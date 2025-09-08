कोर्ट नहीं बनेगा राजनीतिक लड़ाई का मंच, सुप्रीम कोर्ट ने किया साफ, तेलंगाना मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को बड़ी राहत
देश

कोर्ट नहीं बनेगा राजनीतिक लड़ाई का मंच, सुप्रीम कोर्ट ने किया साफ, तेलंगाना मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को बड़ी राहत

Revanth Reddy Supreme Court: तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी को सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर बड़ी राहत मिली है. 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान उनके दिए गए विवादित बयान को लेकर तेलंगाना बीजेपी ने उन पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने की मांग की थी.

 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Sep 08, 2025, 01:24 PM IST
कोर्ट नहीं बनेगा राजनीतिक लड़ाई का मंच, सुप्रीम कोर्ट ने किया साफ, तेलंगाना मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को बड़ी राहत

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी.  बीजेपी ने हाई कोर्ट में रेड्डी के खिलाफ 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान विवादित बयान देने पर मालहानी का मुकदमा चलाने की अर्जी दी थी. इस याचिका को पहले तेलंगाना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था. 

इसके बाद बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस याचिका को खारिज कर दिया है. न्यायाधीशों ने कहा कि यदि कोई राजनेता है तो उसे ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए मजबूत होना चाहिए. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कोर्ट को राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहिए. इस फैसले से रेवंत रेड्डी की राजनीतिक जमीन मजबूत हुई है और यह एक बड़ी जीत मानी जा रही है.

मामले की पूरी कहानी

रेड्डी ने 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान एक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी तेलंगाना में सत्ता में आती है तो वह संविधान में बदलाव करके आरक्षण खत्म कर देगी. इस बयान को लेकर तेलंगाना बीजेपी ने मानहानि का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ निचली अदालत में मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी. 

कहीं नहीं गली दाल

निचली अदालत ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया. हाईकोर्ट के फैसले को बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को भी खारिज कर दिया और यह कह दिया कि कोर्ट को राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट का आदेश और प्रमुख बातें

सुप्रीम कोर्ट की पीठ में मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति अतुल एस चंदुरकर शामिल थे. उन्होंने स्पष्ट कहा कि राजनीति में बयानबाजी तो होती रहती है, और ऐसे मामले अदालत के लिए नहीं हैं. मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "अगर आप एक राजनेता हैं, तो आपके पास इन सब बातों को सहने के लिए मजबूत चमड़ी होनी चाहिए" कोर्ट ने यह भी कहा कि राजनीतिक मुद्दों को अदालत के मंच पर लाकर वह न्यायपालिका का समय व्यर्थ नहीं करना चाहते.

राजनीतिक लड़ाई का मंच नहीं बनेगा न्यायालय

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि लोकतंत्र में राजनीतिक मुकाबले राजनीतिक मंचों और चुनावों तक सीमित रहने चाहिए. राजनीतिक दलों और नेताओं को चाहिए कि वे अपने मतभेदों को चुनावी बहसों में सुलझाएं, और अदालत को ऐसे मामलों से दूर रखें. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर.

