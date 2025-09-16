तेलंगाना में ACB की बड़ी कार्रवाई, भ्रष्टाचार मामले में बिजली विभाग के ADO के घर 15 टीमों की छापेमारी
तेलंगाना में ACB की बड़ी कार्रवाई, भ्रष्टाचार मामले में बिजली विभाग के ADO के घर 15 टीमों की छापेमारी

ACB Corruption Raids Telangana: तेलंगाना में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACP) बिजली विभाग के सहायक प्रभागीय अभियंता (ADE) अंबेडकर के घर पर छापा मार रही है. उनपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है.  

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 16, 2025, 12:55 PM IST
Telangana News: तेलंगाना में भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी कार्रवाई की जा रही है. यहां के एंटी करप्शन ब्यूरो (ACP) ने हैदराबाद में बिजली विभाग के सहायक प्रभागीय अभियंता (ADE) अंबेडकर के घर पर छापा मारा है. उनपर भ्रष्टाचार और सरकारी पद का दुरुपयोग कर संपत्ति जमा करने के आरोप हैं. ACB की 15 टीमें कई स्थानों पर तलाशी ले रही हैं, जिनमें गाचीबोवली और मणिकोंडा में स्थित उनके आवास शामिल हैं.  

अंबेडकर आरोप
अंबेडकर पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का गलत इस्तेमाल कर करोड़ों रुपये की संपत्ति जमा की है, जो उनकी आय के स्रोतों से बिल्कुल मेल नहीं खाता है. ACB को कई सालों से उनके खिलाफ शिकायतें मिल रही थीं. जांच के दौरान ACB ने पाया कि अम्बेडकर ने कथित तौर पर बड़ी मात्रा में जमीन, प्लॉट और इमारतें खरीदी हैं. 

जांच में जुटी ACB 
ACB की टीमें अंबेडकर के घर और उनके रिश्तेदारों के आवासों पर तलाशी ले रही हैं. अब तक की जांच में पता चला है कि अंबेडकर ने अपने रिश्तेदारों और बेनामीदारों के नाम पर संपत्ति जमा की है.  ACB इस मामले में आगे की जांच कर रही है और अभी तक की गई कार्रवाई के बारे में अधिक जानकारी पता लगाई जा रही है.  

खबर अपडेट की जा रही है 

;