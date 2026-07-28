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'विपक्ष इस डिलूलू में ना रहे कि युवा उनके साथ हैं...' संसद में तेजस्वी सूर्या ने जैसे ही ये कहा, सुप्रिया सुले ने उसी अंदाज में दिया ये जवाब

लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर बहस के दौरान बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या और एनसीपी (एसपी) नेता सुप्रिया सुले के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली. सूर्या के युवाओं से जुड़े बयानों पर सुप्रिया सुले ने करारा पलटवार करते हुए सरकार को घेरा.

Written ByGaurav Prabhat PandeyEdited ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 28, 2026, 06:42 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 06:59 PM IST
'विपक्ष इस डिलूलू में ना रहे कि युवा उनके साथ हैं...' संसद में तेजस्वी सूर्या ने जैसे ही ये कहा, सुप्रिया सुले ने उसी अंदाज में दिया ये जवाब

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