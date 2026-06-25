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देश के खुफिया तंत्र में बड़ा फेरबदल, तेलंगाना कैडर के महेश दीक्षित बनाए गए नए IB चीफ, तपन डेका की लेंगे जगह

Who is the New IB Chief: देश के खुफिया तंत्र में बड़ा फेरबदल किया गया है. तेलंगाना कैडर के आईपीएस अधिकारी महेश दीक्षित को नया IB चीफ बनाया गया है. वे मौजूदा चीफ तपन डेका की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल खत्म हो चुका है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 25, 2026, 10:32 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 10:55 PM IST
देश के खुफिया तंत्र में बड़ा फेरबदल, तेलंगाना कैडर के महेश दीक्षित बनाए गए नए IB चीफ, तपन डेका की लेंगे जगह
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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