बताते चलें कि मौजूदा चीफ तपन कुमार डेका का कार्यकाल 30 जून 2026 को समाप्त हो रहा है . डेका की नियुक्ति 2 साल के लिए हुई थी और उनका कार्यकाल 30 जून 2024 को खत्म हो गया था. इसके बाद सरकार ने उन्हें एक-एक साल के लिए दो बार एक्सटेंशन दिया. उनका दूसरा एक्सटेंशन के खत्म होने से पहले ही सरकार ने उनके उत्तराधिकारी के नाम का एलान कर दिया है.