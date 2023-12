'बिहार-यूपी के लोग नाला साफ करते हैं...' DMK नेता के बयान पर भड़के तेजस्वी ने छेड़ दिया जाति का मुद्दा

Tejashwi Yadav: डीएमके सांसद दयानिधि मारन के यूपी-बिहार के लोगों पर दिए विवादित बयान सियासत गरमाई हुई है. सांसद मारन ने कहा था कि यूपी-बिहार से हिन्दी भाषी लोग तमिलनाडु आते हैं और नाला साफ करते हैं. बिहार के लोगों का अपमान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सहन नहीं हुआ. उन्होंने डीएमके सासंद को सीख देते हुए कहा कि बिहार-यूपी के लोगों पर ऐसा बयान देना निंदनीय है. किसी भी नेता या पार्टी को ऐसा बयान देने से बचना चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने जाति का मुद्दा भी छेड़ दिया जो समाज के एक वर्ग को असहज महसूस करा सकता है.

डीएमके सांसद को तेजस्वी की सीख

डीएमके सांसद के बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा कि करुणानिधि की पार्टी डीएमके सामाजिक न्याय में विश्वास रखती है. अगर उस पार्टी के किसी नेता ने यूपी और बिहार के लोगों के बारे में कुछ कहा है तो यह निंदनीय है. हम इससे सहमत नहीं हैं. पूरे देश में यूपी और बिहार के मजदूरों की मांग हो रही है... अगर ऐसा कोई बयान सामने आया है तो हम इसकी निंदा करते हैं.

#WATCH | Patna, Bihar: On DMK MP Dayanidhi Maran's Statement, Bihar Deputy CM Tejashwi Yadav says, "Karunanidhi's party is the DMK. The DMK believes in social justice. If any leader of that party has said something about the people of UP and Bihar, then it is condemnable. We do… pic.twitter.com/qtEuDUOYcr

तेजस्वी ने कर दी ये गलती?

तेजस्वी यादव ने डीएमके सांसद को सीख देते-देते यह भी कर दिया कि अगर उन्होंने (दयानिधि मारन) एक खास समुदाय के लोगों के बारे में कहा होता कि वे गटर साफ कर रहे हैं , तो बात समझ में आती. लेकिन वह कह रहे हैं कि बिहार और यूपी के लोग नाला साफ करने आ रहे हैं, यह निंदनीय है... सभी दलों के नेताओं को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए . यह एक देश है. हम बिहार के लोग दूसरे क्षेत्रों के लोगों का सम्मान करते हैं और यही दूसरों से भी उम्मीद करते हैं. ऐसा बयान नहीं देना चाहिए.

विवादित बयान का वीडियो वायरल

लेकिन तेजस्वी यादव ने साफ-सफाई के लिए खास समुदाय का जिक्र कर एक नई बहस को जन्म दे दिया. उनके इस बयान पर उन्हें विरोधियों की आलोचना का सामना करना पड़ सकता है. याद दिला दें कि डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया है कि उत्तर प्रदेश और बिहार से तमिलनाडु आने वाले हिंदी भाषी निर्माण कार्य करते हैं या सड़कों और नालों की सफाई करते हैं. डीएमके सांसद के बयान की क्लिप वायरल होने के बाद से तमाम दल इसकी आलोचना कर रहे हैं.

