/11 हजार की नौकरी से 100 करोड़ का मालिक! चीफ इंजीनियर के घर मिला नोटों का पहाड़ और सोने के बिस्कुट, तेलंगाना एसीबी के इतिहास की सबसे बड़ी रेड

Telangana chief engineer Mohan Naik: आपको ये जानना चाहिए कि भ्रष्टाचार का ये चीफ इंजीनियर कैसे आम आदमी के टैक्स के पैसों से अपनी तिजोरी भर रहा था. आपको आज ये भी जानना चाहिए कि ऐसे भ्रष्ट अफसर कैसे देश के विकास में सबसे बड़ा रोड़ा बन रहे हैं.
ये नोटों का अंबार, ये गहने जेवर, महंगी महंगी इम्पोर्टेड शराब की बोतलें और सोने के बिस्कुट ये सब तेलंगाना के रोड्स एंड बिल्डिंग्स विभाग के इंजीनियर-इन-चीफ मोहन नाइक के घर से मिले हैं. तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो ने मोहन नाइक के 16 ठिकानों पर छापेमारी की और ये छापेमारी तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो के इतिहास में सबसे बड़ी रेड साबित हुई.
इस छापेमारी में जब इंजीनियर इन चीफ के घर से मिले गहनों को एक जगह रखा गया तो ऐसा लग रहा था जैसे सोने-चांदी की कोई बड़ी दुकान हो. मोहन नाइक के घर से चांदी के इतने बर्तन मिले हैं, जितने आम आदमी के घर स्टील के बर्तन भी नहीं होते. इस रेड में सोने के बिस्कुट मिले हैं. इसकी संख्या इकाई में नहीं दहाई में है. सोने के एक-दो नहीं, 15 बिस्किट हैं. जरा सोचिये, एक सरकारी कर्मचारी के घर 15 सोने के बिस्कुट कहां से आए. छापेमारी में घर के अंदर नोटों का अंबार मिला है. घर के अंदर महंगी शराब की 60 बोतलें मिली हैं.
आपको इस छापेमारी में मिली चीजों की पूरी लिस्ट ध्यान से पढ़नी चाहिए. निजामाबाद में 20 एकड़ में फैली 5 कृषि भूमि मिली हैं, जिसकी कीमत करीब 83 लाख रुपये है. हैदराबाद के आलीशान इलाकों में 7 फ्लैट मिले, जिनकी कीमत कीमत साढ़े सात करोड़ रुपये है. मियापुर में लगभग 2.5 करोड़ रुपये का एक ट्रिपलेक्स विला. 62 लाख रुपये का एक मकान. निजामपेट में नए विला को खरीदने के लिए दिए गए 1 करोड़ रुपये का एडवांस पेमेंट.
रेड में मिली संपत्तियों की आधिकारिक कीमत करीब 18 करोड़ है. लेकिन इन संपत्तियों का वास्तविक मूल्य 100 करोड़ रुपये के पार माना जा रहा है. इसके अलावा घर से 55 लाख रुपये कैश. डेढ़ करोड़ रुपये के बैंक डिपॉजिट. 2.5 किलोग्राम वजन के सोने के आभूषण और
6 किलोग्राम चांदी के साथ-साथ 12 लाख रुपये के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिले हैं.
इंजीनियर-इन-चीफ मोहन नाइक के पास मिली अकूत संपत्ति का मूल्यांकन जारी है. इतनी संपत्ति कहां से जुटाई इसकी जांच जारी है. लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर एक सरकारी कर्मचारी ने इतनी संपत्ति अर्जित कैसे कर ली.
मोहन नाइक ने 29 साल पहले 11 हजार के वेतन के साथ सरकारी नौकरी शुरू की थी. इस दौरान वो रोड्स एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट में अहम पदों पर रहे. नलगोंडा और निजामाबाद में सीनियर इंजीनियर के तौर पर काम किया. पिछले साल अगस्त में CEO बनने के बाद, उन्हें तेलंगाना रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का MD बनाया गया. एक महीने बाद, इंजीनियर- इन चीफ के तौर पर सबसे ऊंचे पद पर पहुंच गए. इंजीनियर साहब की मौजूदा सैलरी करीब 2 लाख रुपये थी. लेकिन शुरुआती जांच में सामने आया है कि वेतन के अलावा वो करोड़ों रुपये के प्रोजेक्ट्स में शेयर लिया करते थे. आरोप ये भी हैं कि मोहन नायक ने बड़े ठेकेदारों से कमीशन के रूप में गबन के पैसे बांटने में अहम भूमिका निभाई थी.
