरी की वजह अमेरिकी कंपनी से इंजन मिलने में हो रही देरी बताई गई है.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह देरी अमेरिकी कंपनी GE एयरोस्पेस द्वारा F404 विमान इंजनों की आपूर्ति समय पर न करने के कारण हुई है.
2021 में 83 तेजस Mk1A विमानों की डील हुई थी, तब प्रोजेक्ट की लागत करीब 45,696 करोड़ रुपये थी. डिलीवरी फरवरी 2024 से शुरू होनी थी, लेकिन अब तक एक भी फाइटर जेट नहीं मिल सका है. कॉन्ट्रैक्ट की कार्रवाई के बीच अमेरिकी कंपनी को 99 इंजन का ऑर्डर दिया गया था. उसने भी बहुत देर लगाई और केवल 6 इंजन दिए. हालांकि एचएएल का कहना है 5 लाइट एयरक्राफ्ट पूरी तरह रेडी हैं.
तेजस Mk1A के लिए इंजन अमेरिका की दिग्गज कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक (GE) को देने थे, लेकिन तय समय पर सप्लाई नहीं हो पाई. भारत के एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका नहीं चाहता कि रूस का भरोसेमंद डिफेंस पार्टनर भारत रक्षा मामलों में आत्मनिर्भर हो, इसलिए जानबूझकर उधर से इंजन की सप्लाई करने में देरी करवाई जा रही है. कहा जा रहा है इस देरी के चलते एचएएल, GE एयरोस्पेस पर कॉन्ट्रैक्ट के तहत होने वाली देरी के लिए 'लिक्विडेटेड डैमेजेस' लगा चुका है.