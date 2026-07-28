'विपक्ष इस डिलूलू में ना रहे कि युवा उनके साथ हैं...' संसद में तेजस्वी सूर्या ने जैसे ही ये कहा, सुप्रिया सुले ने उसी अंदाज में दिया ये जवाब

लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर मंगलवार को चर्चा शुरू हुई. पीएमओ में राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक सदन में पेश किया. शुरुआत में इस बिल पर चर्चा के लिए कुल दस घंटे का समय तय किया गया था. इसी बीच पक्ष-विपक्ष के कई सदस्यों के जोरदार भाषण चर्चा में हैं. बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या का भी भाषण चर्चा में आ है. मगर उनकी स्पीच के बाद एनसीपी एसपी की सांसद सुप्रिया सुले ने तेजस्वी सूर्या की स्पीच के एक शब्द का कुछ ऐसा जवाब दिया कि विपक्ष की तरफ से सदस्यों ने मेज थपथपाई.