अगर ये आरोप सच साबित हुए तो ये कहानी सिर्फ एक इंजीनियर के घर से मिले सोने, चांदी, नकदी, फ्लैट और विला की नहीं है. बल्कि यह कहानी उस सिस्टम की है, जहां अधिकारी और ठेकेदार जनता के टैक्स के पैसे अपने घर लेकर जाते हैं और जनता को मिलती है खराब सड़कें और पुल, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी अपने निजी लोभ के लिए देश के विकास के साथ समझौता कर रहे हैं.
भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है. इस विकास में पब्लिक इनफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश एक बड़ा फैक्टर है. सड़क निर्माण, पुल निर्माण, सिंचाई योजना के लिए सरकारें पैसा दे रही हैं. सरकारी खातों में विकास के नाम पर पैसा निकल रहा है. लेकिन ये पैसा जा कहां रहा है. ठेकेदार की तिजोरी में और अधिकारी की जेब में, असल विकास हो ही नहीं रहा है.
आचार्य चाणक्य ने कहा है उचित दंड के डर से ही लोग अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन करते हैं और अनुशासन में रहते हैं.
भारत में भ्रष्टाचार के मामलों में इसी चाणक्य नीति को अपनाने की जरूरत है. हम ऐसा क्यों कह रहे हैं उसे आंकड़ों के जरिये समझिये.
केंद्रीय सतर्कता आयोग की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक CBI द्वारा जांचे गए 7,000 से ज्यादा भ्रष्टाचार के मामले सुनवाई के लिए पेंडिंग थे. जिनमें करीब ढाई हजार मामले 10 साल से ज्यादा और करीब 400 मामले 20 साल से ज्यादा पुराने हैं. न्याय में देरी होती है. भ्रष्टाचार के आरोपी बेल पर बाहर आ जाते हैं. समय पर आरोप पत्र दाखिल न होने पर निलंबन खत्म कर के उन्हें वापस नौकरी पर बहाल कर लिया जाता है. यही वजह है कि आज आजादी के 79 साल बाद भी भारत भ्रष्टाचार की जंजीरों में जकड़ा हुआ है. भारत में भ्रष्टाचार की जो स्थिति है. उसे देखते हुए भारत को उन देशों से सबक लेनी चाहिए, जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ सच में जीरो टॉलरेंस की नीति है.
दक्षिण कोरिया में किम यंग-रान एक्ट के तहत भ्रष्टाचार के किसी भी बड़े मामले की जांच हर हाल में 60 से 90 दिनों में पूरी करनी होती है. आरोप तय होने पर 3 से 5 साल की जेल और रिश्वत की रकम का 5 गुना तक जुर्माना वसूला जाता है.
सिंगापुर में रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ एक्ट लागू है. प्रशासनिक तौर पर जांच और सजा 2 से 3 महीने के भीतर पूरी हो जाती है. 5 से 7 साल की जेल के साथ साथ 60 लाख तक का जुर्माना और घूस की पूरी रकम की वसूली की जाती है.
हॉन्ग कॉन्ग में 6 महीने के भीतर चार्जशीट और ट्रायल पूरा कर लिया जाता है. यहां 10 साल की जेल के साथ भारी जुर्माना वसूला जाता है. जांच के दौरान आरोपी का पासपोर्ट जब्त करने का कड़ा नियम लागू है.
स्लोवाकिया में भ्रष्टाचार के मामले 6 महीने से 1 साल के अंदर सुलझा लिए जाते हैं. आरोप साबित होने पर पद से तुरंत बर्खास्तगी के साथ साथ 10 साल तक की जेल होती है.. सारी सरकारी सुविधाएं जैसे सरकारी घर. पेंशन हमेशा के लिए छिन जाती हैं.
मलेशिया में भ्रष्टाचार के मामले का निपटारा 1 साल में पूरा कर लिया जाता है. यहां 20 साल तक की जेल और घूस की रकम का 5 गुना जुर्माना वसूला जाता है.