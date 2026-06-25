New IB Chief Mahesh Dixit Profile: देश के खुफिया तंत्र में मोदी सरकार ने बड़ा फेरबदल किया है. तेलंगाना कैडर के आईपीएस अधिकारी महेश दीक्षित इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए चीफ बनाए गए हैं. वे मौजूदा चीफ तपन डेका की जगह लेंगे, जो 1 जुलाई 2022 से इस पद पर बने हुए थे. महेश दीक्षित की नियुक्ति 2 साल के लिए होगी और भविष्य में सरकार उन्हें एक्सटेंशन भी दे सकेगी.
महेश दीक्षित 1993 बैच के तेलंगाना कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं. वे मौजूदा समय में आईबी में दूसरे नंबर के पद स्पेशल डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं. उन्हें पहले से मौजूदा चीफ तपन कुमार डेका का संभावित उत्तराधिकारी माना जा रहा था.
वे लंबे समय से IB में काम कर रहे हैं और जॉइंट डायरेक्टर से स्पेशल डायरेक्टर होते हुए अब डायरेक्टर पद तक पहुंचे. महेश दीक्षित काउंटर-टेररिज्म और जम्मू-कश्मीर संबंधी खुफिया कार्यों में विशेषज्ञ माने जाते हैं. वे इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करते हुए जम्मू-कश्मीर में IB की स्टेट इंटेलिजेंस यूनिट (SIB) के हेड भी रह चुके हैं. हाल के वर्षों में वे IB हेडक्वार्टर में ऑपरेशनल जिम्मेदारियां संभाल रहे थे.
बताते चलें कि मौजूदा चीफ तपन कुमार डेका का कार्यकाल 30 जून 2026 को समाप्त हो रहा है . डेका की नियुक्ति 2 साल के लिए हुई थी और उनका कार्यकाल 30 जून 2024 को खत्म हो गया था. इसके बाद सरकार ने उन्हें एक-एक साल के लिए दो बार एक्सटेंशन दिया. उनका दूसरा एक्सटेंशन के खत्म होने से पहले ही सरकार ने उनके उत्तराधिकारी के नाम का एलान कर दिया है.
इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) देश की प्रमुख आंतरिक खुफिया एजेंसी है, जो गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है. इसका मुख्य कार्य देश के अंदर सुरक्षा से जुड़े सभी खतरे की जानकारी इकट्ठा करना और उन्हें रोकना है. वह आतंकवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद, साम्प्रदायिक हिंसा और विदेशी जासूसी गतिविधियों पर नजर रखती है. IB काउंटर-टेररिज्म की नोडल एजेंसी है. वह प्रधानमंत्री और दूसरे वीआईपी के सुरक्षा खतरे का आकलन भी करती है.
IB ह्यूमन इंटेलिजेंस (मानव स्रोत) के जरिए काम करती है और राज्यों की पुलिस तथा अन्य सुरक्षा एजेंसियों को जरूरी खुफिया जानकारी उपलब्ध कराती है. इस एजेंसी की स्थापना 1887 में अंग्रेजों ने की थी. यह दुनिया की सबसे पुरानी खुफिया सेवाओं में से एक है. यह देश में आंतरिक खुफिया गतिविधियां संभालती हैं. जबकि विदेशी खुफिया कार्य RAW देखता है.