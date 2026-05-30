डरा नहीं रहा, हकीकत बता रहा हूं... तेलंगाना SIR से पहले ओवैसी ने क्यों कहा- ये हमारे लिए जीवन-मरण का प्रश्न?

SIR: तेलंगाना में 25 जून से शुरू हो रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को असदुद्दीन ओवैसी ने जीवन-मरण का मामला बताया है. उन्होंने मजलिस कार्यकर्ताओं को बीएलओ के साथ सहयोग और सही मैपिंग करने के निर्देश दिए हैं. दूसरी तरफ, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कमजोर वर्गों के नाम वोटर लिस्ट से कटने से बचाने के लिए कांग्रेस का सुरक्षा चक्रव्यूह तैयार किया है.
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Asaduddin Owaisi Life And Death Matter Statement: तेलंगाना में आगामी 25 जून से शुरू होने जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर राज्य की सियासत गरमा गई है. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस प्रक्रिया को लेकर अपने कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को बेहद कड़ा संदेश दिया है. ईद मिलाप के एक कार्यक्रम में पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए ओवैसी ने दो टूक कहा कि इस चुनावी कसरत को किसी भी हाल में हल्के में न लिया जाए, क्योंकि यह हमारे लिए जीवन और मृत्यु का मामला है. दूसरी तरफ, कांग्रेस और राज्य के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने भी कमजोर वर्गों के नाम वोटर लिस्ट से कटने से बचाने के लिए अपनी कमर कस ली है.
असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे 25 जून से शुरू हो रहे घर-घर सत्यापन (डोर-टू-डोर वेरिफिकेशन) के दौरान बूथ स्तर के अधिकारियों (BLO) के साथ पूरा सहयोग करें. मैं यह बात किसी की भावनाओं को भड़काने या आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन यह निश्चित रूप से हमारे लिए जीवन-मरण का मामला है. जब बीएलओ आपके घर आकर गणना प्रपत्र (Enumeration Form) सौंपे, तो उसे ध्यान से पढ़ें. अगर पढ़ना नहीं आता, तो मजलिस के जिम्मेदार कार्यकर्ताओं या किसी भरोसेमंद व्यक्ति को दिखाएं. यह जांचना बेहद जरूरी है कि मतदाताओं की मैपिंग सही तरीके से हुई है या नहीं, क्योंकि इसी के आधार पर आपका नाम आगामी ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल होगा. ओवैसी ने दावा किया कि मजलिस इस मुद्दे पर पिछले डेढ़ महीने से जमीन पर काम कर रही है और इसके लिए एक खास मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया है.
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी की एक व्यापक कार्य योजना का खाका पेश किया है. कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति (PAC) की बैठक में मुख्यमंत्री ने आगाह किया कि यह विशेष गहन संशोधन (SIR) दलितों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, लाम्बाडा समुदाय और प्रवासी श्रमिकों के लिए एक बड़ा संकट बन सकता है, क्योंकि इस प्रक्रिया के दौरान उनके नाम वोटर लिस्ट से हटने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है.
तेलंगाना कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) से मुलाकात कर मांग की है कि इस पूरी प्रक्रिया को बेहद पारदर्शी बनाया जाए. चूंकि राज्य में फिलहाल कोई बड़ा चुनाव निर्धारित नहीं है, इसलिए कांग्रेस ने इस अभियान की समयसीमा को थोड़ा और आगे बढ़ाने का भी आग्रह किया है.
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने देश के 16 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ मतदाता सूचियों के 'विशेष गहन संशोधन चरण-III' को संचालित करने का फैसला किया है. इस देशव्यापी अभियान के तहत करीब 36 करोड़ से अधिक मतदाताओं को कवर किया जाएगा. आयोग के मुताबिक, इस पूरी प्रक्रिया की प्लानिंग वर्तमान में चल रहे जनगणना के 'मकान सूचीकरण' (House Listing) घटक के साथ तालमेल बिठाकर की गई है ताकि सरकारी तंत्र का सही इस्तेमाल हो सके.
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चुनाव आयोग द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार, तेलंगाना और पंजाब के लिए इस बार पात्रता तिथि (Eligibility Date) 1 अक्टूबर, 2026 तय की गई है. इस अभियान की महत्वपूर्ण समयसीमा इस प्रकार है:
15 जून, 2026 से 24 जून, 2026: प्रारंभिक तैयारी का चरण (Preparation Phase) चलेगा.
25 जून, 2026 से 24 जुलाई, 2026: बूथ स्तर के अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर फॉर्म बांटने और सत्यापन का काम करेंगे.
24 जुलाई, 2026: पोलिंग स्टेशनों का युक्तिकरण (Rationalization) और अन्य तकनीकी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी.
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