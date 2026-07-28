'विपक्ष इस डिलूलू में ना रहे कि युवा उनके साथ हैं...' संसद में तेजस्वी सूर्या ने जैसे ही ये कहा, सुप्रिया सुले ने उसी अंदाज में दिया ये जवाब

लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर मंगलवार को चर्चा शुरू हुई. पीएमओ में राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक सदन में पेश किया. शुरुआत में इस बिल पर चर्चा के लिए कुल दस घंटे का समय तय किया गया था. इसी बीच पक्ष-विपक्ष के कई सदस्यों के जोरदार भाषण चर्चा में हैं. बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या का भी भाषण चर्चा में आ है. मगर उनकी स्पीच के बाद एनसीपी एसपी की सांसद सुप्रिया सुले ने तेजस्वी सूर्या की स्पीच के एक शब्द का कुछ ऐसा जवाब दिया कि विपक्ष की तरफ से सदस्यों ने मेज थपथपाई.
असल में तेजस्वी सूर्या ने सरकार का पक्ष रखते हुए कई ऐसे शब्दों का यूज किया जो युवाओं के बीच लोकप्रिय हैं. इसी बीच उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष के लोग इस डिलूलू में नहीं रहे देश के युवा उनके साथ हैं. देश के युवा आज भी पीएम मोदी के साथ हैं और मैं संसद के माध्यम से युवाओं को कह रहा हूं कि आप युवा लोगों ने जो किया है सौ परसेंट सही किया है. सरकार रिफॉर्म के लिए पूरी तरह से तैयार है.
इसके बाद जब एनसीपी एसपी की सांसद सुप्रिया सुले की स्पीच की बारी आई तो उन्होंने अपनी स्पीच की ही शुरुआत में कहा कि अभी माननीय सदस्य तेजस्वी सूर्या ने कहा कि विपक्ष के लोग इस डिलूलू में नहीं रहे देश के युवा उनके साथ हैं. सुप्रिया सुले ने अपनी स्पीच में सरकार की तरफ कई सवाल दागे और ये मांग की कि सरकार युवाओं को सुनें. उन्होंने ये भी कहा कि सामने राजनाथ सिंह जी जैसे बड़े नेता बैठे हैं उनसे अनुरोध है कि युवाओं की समस्या का समाधान निकालें.
बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने सदन में बोलते हुए कहा कि शिक्षा व्यवस्था की खामियां सिर्फ लक्षण हैं और इन्हें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से दूर करिया जा रहा है. सूर्या के मुताबिक केंद्र सरकार शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार कर रही है.
तेजस्वी ने आगे कहा कि विपक्ष राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में जवाबदेही की मांग करता है, लेकिन उसे राज्यों में होने वाली परीक्षाओं की गड़बड़ियों की जिम्मेदारी भी लेनी होगी. उन्होंने यह भी कहा कि स्टूडेंट्स को एक-दूसरे से तुलना का सामना करना पड़ता है और आखिर में स्टूडेंट्स रोबोट बन जाते हैं.